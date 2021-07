ഇല്ലിനോയ്: ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം

ഇല്ലിനോയ് ∙ ഇല്ലിനോയ് പബ്ലിക്ക് എലിമെന്ററി, ഹൈസ്കൂള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ ഹിസ്റ്ററി പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവിൽ ഇല്ലിനോയ് ഗവർണർ ഒപ്പുവച്ചു. ടീച്ചിങ് ഇക്വിറ്റബൾ ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹിസ്റ്ററി ആക്ടിലാണ് ഗവർണർ ജെ. ബി പ്രിറ്റ്സക്കർ ഒപ്പുവച്ചത്.

ഇതോടെ ഈ ആക്ട് നടപ്പാക്കുന്ന അമരിക്കയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം എന്ന പദവി ഇല്ലിനോയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. അമേരിക്കയിൽ ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻസിനെതിരെ ആക്രമണം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിവിധ സംഘടനകളും അഡ്വക്കസി ഗ്രൂപ്പുകളും ഇത്തരമൊരു നിയമം നടപ്പാക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഇല്ലിനോയ് ഗവൺമെന്റിൽ സമ്മർദം ചെലുത്തിയിരുന്നു.



ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെനറ്റർ രാം വില്ലവാലൻ, സംസ്ഥാന പ്രതിനിധി ജനിഫർ ഗർഷോവിറ്റ്സ് എന്നിവരാണ് ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻസ് അഡ്വാൻസിങ് ജസ്റ്റിസ് – ഷിക്കാഗോയുമായി സഹകരിച്ചു ബില്ലിനു രൂപം നൽകിയത്. ഇവരോടൊപ്പം ഇല്ലിനോയിലെ 35 സംഘടനകളും ഒന്നിച്ചിരുന്നു.



ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബില്ല് സ്റ്റേറ്റ് സെനറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു പാസ്സാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ചാരിതാർഥ്യമുണ്ടെന്ന് ഇല്ലിനോയ് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെനറ്ററായ വില്ലി വാളൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ മാതാപിതാക്കളുടെ മകനാണ് വില്ലി വാളൻ. 2022– 2023 സ്കൂൾ വർഷത്തിൽ പുതിയ ബില്ല് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ചു വിവിധ ഇന്ത്യൻ– അമേരിക്കൻ– ഏഷ്യൻ സംഘടനകളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

