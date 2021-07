വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിക്കാനെത്തിയ ദമ്പതിമാർ മുങ്ങി മരിച്ചു

കെന്റക്കി ∙ ഐഡഹോയിൽ കൂട്ടുകാരുമൊത്തു വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിക്കാനെത്തിയ മധ്യവയസ്ക്കരായ ദമ്പതികൾ നദിയിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു. ജൂലൈ 10 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. മൊയി റിവറിനു കുറുകെയുള്ള പാലത്തിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു. ജോൺ– വിക്കി ദമ്പതിമാർ. പെട്ടെന്നു കാൽവഴുതി ജോൺ നദിയിലേക്ക് വീഴാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഭാര്യ വിക്കി കൈനീട്ടി പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ഇരുവരും വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

പെട്ടെന്നു സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നവർ ഇരുവരെയും വെള്ളത്തിൽ നിന്നു കരയിലേക്ക് എടുത്തെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളേയും പരാജയപ്പെടുത്തി ഇരുവരും മരണത്തിനു കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. ബൗണ്ടറി കൗണ്ടി എമർജൻസി ഒഫിഷ്യൽസും ഡപ്യുട്ടികളും സ്ഥലത്തെത്തിയെങ്കിലും അവർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാനായില്ല. മരിച്ച ഇരുവർക്കും 60 വയസ്സു പ്രായമായിരുന്നുവെന്നും ദുഃഖകരമായ സംഭവമാണെന്നും ഷെറിഫ് ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. വിവരം കെന്റക്കിയിലുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെ അറിയിച്ചതായും ഇവർ പറഞ്ഞു.

English Summary : Married couple from Kentucky drowns while celebrating anniversary in Idaho