ഹൂസ്റ്റൻ ∙ കോവിഡ് മഹാമാരി സമയത്ത് നല്‍കിയ സഹായം കാര്യമായി വിപണിയെ ഉണര്‍ത്തിയില്ലെന്ന സൂചനകള്‍ വ്യക്തമാക്കി കൊണ്ട് പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തു വന്നു. ഇത് 2018 ജൂണിലേതിനു തുല്യമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പണപ്പെരുപ്പം കുത്തനെ ഉയര്‍ന്നുവെന്നും ഇത് വൈറ്റ് ഹൗസിലെയും ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വിലെയും വിലകള്‍ ഉയര്‍ത്തുമെന്ന ആശങ്കയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ജൂണ്‍ മുതല്‍ ഉപഭോക്തൃ വില സൂചികയില്‍ 5.4 ശതമാനം വര്‍ധനയുണ്ടായതായി തൊഴില്‍ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഉപയോഗിച്ച കാറുകളുടെയും ട്രക്കുകളുടെയും വില അതിവേഗം വർധിക്കുകയും കുതിച്ചുകയറ്റത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്നിലധികം ഇതു വരുകയും ചെയ്തതായി തൊഴില്‍ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. മൊത്തത്തിലുള്ള പണപ്പെരുപ്പം മേയ് മാസത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത അഞ്ചു ശതമാനത്തിലധികം ആയിരുന്നു, ഇത് 2008 ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലുതാണ്.

2008 ന് ശേഷമാണ് ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പണപ്പെരുപ്പം ഇത്തവണ ജൂണില്‍ ഉണ്ടായത്. ഒരു വര്‍ഷത്തിന് മുമ്പുള്ള ഉപഭോക്തൃ വില സൂചികയിലെ ശതമാനം മാറ്റം + 5.4% ആയിരുന്നുവെങ്കില്‍ ജൂണ്‍ 2021-ല്‍ ഇത് + 5.4% ശതമാനം നിലനിര്‍ത്തി. ബ്യൂറോ ഓഫ് ലേബര്‍ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം കൂടുതല്‍ വാണിജ്യ പ്രതിസന്ധിയാണ് കമ്പോളത്തില്‍ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. എല്ല നിക്ഷേപകരും നിയമനിര്‍മ്മാതാക്കളും സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാണയപ്പെരുപ്പം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് അടുത്ത മാസങ്ങളില്‍ ഡാറ്റയിലെ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കും. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ വീണ്ടും ഉയരുമ്പോള്‍ ആവശ്യവും വിതരണവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകളും ഇത് ഉയര്‍ത്തും. തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം തുടര്‍ന്നില്ലെങ്കില്‍ പെട്ടെന്നുള്ള വിലക്കയറ്റം ഉപഭോക്താക്കളെ ചൂഷണം ചെയ്യുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.



പണപ്പെരുപ്പം സുസ്ഥിരമാണെന്ന് തെളിയിക്കുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കില്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ പിന്‍വലിക്കാന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്കിനെ പ്രേരിപ്പിക്കാം. ഫെഡറേഷന്റെ വിലകുറഞ്ഞ പണ നയങ്ങള്‍ പൊതുവെ വിപണികള്‍ക്ക് നല്ലതാണ്, അതിനാല്‍ ദ്രുതഗതിയില്‍ പിന്‍വലിക്കല്‍ സ്‌റ്റോക്കുകളിലെയും മറ്റ് അസറ്റ് ക്ലാസുകളിലെയും നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് മോശം വാര്‍ത്തയായിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ അസ്ഥിരമായ പാന്‍ഡെമിക്ക് ഘട്ടത്തില്‍ വീണ്ടും വിപണി തുറക്കുന്നതിലൂടെ പണപ്പെരുപ്പം മങ്ങുമെന്ന് നയനിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് എത്ര വേഗത്തില്‍ സംഭവിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഈ വര്‍ഷം ആദ്യം ഫെഡറേഷന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പ്രവചിച്ചതിനേക്കാള്‍ വേഗത്തില്‍ വിലകള്‍ ഉയര്‍ന്നു. ഉപഭോക്തൃ പണപ്പെരുപ്പം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. പണപ്പെരുപ്പം കൂടുതല്‍ തീവ്രമാവുകയാണെങ്കില്‍ അത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കും. അതു കൊണ്ടു തന്നെ സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്കിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തുന്നു. അതേസമയം, പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെക്കുറിച്ച് വിപണികള്‍ കൂടുതല്‍ ആശങ്കാകുലരായി.



ജൂണില്‍ വില അതിവേഗം വർധിക്കുന്നതായി തൊഴില്‍ വകുപ്പ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച പ്രസിഡന്റ് ബൈഡന്റെ സാമ്പത്തിക സംഘത്തിന് ഒരു പുതിയ വെല്ലുവിളിയായി. അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അൽപം കൂടി വിലകള്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയില്‍ നീണ്ടുനില്‍ക്കും. ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം നിലവിലെ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് ഒരു വര്‍ഷം മുമ്പത്തെ ഉപഭോക്തൃ വില സൂചികയില്‍ 5.4 ശതമാനം വർധനവ് കാണിക്കുന്നു. ഇത് മഹാമാരിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഫലമാണെന്ന് ബൈഡന്റെ സഹായികള്‍ പറയുന്നു. ഓട്ടോമൊബൈല്‍ നിര്‍മ്മാണം പോലുള്ള മേഖലകളിലെ വിതരണ ശൃംഖലകളിലേക്ക് അവര്‍ വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നു. അവിടെ ഉപയോഗിച്ച കാര്‍, ട്രക്ക് വിലകള്‍ അതിവേഗം ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉപയോഗിച്ച വാഹനങ്ങള്‍ ജൂണിലെ വിലവര്‍ദ്ധനവിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് വരും, തൊഴില്‍ വകുപ്പ് പറഞ്ഞു.



അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ജൂണില്‍ വർധനവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല. ഉപയോഗിച്ച കാര്‍ വിപണി മന്ദഗതിയിലാകാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ വര്‍ഷം ആദ്യം തടി വില കുതിച്ചുയര്‍ന്നതുപോലുള്ള മറ്റ് വിതരണ സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളും ലഘൂകരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതായും ബൈഡന്‍ ടീം കണ്ടെത്തി. തടി, കാറുകള്‍ എന്നിവ പോലുള്ള വിതരണ ശൃംഖല തടസ്സങ്ങള്‍ മൂലം ബാധിച്ച ചരക്കുകളില്‍ നിന്ന് ഉപഭോക്താക്കള്‍ കൂടുതല്‍ ചെലവുകള്‍ ഡൈനിംഗ്, ടൂറിസം തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു.



ഈ വസന്തകാലത്തും വേനല്‍ക്കാലത്തും വില കുത്തനെ ഉയരുന്നത് ആ വിതരണ പരിമിതികളുടെ ഫലമാണെന്നും ഇത് താല്‍ക്കാലികമാണെന്നും ഭരണകൂടം ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു. അതേസമയം, പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെക്കുറിച്ച് വിപണികള്‍ കൂടുതല്‍ ആശങ്കാകുലരാണ്.

English Summary: US Consumer Prices Jump Most Since 2008