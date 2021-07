ഹൂസ്റ്റണ്‍∙ ജനിതകമാറ്റം സംഭവിച്ച കൊറോണ വൈറസ് ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ പടരുന്നു. വാക്‌സിനേഷന്‍ എടുത്തിട്ടില്ലാത്തവര്‍ക്കിടയിലാണു ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റ് വ്യാപിക്കുന്നതെന്നാണു റിപ്പോര്‍ട്ട്. നഗരത്തിലെ പ്രതിദിന കൊറോണ വൈറസ് കേസുകളുടെ എണ്ണം അടുത്ത ദിവസങ്ങളില്‍ ഗണ്യമായി വർധിച്ചു. ഏതാനും ആഴ്ചകള്‍ക്കു മുമ്പ്, നഗരത്തില്‍ ഒരു ദിവസം ശരാശരി 200 പുതിയ കേസുകള്‍ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇതു പാന്‍ഡെമിക്കിന്റെ ആദ്യ ദിവസങ്ങള്‍ക്കു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ, നഗരത്തില്‍ 400 കേസുകള്‍ ഉണ്ടായി. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഇരട്ടിയായി: ശരാശരി 0.6 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 1.3 ശതമാനമായി. ഈ എണ്ണം ഇപ്പോഴും കുറവാണെങ്കിലും പക്ഷേ വർധന വളരെ വേഗത്തിലാണ്. വാക്‌സിനേഷന്‍ ഡ്രൈവുകള്‍ നടക്കുന്നതിനിടയിലും വേരിയന്റ് വ്യാപനം പടരുന്നതില്‍ ചില എപ്പിഡെമിയോളജിസ്റ്റുകളെയും പൊതുജനാരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. ജൂണ്‍ വരെ കേസുകള്‍ ഇത്രയും വേഗത്തില്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നില്ല.

നഗരത്തിലെ 64 ശതമാനം മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും പൂര്‍ണ്ണമായി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളതിനാല്‍, കോവിഡ് 19 ന്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തരംഗങ്ങളെപ്പോലെ ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റ് വിനാശകരമായ അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ സാധ്യതയില്ലെന്ന് എപ്പിഡെമിയോളജിസ്റ്റുകള്‍ പറയുന്നു. എന്നിട്ടും, ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ സിറ്റി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഗ്രാജ്വേറ്റ് സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് ആന്റ് ഹെല്‍ത്ത് പോളിസിയിലെ എപ്പിഡെമിയോളജിസ്റ്റായ ഡെനിസ് നാഷ് സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും ആപത്കരമെന്നു വിളിക്കുന്നു. ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റ് 2020 മാര്‍ച്ചില്‍ നഗരത്തിലുടനീളം വ്യാപിച്ച വൈറസിന്റെ യഥാർഥ രൂപത്തേക്കാള്‍ ഭയാനകമായ പകര്‍ച്ചവ്യാധിയാണ്. ഫെബ്രുവരിയില്‍ ന്യൂയോര്‍ക്ക് നഗരത്തില്‍ രണ്ടാമത്തെ തരംഗത്തിനിടെ ഇതു കണ്ടെത്തി, പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം തരംഗത്തേക്കാളും ഇത് അതിക്രമിച്ചു കയറി. മേയ് അവസാനത്തോടെ, നഗരം അനുസരിച്ചുള്ള കേസുകളില്‍ എട്ട് ശതമാനവും ജൂണ്‍ പകുതിയോടെ 40 ശതമാനത്തിലധികവുമാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങളും നിരവധി യുഎസ് സംസ്ഥാനങ്ങളും ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റിന്റെ വ്യാപനത്തിന്റെ ഫലമായി കോവിഡ് കേസുകളില്‍ കുതിച്ചുയരുന്നു. വാക്‌സിനേഷനുകള്‍ യുഎസ് നിരക്കിനെ മറികടക്കുന്ന ബ്രിട്ടനില്‍ കേസുകള്‍ കുതിച്ചുയര്‍ന്നെങ്കിലും ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നത് വളരെ സാവധാനത്തിലാണെന്ന് കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ എപ്പിഡെമിയോളജി പ്രഫസര്‍ ഡോ. വഫാ എല്‍സദര്‍ പറഞ്ഞു. ന്യൂയോര്‍ക്ക് സിറ്റിയില്‍ ഈ സംഖ്യകള്‍ സ്ഥിരമായി തുടരുന്നു. ഈ ആഴ്ചയിലെ ഏഴു ദിവസത്തെ ശരാശരി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നത് 20 വയസ്സിനു താഴെയാണ്. നഗരത്തില്‍ അടുത്തിടെ ഒരു ദിവസം ശരാശരി നാലോ അഞ്ചോ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണങ്ങള്‍ കണ്ടു. മറ്റ് യുഎസ് നഗര പ്രദേശങ്ങളില്‍ സമാനമായ അണുബാധകള്‍ കണ്ടു. ചൊവ്വാഴ്ച, ലോസ് ഏഞ്ചല്‍സ് കൗണ്ടി തുടര്‍ച്ചയായി അഞ്ചാം ദിവസം ആയിരത്തിലധികം പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് കേസുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി. ഇത് ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റിന്റെ വർധനവ് ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

ന്യൂയോര്‍ക്ക് നഗരത്തിലെ ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സ്റ്റാറ്റന്‍ ദ്വീപില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, അവിടെ വാക്‌സിനേഷന്‍ നിരക്ക് നഗര ശരാശരിയേക്കാള്‍ താഴെയാണ്. ഇവിടെ മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നത് ജനപ്രിയമല്ല, പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് നഗര ശരാശരിയേക്കാള്‍ കൂടുതലാണിവിടെ. സ്റ്റാറ്റന്‍ ഐലന്‍ഡിലെ നാല് മേഖലകളില്‍ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില്‍ നൂറിലധികം കേസുകള്‍ കൂടി. ഓരോ നഗരത്തിലും കേസ് എണ്ണം ഗണ്യമായി ഉയരുന്നതായാണ് ഇപ്പോള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്. ബ്രൂക്‌ലിനില്‍, ശരാശരി പ്രതിദിന കേസുകളുടെ എണ്ണം അടുത്ത ആഴ്ചകളില്‍ 60 ല്‍ നിന്ന് 100 ല്‍ കൂടുതല്‍ ആയി വർധിച്ച് ഇരട്ടിയായി. ചൊവ്വാഴ്ച, നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് നിരക്ക് ഉള്ള പ്രദേശം ഹാര്‍ലെമിലായിരുന്നു. പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നവരില്‍ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും പൂര്‍ണ്ണമായി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.

ഇതുവരെ, ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റ് നഗരത്തിലെ പൊതുജനാരോഗ്യ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശത്തിലോ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങളിലോ വലിയ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രമുഖ ബിസിനസ്സ് അസോസിയേഷനായ ന്യൂയോര്‍ക്ക് സിറ്റിയിലെ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് കാത്‌റിന്‍ വൈല്‍ഡ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, മാന്‍ഹട്ടനിലെ തൊഴിലാളികളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പല വലിയ കമ്പനികളുടെ പദ്ധതികളെയും ഇത് ബാധിച്ചിട്ടില്ല. സെന്റേഴ്സ് ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷന്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് പോലും തുറക്കാന്‍ പുതിയ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച, ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് പൂര്‍ണ്ണമായി മടങ്ങിവരാന്‍ രക്ഷിതാക്കളോടും കുട്ടികളോടും ആവശ്യപ്പെടുകയും പൂര്‍ണ്ണമായും വാക്‌സിനേഷന്‍ ലഭിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും സ്റ്റാഫുകള്‍ക്കും മാസ്‌കുകള്‍ ഓപ്ഷണലായിരിക്കണമെന്ന് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശം സംസ്ഥാനപ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് ധാരാളം വിശദാംശങ്ങള്‍ നല്‍കി, മാസ്‌കിംഗ്, ശാരീരിക അകലം എന്നിവ പോലുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ എപ്പോള്‍ കര്‍ശനമാക്കണം അല്ലെങ്കില്‍ വിശ്രമിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങള്‍ നയിക്കാന്‍ പ്രാദേശിക കൊറോണ വൈറസ് ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ജില്ലകളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. പരിചയമില്ലാത്ത വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നത് തുടരണമെന്നും ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍ ജില്ലയായ ന്യൂയോര്‍ക്ക് സിറ്റിയില്‍, മേയര്‍ ബില്‍ ഡി ബ്ലാസിയോ തിങ്കളാഴ്ച പറഞ്ഞു, വരുന്ന അധ്യയന വര്‍ഷത്തില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കുമായി മാസ്‌ക്കുകള്‍ ആവശ്യമായി വരും, എന്നാല്‍ തീരുമാനം വിലയിരുത്തുന്നതിലും കൂടുതല്‍ മാര്‍ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിലും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അതേസമയം, പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളില്‍ മാസ്‌ക്കുകള്‍ ആവശ്യമായി തുടരുമെന്നും കാലിഫോര്‍ണിയ പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഫെബ്രുവരി മുതല്‍ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ നയം കെ 12 പബ്ലിക് സ്‌കൂളുകള്‍ക്കായി തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശത്തില്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫെയ്‌സ് മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കില്‍ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ ക്യാമ്പസില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നും സ്‌കൂള്‍ നല്‍കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കണമെന്നും തിങ്കളാഴ്ച കാലിഫോര്‍ണിയ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. സ്‌കൂളുകളില്‍ മാസ്‌ക് നിയമങ്ങള്‍ എങ്ങനെ നടപ്പാക്കുമെന്നതില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയെന്നും ആ നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പങ്ക് എന്തായിരിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഈ പ്രഖ്യാപനം ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമനുഷ്യ സേവന സെക്രട്ടറി മാര്‍ക്ക് ഗാലി ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു. എന്തായാലും, സ്‌കൂള്‍ ക്രമീകരണങ്ങളില്‍ മാസ്‌കുകള്‍ ആവശ്യമായി തുടരുമെന്ന് ഗാലി പറഞ്ഞു, എന്നാല്‍ ആ ഉത്തരവ് എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കും എന്നത് സ്‌കൂളുകളുടെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും, ഗാലി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഡാറ്റ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും നവംബര്‍ ഒന്നിന് ശേഷമുള്ള സ്‌കൂളുകളില്‍ മാസ്‌ക് മാന്‍ഡേറ്റ് ലഘൂകരിക്കണോ പരിപാലിക്കണോ എന്നു വിലയിരുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പകര്‍ച്ചവ്യാധി ആരംഭിച്ചതുമുതല്‍ സ്‌കൂള്‍ അടച്ചുപൂട്ടലും വീണ്ടും തുറക്കലും എന്ന വിഷയം തര്‍ക്കവിഷയമാണ്. വീഴ്ചയില്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ വീണ്ടും തുറക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ഏജന്‍സി മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും പൊതുജനാരോഗ്യ നടപടികളുടെ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശമായി പ്രാദേശിക കൊറോണ വൈറസ് ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാന്‍ പ്രാദേശിക ജില്ലകളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ ജില്ലകളെ ഉപദേശിക്കുന്ന സി.ഡി.സി. ഇക്കാര്യത്തില്‍ പുലര്‍ത്തുന്ന അവ്യക്തതയാണ് പലരെയും നിരാശരാക്കുന്നത്. പൊതുവായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കാതെ പ്രാദേശികമായി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് പ്രശ്‌നം വഷളാക്കുമെന്നു പലരും കരുതുന്നു.

ക്ലാസ് മുറികളില്‍ മൂന്ന് അടി സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാന്‍ ഏജന്‍സി ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു, എന്നാല്‍ മുമ്പത്തെ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശത്തില്‍ നിന്ന് മാറുമ്പോള്‍, സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് ഇന്‍ഡോര്‍ മാസ്‌കിംഗ്, ടെസ്റ്റിങ്, മെച്ചപ്പെടുത്തിയ വെന്റിലേഷന്‍ എന്നിവപോലുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളും സംയോജിപ്പിക്കാന്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നു. പുതിയ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് പൂര്‍ണ്ണമായും വാക്‌സിനേഷന്‍ എടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് മാസ്‌കുകള്‍ നിര്‍ബന്ധമല്ല. സിഡിസി വാക്‌സിനേഷന്‍ എടുക്കാത്തവര്‍ക്കായി മാസ്‌കുകള്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നത് തുടരുന്നു.

English Summary: Delta variant is spreading among those who doesn't take Covid Vaccination