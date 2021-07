എംപാഷാ ഗ്ലോബല്‍ പ്രതിമാസ സൂം മീറ്റിങ് ജൂലൈ 17 ന്

ന്യൂയോര്‍ക്ക് ∙ എംപാഷാ ഗ്ലോബലിന്റെ പ്രതിമാസ സൂം മീറ്റിങ് ജൂലൈ 17 ശനിയാഴ്ച്ച രാവിലെ പതിനൊന്നിന് (EST) നടക്കും. ഉണരുക പ്രതികരിക്കുക (Wake up and Speak up) എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മുഖ്യ അതിഥി ജോര്‍ജ് ഓണക്കൂര്‍ സംസാരിക്കും.

എംപാഷാ ഗ്ലോബലിന്റെ ബ്രാന്‍ഡ് അംബാസിഡര്‍ പ്രഫസര്‍ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട്, കഴിഞ്ഞ 35 വര്‍ഷങ്ങളായി വിവാഹ, കുടുംബ പ്രശനങ്ങളില്‍ കൗണ്‍സിലിങ് നടത്തുന്ന ഡോ.ആഷ ജോര്‍ജ് ഗൈസര്‍, സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകയായ തനൂജ ഭട്ടതിരി എന്നിവരും ഈവിഷയത്തില്‍ സംസാരിക്കും.



ഗാര്‍ഹീക പീഡനത്തിന്റെയും കൊലപാതകങ്ങളുടെയും ആത്മഹത്യകളുടെയും വാര്‍ത്തകള്‍ വരുന്ന ഈ സമയത്ത് ഏറെ പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയമാണിത്. ഏവരും മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാന്‍ താല്പര്യപ്പെടുന്നതായി എംപാഷാ ഗ്ലോബല്‍ പ്രഫഷണല്‍ കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു.