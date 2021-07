ഹൂസ്റ്റണ്‍∙ അമേരിക്കയില്‍ പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് കേസുകളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നുവരുന്നു. ഇതു ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റിന്റെ വ്യാപനമാണ് ഉയര്‍ത്തിക്കാണിക്കുന്നത്. കുത്തിവയ്പ്പ് പ്രചാരണം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇതിനു കാരണമെന്നു ആരോഗ്യവിദഗ്ധര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാന്‍ഡെമിക്കിലെ മുന്‍ ഘട്ടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ മികച്ചതാണെങ്കിലും ഡെല്‍റ്റയുടെ വ്യാപനം ഭീതി പടര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കക്കാരില്‍ പകുതിയോളം പേര്‍ക്ക് പൂര്‍ണ്ണമായി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്, കേസുകളും ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരും അവരുടെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന അളവില്‍ തന്നെ തുടരുന്നു, കൂടാതെ പാന്‍ഡെമിക്കിന്റെ ആദ്യ നാളുകള്‍ മുതല്‍ മരണങ്ങള്‍ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലാണ്. എന്നിട്ടും മിക്കവാറും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അണുബാധകള്‍ വര്‍ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 49 സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ ദിവസേനയുള്ള കേസുകളുടെ എണ്ണം 15 ശതമാനമെങ്കിലും വര്‍ദ്ധിച്ചു.19 സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ, ദിവസത്തില്‍ ഇരട്ടി പുതിയ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. അര്‍ക്കന്‍സാസ്, മിസോറി, ലൂസിയാന, നെവാഡ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നിരക്ക് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും ഡെല്‍റ്റ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നു.



'ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റ് ശക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്,' അര്‍ക്കന്‍സാസിലെ ഗവര്‍ണര്‍ ആസാ ഹച്ചിന്‍സണ്‍ തന്റെ സംസ്ഥാനത്തെ കുറഞ്ഞ വാക്സീന്‍ ഏറ്റെടുക്കലിനെക്കുറിച്ചും കേസുകളില്‍ പെട്ടെന്നുള്ള വര്‍ദ്ധനവിനെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. ജൂണ്‍ തുടക്കത്തില്‍ ഒരു ദിവസം 200 ല്‍ താഴെ പുതിയ അണുബാധകളില്‍ നിന്ന് ഒരു ദിവസം ആയിരത്തിലധികം വരെയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉയരുന്നത്. വാക്സീനേഷന്‍ എടുക്കുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അമേരിക്കക്കാര്‍ക്ക് ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വൈറസില്‍ നിന്ന് വലിയ തോതില്‍ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കുകിഴക്കന്‍, അപ്പര്‍ മിഡ്‌വെസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ കേസ് നിരക്ക് താരതമ്യേന കുറവാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നടത്തുന്ന സംസ്ഥാനമായ വെര്‍മോണ്ടില്‍ ഒരു ദിവസം ശരാശരി 11 പുതിയ കേസുകള്‍ മാത്രമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പുതിയ കേസുകള്‍ ദേശീയതലത്തില്‍ പ്രതിദിനം 11,000 ആയി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍, വൈറസ് കേസുകള്‍ വീണ്ടും വര്‍ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 26,000 പുതിയ കേസുകള്‍ ദിവസം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. മന്ദഗതിയിലുള്ള നിരക്കിലാണെങ്കിലും ആശുപത്രി പ്രവേശനത്തില്‍ കുത്തനെ ഉയര്‍ച്ച കണ്ടു തുടങ്ങി.

മിസോറിയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ ആശുപത്രികളിലെ തീവ്രപരിചരണ കിടക്കകള്‍ കുറയുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. സ്പ്രിംഗ്ഫീല്‍ഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ബദല്‍ പരിചരണ സൈറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ കേസുകള്‍ 70 ശതമാനം ഉയര്‍ന്ന മിസിസിപ്പിയില്‍, പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നല്‍കിയിട്ടും വലിയ ഇന്‍ഡോര്‍ ഒത്തുചേരലുകള്‍ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മുതിര്‍ന്നവരോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നിരക്ക് ഉള്ള ലൂസിയാനയില്‍, ജൂലൈ ആരംഭം മുതല്‍ ശരാശരി പ്രതിദിന കേസുകള്‍ ഇരട്ടിയായിയെന്ന് ലൂസിയാനയിലെ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ ഓഫിസര്‍ ഡോ. ജോസഫ് കാന്റര്‍ പറഞ്ഞു. 'ലൂസിയാനയിലെ എല്ലാ ആളുകളും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുവരെ കുത്തിവയ്പ് എടുത്തിട്ടില്ലാത്തവര്‍, കൂടുതല്‍ കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്ന ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റ് കാരണം കോവിഡ് 19 എക്‌സ്‌പോഷര്‍ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് അവര്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, മാത്രമല്ല അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ അപകടസാധ്യതയും കുടുംബത്തിന്റെ അപകടസാധ്യതയും അവര്‍ പരിഗണിക്കണം.' ഡോ. കാന്റര്‍ പറഞ്ഞു.

പക്ഷപാത രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ കുടുങ്ങിയ വാക്സീന്‍ ശ്രമം വലിയ തോതില്‍ സ്തംഭിച്ചതോടെയാണ് നിരാശാജനകമായ രീതിയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും 550,000 ആളുകള്‍ക്ക് ഒരു വാക്സീന്‍ ലഭിക്കുന്നു, ഏപ്രില്‍ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന സമയത്ത് ഇത് 3.3 ദശലക്ഷം ഷോട്ടുകളില്‍ നിന്ന് ഇപ്പോള്‍ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. ഇതുവരെ കാര്യമായ മുന്നേറ്റം കാണാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്‍ പോലും ഗവര്‍ണര്‍മാരും പൊതുജനാരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വാക്സീന്‍ ഹോള്‍ഡൗട്ടുകളോട് ഒരു ഷോട്ട് നേടാനും ഡെല്‍റ്റയില്‍ നിന്ന് സ്വയം സംരക്ഷിക്കണം നേടാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പല അമേരിക്കക്കാരും പകര്‍ച്ചവ്യാധി ക്ഷയിച്ചതായി ആഘോഷിക്കുമ്പോള്‍ത്തന്നെ, ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു.

കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഏറ്റവും പകര്‍ച്ചവ്യാധിയായ ഈ വകഭേദം അമേരിക്കയില്‍ പുതിയ അണുബാധകളില്‍ പകുതിയിലധികവും ഉണ്ടെന്ന് ഫെഡറല്‍ ഹെല്‍ത്ത് അധികൃതര്‍ ഈ മാസം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. വേരിയന്റിന്റെ വ്യാപനം ബൈഡന്‍ ഭരണകൂടത്തില്‍ നിന്ന് ശക്തമായ പുതിയ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നടത്താന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചു, ഇപ്പോള്‍ അനിവാര്യമെന്ന് തോന്നുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലേക്ക് മെഡിക്കല്‍ ടീമുകളെ അയയ്ക്കാന്‍ ഫെഡറല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പദ്ധതിയിടുന്നു. അര്‍ക്കന്‍സാസ്, മിസോറി, ടെക്‌സസ്, നെവാഡ തുടങ്ങിയ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകളുടെ നിരക്ക് കുറവുള്ള ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ അണുബാധകളും ആശുപത്രികളും മരണങ്ങളും അതിവേഗം വര്‍ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ചെറിയ തോതില്‍ വര്‍ധനവ് കാണിക്കുന്നു. ന്യൂയോര്‍ക്ക് നഗരത്തിലും ഡെല്‍റ്റ മുകളിലേക്ക് മാറാന്‍ തുടങ്ങി, കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി നഗരത്തിലെ പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റുകളുടെ ശതമാനം ഇരട്ടിയായി ഒരു ശതമാനത്തിലേറെ വര്‍ദ്ധിച്ചു. രാജ്യവ്യാപകമായി, ഇത് അമേരിക്കക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ബൂസ്റ്റര്‍ ഷോട്ടുകള്‍ എപ്പോള്‍ ആവശ്യമായി വരും എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

ജപ്പാന്‍, ഓസ്‌ട്രേലിയ മുതല്‍ ഇന്തോനേഷ്യ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വരെ ലോകമെമ്പാടും ഡെല്‍റ്റ വൈറസ് പടര്‍ന്നുപിടിച്ചു. സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ പല രാജ്യങ്ങളും നിര്‍ബന്ധിതരായി. ജനസംഖ്യ വ്യാപകമായി പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ബ്രിട്ടന്‍ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ പോലും, ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് ശ്രമങ്ങളെ മറികടന്നു. എന്നാല്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നത്, വീഴ്ചയിലൂടെ എണ്ണം വർധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും, അമേരിക്കക്കാര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞ ശൈത്യകാലത്തെ ഭീകരത വീണ്ടും അനുഭവിക്കാനോ അല്ലെങ്കില്‍ ഭാവിയില്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ ഷോട്ടുകള്‍ ആവശ്യപ്പെടാനോ സാധ്യതയില്ല. ബ്രിട്ടന്റെ അനുഭവം വരാനിരിക്കുന്നവയുടെ ഒരു മുന്‍തൂക്കമാണെങ്കില്‍, ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റ് യുഎസ് വഴി വ്യാപിക്കുമ്പോള്‍ മൊത്തത്തിലുള്ള അണുബാധകളുടെ എണ്ണം ഉയരും. മുമ്പത്തെ വേരിയന്റുകളുടെ വരവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതും മരണപ്പെടുന്നതും വളരെ കുറവായിരിക്കാം, കാരണം രോഗബാധിതരുടെ ശരാശരി പ്രായം താഴേക്ക് മാറുകയും ചെറുപ്പക്കാര്‍ക്ക് നേരിയ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രധാനമായി, വാക്സീനുകള്‍ ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റിനെതിരെ ഫലപ്രദമാണ്, മാത്രമല്ല അതിന്റെ വ്യാപനത്തിനെതിരെ ഇതിനകം തന്നെ ഒരു കരുത്ത് നല്‍കുന്നു. എന്നിട്ടും, കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകള്‍ കാരണം ഒറ്റപ്പെട്ട വ്യാപനം ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പ്രവചിക്കുന്നു. കാരണം ലളിതമാണ്, യുഎസിലെ കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ സംരക്ഷണത്തിന്റെ രീതി തീര്‍ത്തും അസമമാണ്. വിശാലമായി പറഞ്ഞാല്‍, പടിഞ്ഞാറന്‍, വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ താരതമ്യേന ഉയര്‍ന്ന തോതിലുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകള്‍ ഉണ്ട്, തെക്ക് ഏറ്റവും കുറവ്. യാഥാസ്ഥിതികര്‍ ഡെമോക്രാറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നിരസിക്കുന്നു. വ്യാപകമായ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിലൂടെ കോവിഡിനെ അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത്, സാംസ്‌കാരിക വിഭജനം മുതലെടുക്കാന്‍ ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റ് നന്നായി കഴിയുന്നുണ്ടെന്നതാണ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം.

English Summary: Spread of delta virus in US