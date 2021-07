യൂറോപ്പിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം യുഎസിലും ചർച്ച; അണക്കെട്ട് തകര്‍ന്നത് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കി

An aerial view flooded area in Iversheim near Bad Muenstereifel western Germany. Photo by: INA FASSBENDER / AFP