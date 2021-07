കേരള എക്യൂമിനിക്കൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഫെല്ലോഷിപ്പിന്റെ കാതോലിക്ക ബാവ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം

ഡാലസ്∙ കേരള എക്യൂമിനിക്കൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഫെല്ലോഷിപ്പ് കാലം ചെയ്ത കിഴക്കിന്റെ കാതോലിക്കായും മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്തയുമായിരുന്ന മോറാന്‍ മാര്‍ ബസേലിയോസ് മാര്‍ത്തോമ പൗലോസ് ദ്വിതീയന്‍ കാതോലിക്ക ബാവ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ജൂലൈ 22 വ്യാഴാഴ്ച ടെക്സാസ് ടൈം രാത്രി ഏഴിനാണു സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുകയെന്നു കെ ഇ സി എഫ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അലക്സ് അലക്സാണ്ടർ അറിയിച്ചു. ഡാലാസ്‌ ഫോർത്ത്‌വർത്തിലെ എല്ലാവരെയും ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്

റവ .ജിജോ എബ്രഹാം, (പ്രസിഡന്റ്) 214 444 0057

അലക്സ് അലക്സാണ്ടർ, (ജനറൽ സെക്രട്ടറി) (214) 289-9192

Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/84041809251?pwd=MWZwSllKOGpJUndlRkRBWHlWQ0hy QT09



Meeting ID: 840 4180 9251



Passcode: 304041

One tap mobile +13462487799,,84041809251#,,,,*304041# US (Houston) +16699009128,,84041809251#,,,,*304041# US (San Jose).