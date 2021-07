ഡാലസിൽ മങ്കിപോക്സ് അണുബാധ കണ്ടെത്തി

ഡാലസ് ∙ മങ്കിപോക്സ് അണുബാധ ഡാലസിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി നോർത്ത് ടെക്സാസ് ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വെളിപ്പെടുത്തി. ജൂലൈ 9ന് ഡാലസ് ലവ് ഫീൽഡ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നൈജീരിയയിൽ നിന്നു വന്ന ആളിലാണ് അണുബാധ കണ്ടെത്തിയത്. യാത്ര ചെയ്ത വിമാനത്തിലെ ആളുകളുടെ ആരോഗ്യനില പരിശോധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നു നോർത്ത് ടെക്സസ് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് അറിയിച്ചു.

രോഗബാധിതനായ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചുവരുന്നു എന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ നൈജീരിയയിൽ നിന്നും വന്ന ആളിൽ അല്ലാതെ അയാളുടെ വീട്ടുകാർക്കോ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ ഇതുവരെ അണുബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. തലവേദന ,പനി , മസിൽ വേദന , തൊണ്ടവേദന തുടങ്ങിയവയാണു ലക്ഷണങ്ങൾ. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചു പ്രാഥമിക ചികിത്സ തേടേണ്ടതാണെന്നു സിഡിസിയും ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അറിയിച്ചു .

English Summary : Monkeypox virus reported in Dallas in a person who flew from Nigeria