ടെക്സസ് ടറന്റ് കൗണ്ടിയിൽ വാരാന്ത്യം 1500 പേർക്ക് കോവിഡ് 19

‍ഡാളസ് ∙ ടെക്സസിലെ ഡാലസിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ടറന്റ് കൗണ്ടിയിൽ ഈ വാരാന്ത്യം 1500 പുതിയ കോവിഡ് 19 കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി കൗണ്ടി അധികൃതർ ജൂലൈ 18 ഞായറാഴ്ച അറിയിച്ചു. മാസങ്ങളുടെ ഇടവേളക്കു ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും കേസ്സുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. 966 കേസ്സുകൾ ശനിയാഴ്ചയും 527 കേസ്സുകൾ ഞായറാഴ്ചയുമാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

രാജ്യത്താകമാനം കോവിഡ് 19 കേസ്സുകൾ വർധിക്കുന്നതോടൊപ്പം സമാന്തരമായി ഡൽറ്റാ വേരിയന്റ് കേസ്സുകളും ഉയരുന്നതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

ഫോർട്ട്‍വർത്തിൽ 40 വയസ്സുള്ള ഒരാളുടെ മരണവും കോവിഡ് മൂലമാണെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാർച്ചിന് ശേഷം ടറന്റ് കൗണ്ടിയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും വാക്സിനേഷൻ സ്ഥിരീകരിക്കാത്തവരിലാണ്. മാർച്ച് മുതൽ ജൂൺവരെ 17533 പേരിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും ഇതിൽ 98.9 ശതമാനവും വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യാത്തവരാണ്.



അടിയന്തിരമായി കൗണ്ടിയിലെ എല്ലാവരും കോവിഡ് 19 വാക്സീനേഷൻ സ്വീകരിക്കണമെന്നു കൗണ്ടി ഹെൽത്ത് ഡയറക്ടർ വിന്നി റ്റനീജ അഭ്യർഥിച്ചു. ഡാലസിലും കോവിഡ് കേസ്സുകളിൽ അല്പം വർദ്ധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ടു മാത്രമല്ല ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള വൈറസ് മങ്കി പോക്സ് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയതും ഡാലസിലാണ്.

