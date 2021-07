തോമസ് ജോസഫ് അന്തരിച്ചു

ന്യൂയോർക്ക്∙ ചെർപ്പുങ്കൽ ചെല്ലാംകോട്ട് പരേതരായ സി.കെ.ചാക്കോയുടെയും ത്രേസിയാമ്മ ജോസഫിന്റെയും മകൻ തോമസ് ജോസഫ് (65) ചെല്ലാംകോട്ട് ന്യൂയോർക്കിലെ സയോസെറ്റിൽ അന്തരിച്ചു. സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ ജൂലൈ 20 ന് രാവിലെ 10 ഓൾഡ് ബേത്ത്പേജിലുള്ള സെന്റ്. മേരീസ് സിറോ മലബാർ കാത്തലിക്ക് പള്ളിയിൽ ആരംഭിച്ചു സൈന്റ്റ് ചാൾസ് / റേസൂറെസക്ഷൻ സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്‌കരിക്കും. സംസ്ക്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ വാർത്തയ്ക്കു ചുവടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഭാര്യ: കെസ്സ് (യു.എസ് പോസ്റ്റൽ സർവീസ്) രാമപുരം പേരൂർക്കുന്നേൽ കുടുംബാംഗമാണ് . മക്കൾ: ജെറിക്സ് (വുഡ്ഹൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ന്യൂയോർക്ക്),കോളിൻസ് (സ്കാഡൺ ആൻഡ് സ്കാഡൺ ലോ ഫേർമ്മ് , ന്യൂയോർക്ക്). ജമാതാവ്: റോസ് മൂലൻ മൂഴയിൽ. കൊച്ചുമക്കൾ: ജോസഫ്, എല്ലിസ്.



സഹോദരങ്ങൾ: കുട്ടിയമ്മ ആറ്റുപുറത്ത്, (മുത്തോലി, പാലാ),മറിയ തറപ്പേൽ (ഭരണങ്ങാനം ), അന്നമ്മ വള്ളുവശ്ശേരിൽ (കുറവിലങ്ങാട്), സി.ജെ.സ്കറിയ (ചേർപ്പുങ്കൽ), സി.ജെ.ജോർജ് (മുംബൈ),ജെസ്സി കപ്പടക്കുന്നേൽ (അരീക്കര).



അമേരിക്കയിൽ എത്തും മുൻപു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ചീഫ് മാനേജർ ആയിരിക്കെ സ്വയം വിരമിച്ച പരേതൻ കേരള, തമിഴ്നാട്, കർണാടക തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിരവധി ശാഖകളിൽ സേവനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്‌. സർവീസിൽ ആയിരിക്കെ തീപ്പൊരി ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവായിരുന്ന പരേതൻ യൂണിയൻ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുകയും നിരാഹാര സമരങ്ങൾ നടത്തുകയും മറ്റു നിരവധി സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ വിവരങ്ങൾ :



Wake Service will be held at

Park Funeral Chapels

2175 Jericho Turnpike

New Hyde Park, NY 11040

on Monday the 19th of July 2021 from 5pm to 9pm

Funeral Mass will be held at



St. Mary’s Syro-Malabar Catholic Church

926 Round Swamp Road

Old Bethpage, NY 11804

on Tuesday the 20th of July 2021 commencing at 10 am

Interment Service to follow at



St. Charles / Resurrection Cemeteries

2015 Wellwood Avenue

Farmingdale NY 11735

Contact Phone Numbers – 516 286 4633, 516 499 4337



വാർത്ത∙ ഫ്രാൻസിസ് തടത്തിൽ