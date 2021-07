ഹൂസ്റ്റണ്‍∙ അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ ആയുര്‍ദൈര്‍ഘ്യം കുറയുന്നതായി സൂചന. കോവിഡ് തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞ ആരോഗ്യമേഖലയില്‍ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. കൊറോണ വൈറസ് അമേരിക്കക്കാരുടെ ആയുര്‍ദൈര്‍ഘ്യത്തില്‍ നിന്ന് ഒന്നര വര്‍ഷത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം അമേരിക്കയില്‍ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ആയുര്‍ ഇടിവാണിത്. ബുധനാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട ഫെഡറല്‍ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളിലാണ് ഈ വിവരമുള്ളത്.

ഒരു അമേരിക്കന്‍ കുട്ടി സാങ്കല്‍പ്പികമായി ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ , 2020 ലെ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ 77.3 വര്‍ഷം മാത്രമേ ജീവിക്കുകയുള്ളുവെന്നു കരുതുന്ന രീതിയാണിത്. ഇത് 2019 ൽ 78.8 വർഷം ആയിരുന്നു. 2003 ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആയുര്‍ദൈര്‍ഘ്യമാണിതെന്ന് നാഷനല്‍ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഹെല്‍ത്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് പറയുന്നു. ഈ കണക്കുകള്‍ കോവിഡ് രോഗ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രയാസകരമായ വര്‍ഷം ആയുര്‍ദൈര്‍ഘ്യത്തില്‍ വംശീയമായ അസമത്വം വർധിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് വിവരം. കറുത്ത, ഹിസ്പാനിക് അമേരിക്കക്കാര്‍ക്ക് വെളുത്ത അമേരിക്കക്കാരേക്കാള്‍ രണ്ടു വര്‍ഷം കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഹിസ്പാനിക് അമേരിക്കക്കാരുടെ ആയുര്‍ദൈര്‍ഘ്യം 81.8 ല്‍ നിന്ന് 78.8 ആയി കുറഞ്ഞു, കറുത്ത അമേരിക്കക്കാരുടെ എണ്ണം 74.7 ല്‍ നിന്ന് 71.8 ആയി കുറഞ്ഞു. ഹിസ്പാനിക് ഇതര വെള്ളക്കാരായ അമേരിക്കക്കാരുടെ ആയുസ്സ് 78.8 ല്‍ നിന്ന് 77.6 ആയി കുറഞ്ഞു.

600,000ത്തിലധികം അമേരിക്കക്കാരെ കൊന്നൊടുക്കിയ പാന്‍ഡെമിക്കിന്റെ മരണസംഖ്യയുമായി ഈ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകള്‍ കൂടുതല്‍ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചില സമയങ്ങളില്‍ ഇത് ആരോഗ്യ വ്യവസ്ഥയെ അതിന്റെ പരിധിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആയുര്‍ദൈര്‍ഘ്യം അളക്കുന്നത് യഥാര്‍ത്ഥ ആയുസ്സ് കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല; മറിച്ച്, ഇത് ഒരു ജനസംഖ്യയുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ അളവുകോലാണ്. ഇതു സമൂഹത്തിലുടനീളമുള്ള ദുരിതമോ പുരോഗതിയോ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 2020 ലെ ഇടിവിന്റെ വ്യാപ്തി പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പുരോഗതിയെ തുടച്ചുമാറ്റിയെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ മനസ്സിലാകുന്നത്. അതു ഗവേഷകരെ പിന്നിലാക്കി. 2014 വരെ അമേരിക്കയില്‍ ആയുര്‍ദൈര്‍ഘ്യം ക്രമാനുഗതമായി ഉയര്‍ന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. 2018 ലും 2019 ലും ഇടിവായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങളില്‍, ഒരു ഓപിയോയിഡ് പകര്‍ച്ചവ്യാധി പിടിപെട്ട് വികസിത രാജ്യങ്ങളില്‍ അപൂര്‍വമായി മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇടിവിന് കാരണമാകുന്ന രീതി അമേരിക്കയെയും ബാധിച്ചിരുന്നു. പാന്‍ഡെമിക് ഒപിയോയിഡ് ആയുര്‍പ്രതിസന്ധിയെ ബാധിച്ചതായി തോന്നുന്നു. അമേരിക്കന്‍ മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് 40ല്‍ അധികം സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഒപിയോയിഡ് സംബന്ധമായ മരണങ്ങളില്‍ വര്‍ദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാനമായും കോവിഡ് 19 മൂലമുണ്ടായ 2020 ലെ ഇടിവ് ശാശ്വതമായിരിക്കില്ല. 1918ല്‍, ഫ്‌ലൂ പാന്‍ഡെമിക് അമേരിക്കക്കാരുടെ ആയുര്‍ദൈര്‍ഘ്യത്തില്‍ നിന്ന് 11.8 വര്‍ഷം തുടച്ചുമാറ്റിയെങ്കിലും അടുത്ത വര്‍ഷം ഇത് വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. കോവിഡ് 19 ല്‍ നിന്നുള്ള മരണങ്ങള്‍ കുറയുകയാണെങ്കില്‍പ്പോലും, സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും അനുപാതമില്ലാതെ ബാധിച്ച വംശീയ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍, ഗവേഷകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ആയുര്‍ദൈര്‍ഘ്യത്തില്‍ വംശീയമായ അസമത്വം വളരെക്കാലമായി നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഈ വിടവുകള്‍ കുറയുന്നു. 1993 ല്‍, വെളുത്ത അമേരിക്കക്കാര്‍ കറുത്ത അമേരിക്കക്കാരേക്കാള്‍ 7.1 വര്‍ഷം കൂടുതല്‍ ജീവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, എന്നാല്‍ ഈ വിടവ് 2019 ല്‍ 4.1 വര്‍ഷമായി കുറച്ചു. കോവിഡ് 19 ആ പുരോഗതിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഇല്ലാതാക്കി: വെള്ളക്കാരായ അമേരിക്കക്കാര്‍ ഇപ്പോള്‍ 5.8 വര്‍ഷം കൂടുതല്‍ ജീവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെപ്പോലെ, ലിംഗഭേദം നിലനില്‍ക്കുന്നു: അമേരിക്കന്‍ ഐക്യനാടുകളിലെ സ്ത്രീകള്‍ പുതിയ കണക്കുകളില്‍ 80.2 വര്‍ഷം ജീവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, 2019 ല്‍ ഇത് 81.4 ആയിരുന്നു, പുരുഷന്മാര്‍ 74.5 വര്‍ഷം ജീവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ ഇത് 76.3 വര്‍ഷമായിരുന്നു. 1.5 വര്‍ഷത്തെ ഇടിവിന് കാരണമായത് കോവിഡ് 19 ആണ്, ഇത് 74 ശതമാനം നെഗറ്റീവാണ്, മനഃപൂര്‍വമല്ലാത്ത പരിക്കുകള്‍, വിട്ടുമാറാത്ത കരള്‍ രോഗം, സിറോസിസ്, നരഹത്യ, പ്രമേഹം എന്നിവയിലും ചെറിയ വര്‍ദ്ധനവ് ഉണ്ടായി. കോവിഡിനെ തുടര്‍ന്ന്, ക്യാന്‍സര്‍, വിട്ടുമാറാത്ത താഴ്ന്ന ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങള്‍, ഹൃദ്രോഗം, ആത്മഹത്യ, പെരിനാറ്റല്‍ കാലഘട്ടത്തില്‍ ഉത്ഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥകള്‍ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണനിരക്ക് കുറഞ്ഞു.

English Summary: Life expectancy in US is reportedly dropped by one and a half years