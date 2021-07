കൊറോണയുടെ ഉത്ഭവത്തെ ചൊല്ലി ചൈനയും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും രണ്ടുതട്ടില്‍

ഹൂസ്റ്റണ്‍∙ വുഹാനിലെ ലാബില്‍ നിന്നു കൊറോണ വൈറസ് ഉയര്‍ന്നു വന്നിട്ടുണ്ടോയെന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിര്‍ദേശത്തെ എതിര്‍ത്ത് ചൈന. വുഹാന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയില്‍ പരിശോധന നടത്തണമെന്നായിരുന്നു ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയുടെ ആവശ്യം. എന്നാല്‍ തൽക്കാലം അതിനു മുതിരേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ചൈനയുടെ മറുപടി. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഡോ. ടെഡ്രോസ് അദാനോം ഗെബ്രിയേസസാണു വുഹാനിലെ ലബോറട്ടറികള്‍ പരിശോധിക്കാനുള്ള പദ്ധതികള്‍ മുന്നോട്ടു വച്ചത്. കോവിഡ് 19 ന്റെ ആദ്യ കേസുകള്‍ 2019 ന്റെ അവസാനത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഇവിടെയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അതിനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്നും അക്കാര്യം അടഞ്ഞ അധ്യായമാണെന്നുമാണു ചൈനയുടെ വാദം. ഇത്തരത്തിലൊന്നിനും അനുമതി നല്‍കേണ്ടതില്ലെന്നാണു ചൈനീസ് ദേശീയ ആരോഗ്യ കമ്മിഷന്റെ ഉപമന്ത്രി സെങ് യിക്‌സിന്‍ ബെയ്ജിങ്ങില്‍ ഒരു വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്. 'ഈ പരിശോധനാ പദ്ധതി സാമാന്യബുദ്ധിയോടുള്ള ബഹുമാനക്കുറവും ശാസ്ത്രത്തോടുള്ള അഹങ്കാര മനോഭാവവും വെളിപ്പെടുത്തിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു,' സെങ് പറഞ്ഞു. 'കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിനുള്ള അത്തരമൊരു പദ്ധതി ഞങ്ങള്‍ക്കു സ്വീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല.'



മാര്‍ച്ചില്‍ പുറത്തിറക്കിയ ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ട് അനുസരിച്ച് കൊറോണ വൈറസ് വുഹാന്‍ ലാബില്‍ നിന്നു പുറത്തുചാടാന്‍ സാധ്യതയില്ലെന്നു ചൈന കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പല ശാസ്ത്രജ്ഞരും പറയുന്നത്, വൈറസ് മിക്കവാറും മൃഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് ആളുകളിലേക്ക് ചാടിയത് ഒരു മാര്‍ക്കറ്റിലോ അല്ലെങ്കില്‍ സമാനമായ ക്രമീകരണത്തിലോ ഉള്ള സ്വാഭാവികമായ രീതിയിലോ ആണെന്നാണ്. ലാബ് ചോര്‍ച്ച ആശയം തള്ളിക്കളയുന്നതില്‍ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറഞ്ഞു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പങ്കിടാന്‍ അമേരിക്കയും മറ്റ് സര്‍ക്കാരുകളും ചൈനയെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് വുഹാന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയുടെ പ്രവര്‍ത്തന റിപ്പോര്‍ട്ട് പൂഴ്ത്തിയതാണ് ആശങ്ക ഉയര്‍ത്തുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍, ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ മേല്‍നോട്ടത്തിലുള്ള ഗ്ലോബല്‍ ടൈംസിന്റെയും വക്താവ് വുഹാന്‍ ലാബ് പരിശോധിക്കേണ്ടതില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് ഒരു യുഎസ് സൈനിക ലബോറട്ടറിയില്‍ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടതാകാമെന്നാണ് അവര്‍ അവകാശവാദങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച് ആവര്‍ത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ ഇതിനുള്ള സൗകര്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗ്ലോബല്‍ ടൈംസ് സംഘടിപ്പിച്ച നിവേദനത്തില്‍ ആറു ദശലക്ഷം ഒപ്പുകള്‍ ശേഖരിച്ചതായി അവര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍ ചൈനയുടെ ഈ വാദത്തോട് യുഎസ് ഇതു വരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ചൈനയെ പിണക്കാന്‍ തയ്യാറാവാത്ത യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ ഇക്കാര്യം കണ്ട മട്ടും കാണിച്ചിട്ടില്ല. അമേരിക്കന്‍ ആരോപണം ഏതു രീതിയില്‍ ഉയര്‍ത്തിയെടുക്കാനാവുമെന്നാണ് ബൈഡന്‍ നോക്കുന്നത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് കൊടുത്തു കൊണ്ടിരുന്ന ധനസഹായം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് ബൈഡന്‍ ആയതു കൊണ്ട് കാര്യങ്ങള്‍ ആ വഴിക്കു വരുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

എന്തായാലും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകള്‍ വേഗത്തില്‍ മുന്നേറാനാണ് വൈറ്റ്ഹൗസ് തീരുമാനം. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നീക്കത്തോട് അവര്‍ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് ഒഹായോയിലെ ഒരു ടൗണ്‍ഹാള്‍ പ്രേക്ഷകരോടു പ്രസിഡന്റ് ബൈഡന്‍ പറഞ്ഞു, ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ അന്തിമ അംഗീകാരം 'വേഗത്തില്‍' നല്‍കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കോവിഡ് 19 വാക്‌സീനുകള്‍ ഉടനെത്തും. അമേരിക്കക്കാര്‍ക്ക് വാക്‌സിനേഷന്‍ നല്‍കാനും പാന്‍ഡെമിക്കിന്റെ മറ്റൊരു കുതിച്ചുചാട്ടം തടയാനും അദ്ദേഹം നിര്‍ബന്ധിച്ചു.

സര്‍ക്കാര്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ തീരുമാനത്തില്‍ താന്‍ ഇടപെടുന്നില്ലെന്നും എന്നാല്‍ എഫ്ഡിഎയില്‍ നിന്ന് ഉടന്‍ തന്നെ സാധ്യമായ തീരുമാനം വരുമെന്നും ബൈഡന്‍ പറഞ്ഞു. അടിയന്തിര ഉപയോഗത്തിനായി നിലവില്‍ അംഗീകാരമുള്ള വാക്‌സീനുകള്‍ക്ക് അന്തിമ അനുമതി നല്‍കും. വാക്‌സിനുകളുടെ വർധന കൂട്ടാന്‍ ഇതു സഹായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു നിരവധി മെഡിക്കല്‍ പ്രൊഫഷണലുകള്‍ അന്തിമ അംഗീകാരത്തിനായി ശ്രമിച്ചു. നിലവില്‍ 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് വാക്‌സീന്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ അര്‍ഹതയില്ലാത്തവര്‍ക്ക് അടിയന്തര അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇതു ലഭിക്കാന്‍ അനുമതി ലഭിക്കുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു.

ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റിന്റെ വ്യാപനം കൊറോണ വൈറസ് കേസുകളില്‍ ദേശീയ വർധനവിന് കാരണമായതിനാലാണ് ടൗണ്‍ഹാളില്‍ പ്രസിഡന്റ് സംസാരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ, രാജ്യത്ത് ഓരോ ദിവസവും ശരാശരി 41,300 കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, രണ്ടാഴ്ച മുമ്പത്തേതിനേക്കാള്‍ 171 ശതമാനം വര്‍ധന. റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട പുതിയ മരണങ്ങളുടെ എണ്ണം 42 ശതമാനം ഉയര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില്‍ ഒരു ദിവസം ശരാശരി 249 ആയി. മിസോറി, അര്‍ക്കന്‍സാസ്, ലൂസിയാന, ഫ്‌ലോറിഡ തുടങ്ങിയ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പുതിയ അണുബാധകള്‍ കുത്തനെ വര്‍ദ്ധിച്ചു, ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശനം കൂടുന്നു. വാക്‌സിനേഷന്‍ നിരക്ക് കുറവുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കേസുകള്‍ അതിവേഗം വര്‍ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒഹായോയില്‍, കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നിരക്കിനെയും ബൈഡന്‍ ചോദ്യം ചെയ്തു.

