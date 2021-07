നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ആദ്യ മലയാളി പൊലീസ് മേധാവിയായി മൈക്കിൾ കുരുവിള സ്ഥാനമേറ്റു

ഷിക്കാഗോ∙ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനമായി ഷിക്കാഗോയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള brookfield സിറ്റിയിലെ പൊലീസ് ചീഫ് ആയി മൈക്കിൾ കുരുവിള ചുമതലയേറ്റു . അമേരിക്കയിലും മറ്റു വിദേശരാജ്യങ്ങളിലും പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ അഭിമാനാർഹമായ നിലകളിൽ മലയാളികൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും, ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ ഒരു പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ തലപ്പത്തെത്തുന്ന ആദ്യ മലയാളി എന്ന അഭിമാനിക്കാവുന്ന നേട്ടമാണു ഷിക്കാഗോ പ്രദേശത്തെ ഈ മലയാളി നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്.



ഷിക്കാഗോയ്ക്ക് അടുത്ത് ലിങ്കൺഷെയറിലെ സ്റ്റീവൻസൺ ഹൈക്കൂളിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ഇല്ലിനോയിൽ നിന്നും സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ബാച്ചലേഴ്‌സ് ഡിഗ്രിയും മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിയും കരസ്ഥമാക്കിയ ശേഷം , ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബ്രൂക്ക്ഫീൽഡ് പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അടക്കം വിവിധ പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലെ പൊലീസ് ക്രൈസിസ് വർക്കർ ആയാണു മൈക്കിൾ കുരുവിള ജോലി ആരംഭിച്ചത്. താമസിയാതെ തന്നെ ബ്രൂക്ക് ഫീൽഡ് പൊലീസിൽ 2006 മുതൽ ജോലി ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്തുത്യർഹമായ സേവനങ്ങൾക്കും കഠിന പ്രയത്നങ്ങൾക്കും ഉള്ള അംഗീകാരമായി, 2013 ൽ ഡിറ്റക്ട്ടീവ് യും അതെ വര്ഷം തന്നെ സെർജന്റ് ആയും പ്രൊമോഷൻ ലഭിച്ചു. ഇതിനിടെ ആറു വർഷം പൊലീസ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റായും സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2019 ന്റെ ആരംഭത്തിൽ Lieutenant ആയും 2019 അവസാനത്തോടെ ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് ചീഫ് ആയും മാറി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലെ നേതൃത്വത്തെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന സംഘടനയായ The International Association of Chiefs of Police (IACP) 2020 ൽ 40 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള നേതൃത്വ നിരയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന 40 പൊലീസുകാരെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ആ നേട്ടത്തിന് അർഹനായ ഏക ഇന്ത്യൻ വംശജൻ എന്ന ബഹുമതിയും മൈക്കിൾ കുരുവിള സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

കോട്ടയം സ്വദേശികളാണ് മൈക്കിൾ കുരുവിളയുടെ മാതാപിതാക്കളായ ജോണും സലീനയും . ഭാര്യ സിബിൽ കുരുവിള സോഷ്യൽ വർക്കാറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. മക്കൾ: സാമുവേൽ, മിക്കാ .

15 വർഷങ്ങളായി പൊലീസിന്റെ താഴെത്തട്ടിൽ നിന്ന് സേവനം ചെയ്ത് പൊലീസ് ചീഫ് വരെ ആയിരിക്കുന്ന മൈക്കിൾ കുരുവിള നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ മലയാളി സമൂഹത്തിന് പ്രചോദനവും അഭിമാനവുമാണ് എന്നും നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറക്ക് മാതൃകയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയർ മാറുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്നും ഇന്ത്യ പ്രസ്ക്ലബ്ബ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ബിജു കിഴക്കേക്കുറ്റ് ആശംസിച്ചു. ഫോമാ നാഷണൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ജോസ് മണക്കാട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ ഷിക്കാഗോ മലയാളി സമൂഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ മാത്യു വർഗ്ഗീസ് അറിയിച്ചതാണിത്.