ഹൂസ്റ്റൻ ∙ രണ്ടു ഡോസ് വാക്‌സിനേഷന്‍ എടുത്തവർക്ക് മൂന്നാമതൊരു ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് കൂടി അനിവാര്യമാണെന്ന വാദം അമേരിക്കയിൽ ശക്തമായി. കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാക്‌സിനേഷന്‍ പരീക്ഷണം ഫലപ്രദമായി നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസിന്റെ കാര്യം ഉയര്‍ന്നു വരുന്നത്. ഫൈസര്‍ ബയോടെക് വാക്‌സീന്‍ സ്വീകരിച്ചവര്‍ക്കാണ് ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് വേണ്ടത്. മോഡേണ സ്വീകരിച്ചവര്‍ക്കും സമാന പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിലും കമ്പനി ഇതുവരെ അവരുടെ ആരോഗ്യനയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യ ഫലപ്രദമായിരുന്നുവെങ്കിലും ജനിതക മാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന വൈറസുകളെ നേരിടാന്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസുകള്‍ കൂടിയേ തീരുവെന്നാണ് പുതിയ വാദം ഉയര്‍ന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, കൊറോണ വൈറസ് വാക്‌സീനുകള്‍ എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണെന്ന ഗവേഷണം തുടരുന്നതിനാല്‍, ദുര്‍ബലരായ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ബൂസ്റ്റര്‍ ഷോട്ടുകള്‍ ആവശ്യമാണെന്ന് ബൈഡന്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കരുതുന്നു.

65 വയസോ അതില്‍ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ളവരോ രോഗപ്രതിരോധവ്യവസ്ഥയില്‍ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തവരോ ആയ ആളുകള്‍ക്ക് മിക്കവാറും ഫൈസര്‍ബയോടെക് അല്ലെങ്കില്‍ മോഡേണയില്‍ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഷോട്ട് ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നു. ഒരേ സാങ്കേതികവിദ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രണ്ട് വാക്‌സീനുകള്‍ ഭൂരിഭാഗം പേര്‍ക്കും കുത്തിവയ്പ് നല്‍കാന്‍ ഉപയോഗിച്ചു. ബൂസ്റ്ററുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് ഇതുവരെ മതിയായ തെളിവുകള്‍ ഇല്ലെന്ന് ഭരണകൂടം കരുതിയിരുന്നതെങ്കില്‍ ഏതാനും ആഴ്ചകള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ കഥ മാറിയിരിക്കുകയാണ്.



ആറുമാസത്തിനുശേഷം കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ഫൈസര്‍ വാക്‌സീന്‍ ഫലപ്രദമല്ലെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗവേഷണവുമായി ചില അമേരിക്കക്കാര്‍ എത്തിയിരുന്നു. അവരുടെ നിര്‍ദ്ദേശമാണ് ഒരു ബൂസ്റ്റര്‍ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് മാറിയത്. ജനിതകമാറ്റം വന്ന വൈറസുകളെ പിടിച്ചു നിര്‍ത്താന്‍ രണ്ടു ഡോസുകള്‍ക്ക ്കഴിയില്ലെന്ന വാദവും ശക്തമാണ്. ഫൈസര്‍ വാക്‌സീനാണ് പുതിയ ബൂസ്റ്റര്‍ വേണമെന്നു പറയുന്നത്. യുഎസില്‍ ഇതുവരെ പൂര്‍ണ്ണമായി വാക്‌സീനേഷന്‍ നടത്തിയവരില്‍ പകുതിയിലധികം പേര്‍ക്കും ഫൈസറിന്റെ വാക്‌സീനാണ് ലഭിച്ചത്. രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് കഴിഞ്ഞ് നാലോ ആറോ മാസത്തിനുശേഷം, രോഗലക്ഷണ അണുബാധയ്‌ക്കെതിരായ വാക്‌സീനുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തി 95 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 84 ശതമാനമായി കുറയുന്നുവെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

അതേസമയം, പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാർഥികള്‍ക്കുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ടെന്നസി ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നിരവധി പരിപാടികള്‍ പുനരാരംഭിക്കുന്നു. അത്തരം ശ്രമങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തിവച്ച് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പ്രതിനിധികള്‍ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. പരിപാടികള്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചിരുന്നതിന് ഒരു കാരണമായി പറഞ്ഞിരുന്നത്, ഈ മാസം ആദ്യം സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത രോഗപ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡോ. മിഷേല്‍ ഫിസ്‌കസിനെ പുറത്താക്കിയതായിരുന്നു. വാക്‌സീന്‍ തടയാന്‍ കഴിയുന്ന രോഗങ്ങളുടെയും രോഗപ്രതിരോധ പരിപാടികളുടെയും മെഡിക്കല്‍ ഡയറക്ടര്‍ ആയിരുന്നു ഡോ. ഫിസ്‌കസ്. റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ നിയമനിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ക്കിടയിലെ നിലപാടുകള്‍ കാരണമാണ് പുറത്താക്കപ്പെട്ടത്. കൊറോണ വൈറസിനും വാക്‌സിനുകള്‍ക്കുമിടയില്‍ രൂപപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തില്‍ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്ന നിരവധി പൊതുജനാരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ ഒരാളാണ് അവര്‍.

യാഥാസ്ഥിതികരില്‍ നിന്നുള്ള വിമര്‍ശനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങള്‍ താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവച്ചതായി സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ കമ്മീഷണര്‍ ഡോ. ലിസ പിയേഴ്‌സി വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ വാക്‌സിനേഷന്‍ നടപടികള്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് സന്ദേശങ്ങള്‍ കൈമാറുകയാണ്. സ്‌കൂളുകളുമായി സഹകരിച്ച് നിരവധി വാക്‌സിന്‍ പരിപാടികളില്‍ വകുപ്പ് പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു.



അലബാമയിലെ ഗവര്‍മര്‍ കേ ഐവി തന്റെ സംസ്ഥാനത്ത് വർധിച്ചുവരുന്ന കൊറോണ വൈറസ് കേസുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം വാക്‌സീന്‍ എടുക്കാത്ത ജനങ്ങളിലേല്‍പ്പിക്കുന്നു. ഫെഡറല്‍ ഡാറ്റ പ്രകാരം അലബാമയില്‍ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നിരക്കാണ് ഉള്ളത്. ഏകദേശം 33.9 ശതമാനം ആളുകള്‍ മാത്രമാണ് പൂര്‍ണ്ണമായി വാക്‌സിനേഷന്‍ നടത്തിയത്. ഹോപ്കിന്‍സ് സര്‍വകലാശാലയുടെ കോവിഡ് ട്രാക്കര്‍ ഡാറ്റാബേസിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ പുതിയ പ്രതിദിന കേസുകളുടെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ മൂന്നിരട്ടിയായി. ഒരു ദിവസം 1,100 ല്‍ അധികമായി. ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനും വർധിച്ചു, അതില്‍ 100 ശതമാനവും അജ്ഞാതരായ ആളുകളാണെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ ഐവി പറഞ്ഞു.



