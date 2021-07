ഹൂസ്റ്റണ്‍ ∙ വരാനിരിക്കുന്ന പകര്‍ച്ചവ്യാധികളെ മുന്‍കുട്ടി കണ്ട് അതിനെതിരേ വാക്‌സീനുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാനൊരുങ്ങി ഡോ. ഫൗചി. കോവിഡ് പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ക്കിടയിലും തിളങ്ങിയ ആരോഗ്യവിദഗ്ധനാണ് നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് അലര്‍ജി ആന്‍ഡ് എപ്പിഡെമിക്ക് ഡിസീസ് ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. ആന്റണി എസ്. ഫൗചി. കോവിഡ് വാക്‌സിനുകളുടെ വരവ് ഇത്തരം പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ക്കെതിരേയുള്ള വാക്‌സിനുകളുടെ നിര്‍മ്മിതിക്ക് കൂടുതല്‍ ഉത്തേജനം പകര്‍ന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം. അതു കൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയൊരു പകര്‍ച്ചവ്യാധി ആഞ്ഞടിക്കും മുന്നേ, എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള വാക്‌സിനുകള്‍ പുറത്തിറക്കുക എന്ന ബൃഹത് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഫെഡറല്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി കോടിക്കണക്കിന് ഡോളര്‍ വേണ്ടി വരും. അത്തരമൊരു പദ്ധതി നടപ്പിലാകണമെങ്കില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെയും അനുമതി വേണം. അതിലേക്ക് പോകുന്നതിനു മുന്നേ ഇത്തരം പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ക്കെതിരേ നില്‍ക്കാനുള്ള പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വാക്‌സിനുകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അവയുടെ നിര്‍മ്മിതിയെക്കുറിച്ച് വിവരം നല്‍കുകയും ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന ശാസത്ര്ജ്ഞരുടെ വലിയൊരു സംഘത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇനി തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഡോ. ഫൗചി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തരോട് പറയുന്നു.

അടുത്ത പാന്‍ഡെമിക് രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് വാക്‌സിനുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാനാണ് ഫൗസി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരർഥത്തില്‍, പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിച്ചതിലൂടെ ഇത്തരം വൈറസുകളെ മെരുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലോകത്തിനുണ്ടായി. വൈറസിന്റെ ജനിതക ശ്രേണിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോള്‍ തന്നെ കോവിഡ് വാക്‌സീനുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനും അതിനു വേണ്ടുന്ന വിധത്തില്‍ വാക്‌സീനുകള്‍ വികസിപ്പിക്കാനും ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്കു കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത പാന്‍ഡെമിക് ഇന്‍ഫ്‌ലുന്‍സ പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസില്‍ നിന്നോ എബോളയുടെ സുഡാന്‍ സമ്മര്‍ദ്ദത്തില്‍ നിന്നോ നിപ വൈറസില്‍ നിന്നോ വന്നാല്‍ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇപ്പോഴെ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എങ്കില്‍ മാത്രമേ, അത്തരമൊരു പകര്‍ച്ചവ്യാധിയുടെ തുടക്കത്തിലെങ്കിലും ഗുണപ്രദമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാനാവു. ആദ്യത്തെ ഫലം കിട്ടാന്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷമെടുക്കും, കൂടാതെ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഒരു വലിയ കേഡറുമായി ഇടപഴകേണ്ടിയും വരും, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒരു പുതിയ പകര്‍ച്ചവ്യാധിക്ക് കാരണമായേക്കാവുന്ന 20 ഓളം വൈറസുകളെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ 'പ്രോട്ടോടൈപ്പ്' വാക്‌സിനുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുക എന്നതാണ് ആശയം. കോവിഡ് 19 വിജയകരമാണെന്ന് തെളിയിച്ച ഗവേഷണ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച്, ഗവേഷകര്‍ ഓരോ വൈറസിന്റെയും തന്മാത്രാ ഘടന കണ്ടെത്തുകയും ആന്റിബോഡികള്‍ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസിലാക്കുകയും കൃത്യമായി ആന്റിബോഡികള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ശരീരത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. 'ധനസഹായം ലഭിക്കുകയാണെങ്കില്‍, അത് ആരംഭിക്കും, കാര്യങ്ങള്‍ ശരിയായ വിധത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കാനായാല്‍ അത് 2022 ല്‍ ആരംഭിക്കും,' ഡോ. ഫൗചി പറഞ്ഞു, 'വൈറ്റ് ഹൗസുമായും മറ്റുള്ളവരുമായും നടത്തിയ ചര്‍ച്ചകളില്‍' അദ്ദേഹം ഈ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് ഹെല്‍ത്തിന്റെ ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. ഫ്രാന്‍സിസ് കോളിന്‍സും ആവശ്യമായ ഫണ്ട് അനുവദിക്കണമെന്നും ഈ പദ്ധതിയെ 'നിര്‍ബന്ധിത' മെന്നും വിളിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഡോ. ഫൗചിയുടെ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂട്ടില്‍ നിന്നായിരിക്കും, എന്നാല്‍ ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് അധിക ഫണ്ട് ആവശ്യമാണ്, അത് കോണ്‍ഗ്രസ് അനുവദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പകര്‍ച്ചവ്യാധി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനായുള്ള ഈ വര്‍ഷത്തെ ബജറ്റ് 6 ബില്യണ്‍ ഡോളറാണ്. എത്ര അധിക പണം ആവശ്യമാണെന്ന് ഡോ. ഫൗചി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

മൃഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു പുതിയ വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തിയാല്‍, പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വാക്‌സീന്‍ വേഗത്തില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച് രോഗപ്രതിരോധം വഴി ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് ഇത് തടയാന്‍ കഴിയും. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ലോകം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമുമ്പ് വൈറസ് പടര്‍ന്നുപിടിക്കുകയാണെങ്കില്‍, പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വാക്‌സീനുകള്‍ കൂടുതല്‍ വ്യാപകമായി വിന്യസിക്കാനാകുമെന്ന് വാക്‌സീന്‍ ഗവേഷകനും സ്‌ക്രിപ്‌സ് റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂട്ടിലെ ഇമ്യൂണോളജി ആന്‍ഡ് മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗം ചെയര്‍മാനുമായ ഡോ. ഡെന്നിസ് ബര്‍ട്ടണ്‍ പറഞ്ഞു. നാഷനല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അലര്‍ജി ആന്‍ഡ് എപ്പിഡെമിക്ക് ഡിസീസിലെ വാക്‌സീന്‍ റിസര്‍ച്ച് സെന്ററിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. ബാര്‍ണി എബ്രഹാമിന്റെ ബുദ്ധികേന്ദ്രമാണ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വാക്‌സിന്‍ പദ്ധതി. ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യുട്ട് ഡയറക്ടര്‍മാരുടെ സ്വകാര്യ യോഗത്തില്‍ 2017 ഫെബ്രുവരിയില്‍ അദ്ദേഹം ഈ ആശയം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു.

വര്‍ഷം തോറും, വൈറസുകള്‍ പകര്‍ച്ചവ്യാധികളായി മാറുകയാണെന്നും ഇതിനെതിരേ നിരന്തരമായ പ്രതിരോധം ആവശ്യമാണെന്നും ഡോ. എബ്രഹാം പറഞ്ഞു. 2009 ല്‍ എച്ച് 1 എന്‍ 1 പന്നിപ്പനി, 2012 ല്‍ ചിക്കുന്‍ഗുനിയ, 2013 ല്‍ മെര്‍സ്, 2014 ല്‍ എബോള, 2016 ല്‍ സിക്ക എന്നിങ്ങനെ ഓരോ വര്‍ഷവും ഓരോ വൈറസുകള്‍ ലോകത്തെ കീഴടക്കാനെത്തി. എബോള വാക്‌സിന്‍ ഉപയോഗീച്ച് പകര്‍ച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മറ്റ് എബോള വൈറസുകള്‍ക്കെതിരെ ഇതു പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ലെന്നു മനസിലാക്കിയിരുന്നു. വാക്‌സീനുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനോ പരിശോധിക്കുന്നതിനോ മുമ്പ് പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ കുറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഏതു സമയത്തും ഇതു തിരിച്ചു വരാം. കഴിഞ്ഞ ദശകത്തില്‍ ഗവേഷകര്‍ക്ക് പുതിയ ഉപകരണങ്ങള്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കും. വൈറസുകളുടെ തന്മാത്രാ ഘടനകള്‍ കാണാനും വൈറസുകളെ തടയുന്ന ആന്റിബോഡികളെ വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കാനും അവ എവിടെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്താനും ഇത് ശാസ്ത്രജ്ഞരെ അനുവദിച്ചു. വൈറസിനെ കൂടുതല്‍ കൃത്യമായി ലക്ഷ്യമിടുന്ന പുതിയ വാക്‌സിനുകള്‍ക്കായി ഗവേഷണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവു നേടിയതിന്റെ ഗുണമാണ് കോവിഡ് വാക്‌സിനെതിരേ വേഗത്തില്‍ വാക്‌സിന്‍ നേടിയത്.

2017 ല്‍ ഡോ. എബ്രഹാമിന്റെ വാക്കുകള്‍ കേട്ടപ്പോള്‍, ഡോ. ഫൗചിക്ക് പ്രചോദനമായി. ഡോ. എബ്രഹാം 2018 ല്‍ നേച്ചര്‍ ഇമ്മ്യൂണോളജിയില്‍ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവലോകന പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പക്ഷേ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മഹാമാരിയുടെ അന്ന് ഇല്ലാതിരുന്നതിനാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം അങ്ങനെ തന്നെ തുടര്‍ന്നു. എന്നാല്‍, ഇപ്പോള്‍, സമയം വന്നിരിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു പരീക്ഷണത്തെ തുടര്‍ന്ന് വൈറസിന്റെ ശരീരഘടനയെക്കുറിച്ചും അപകടസാധ്യതകളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന്, ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂട്ടിലെ വാക്‌സിന്‍ റിസര്‍ച്ച് സെന്റര്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. ജോണ്‍ മാസ്‌കോള പറഞ്ഞു.

'ഓരോ വൈറസിനായും വ്യത്യസ്തമായ വാക്‌സിനുകളാണ് വികസിപ്പിക്കുന്നത്.' ഡോ. മാസ്‌കോല പറഞ്ഞു. ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്‍ഫ്‌ലുവന്‍സ പനി, നിപ വൈറസ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള വാക്‌സീനുകള്‍ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്. ചിക്കുന്‍ഗുനിയ, സിക എന്നിവയ്ക്കുള്ള വാക്‌സീനുകളും വൈകാതെ നിര്‍മ്മിക്കും. വാക്‌സിന്‍ വികസനത്തിലെ താമസം അക്കാദമിക് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്കു ലഭിക്കുന്ന ധനസഹായത്തിന്റെ പോരായ്മയാണ്. ഇതില്‍ മാറ്റംവരുന്നതോടെ കാര്യങ്ങള്‍ നേരെയാവുമെന്ന് ഡ്യൂക്ക് ഹ്യൂമന്‍ വാക്‌സീന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂയട്ട് ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. ബാര്‍ട്ടന്‍ ഹെയ്ന്‍സ് പറഞ്ഞു.

പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വാക്‌സീനുകള്‍ വേഗത്തില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനായി ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ കമ്പനികളുമായി സഹകരിച്ച് കരാറുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും ഡോ. ഫൗചി പറഞ്ഞു. കോവിഡ് 19 നുള്ള വാക്‌സീനുകളില്‍ സംഭവിച്ചത് അതാണ്. കോശങ്ങളെ ബാധിക്കാന്‍ കൊറോണ വൈറസുകള്‍ ഒരു സ്‌പൈക്ക് പ്രോട്ടീന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന കണ്ടെത്തലിന് ഇത് കാരണമായി, പക്ഷേ സ്‌പൈക്കിന്റെ ആകൃതി പെട്ടെന്ന് മാറുന്നു. സ്‌പൈക്ക് പ്രോട്ടീനില്‍ ചെറിയ തന്മാത്രാ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തി.

പുതിയ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ജനിതകമാറ്റം കണ്ടെത്തി ദിവസങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍, ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ വാക്‌സീനുകള്‍ രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്തിരുന്നു. അതാണ്, കോവിഡിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിയാതിരുന്നത്. ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ ജോലിയില്‍ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന വാക്‌സീനുകള്‍ 20 വൈറസുകളെ നേരിടാനുള്ള കരുത്ത്പകരും.