കോവിഡ് വാക്സീൻ: 6 മാസത്തിനുശേഷം പ്രതിരോധഫലം കുറയുന്നില്ലെന്ന് മോഡേണ

ഹൂസ്റ്റൻ ∙ മോഡേണയുടെ കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ നല്‍കുന്ന ശക്തമായ സംരക്ഷണം രണ്ടാമത്തെ ഡോസിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ആറ് മാസങ്ങളില്‍ കുറയുന്നില്ലെന്നു കമ്പനി. ഇതിനു വിരുദ്ധമായി പ്രചരിക്കുന്നത് വെറും ഊഹാപോഹങ്ങളാണെന്നും അതില്‍ വാസ്തവമില്ലെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. ചില ശാസ്ത്രീയ വിശദാംശങ്ങളോടെ തന്നെ ഇതു സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രസ്താവന കമ്പനി വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പുറത്തിറക്കി. മോഡേണ വാക്‌സിന്‍ രണ്ട് ഡോസുകള്‍ സ്വീകരിച്ച 63 ദശലക്ഷം അമേരിക്കക്കാര്‍ക്ക് ഈ വാര്‍ത്ത ആശ്വാസം നല്‍കിയേക്കാം, പ്രത്യേകിച്ചും സൂപ്പര്‍പകര്‍ച്ചവ്യാധി ഡെല്‍റ്റ വകഭേദം രാജ്യമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാല്‍.

വാക്‌സിനേഷന്‍ ചെയ്ത ആളുകള്‍ക്ക് ഒരു ബൂസ്റ്റര്‍ ഷോട്ട് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗോള ചര്‍ച്ചയെയും മോഡേണയുടെ ഈ പ്രസ്താവന അപ്രസക്തമാക്കും. പുതിയ വൈറസുകള്‍ക്കെതിരേ മൂന്നാമതൊരു ഷോട്ട് കൂടി സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നായിരുന്നു ഫലം. ജര്‍മ്മനി, ഇസ്രായേല്‍, ഫ്രാന്‍സ്, ബ്രിട്ടന്‍ എന്നിവയെല്ലാം ദുര്‍ബലരായ ജനങ്ങള്‍ക്ക് അധിക ഷോട്ടുകള്‍ നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. പ്രായമായ ആളുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ വിട്ടുവീഴ്ചയുള്ള രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനമുള്ള ആളുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ രണ്ടും ഡെല്‍റ്റ വകഭേദം നയിക്കപ്പെടുന്ന കേസുകളില്‍ അവരുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ബൂസ്റ്റര്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു. സമാനമായ രീതി ബൈഡന്‍ ഭരണകൂടവും പരിഗണിച്ചു വരികയായിരുന്നു.



ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ബുധനാഴ്ച ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ബൂസ്റ്ററുകള്‍ക്ക് മൂന്ന് മാസത്തെ മൊറട്ടോറിയം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും 10 ശതമാനം ആളുകള്‍ക്ക് വാക്‌സിനേഷന്‍ നല്‍കുന്നതില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ബൂസ്റ്റര്‍ വാക്‌സിനേഷന്‍ തത്ക്കാലം നിര്‍ത്തിവെക്കണമെന്നും സംഘടന ഇന്നലെ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. യൂറോപ്പ്, അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെ രാജ്യങ്ങള്‍ അധിക ബൂസ്റ്ററിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്തയെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു ഇത്. മോഡേണയുടെ ഡാറ്റ അതിന്റെ ക്ലിനിക്കല്‍ ട്രയലിന്റെ ഒരു പുതിയ വിശകലനത്തില്‍ നിന്നാണ് വന്നത്, ഇത് 2020 ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ ആരംഭിക്കുകയും മൊത്തം 30,000 സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തകരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് അവരില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. നവംബറില്‍, കമ്പനി തങ്ങളുടെ വാക്‌സീൻ 94.1 ശതമാനം ശ്രദ്ധേയമായ ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആറ് മാസത്തിന് ശേഷവും ആ നമ്പറില്‍ വലിയ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ലെന്ന് കമ്പനി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.



'ഞങ്ങളുടെ കോവിഡ് 19 വാക്‌സീന്‍ ആറുമാസത്തിനിടയില്‍ 93 ശതമാനം ഫലപ്രാപ്തി കാണിക്കുന്നതില്‍ സന്തുഷ്ടരാണ്, പക്ഷേ ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റ് ഒരു പുതിയ ഭീഷണിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക, അതിനാല്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നത് ഞങ്ങള്‍ തുടരുകയാണ്' മോഡേണയുടെ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്‍ സ്‌റ്റെഫാന്‍ ബാന്‍സല്‍ പറഞ്ഞു. ഈയിടെ പഠനം അവസാനിച്ചതുപോലുള്ള സുപ്രധാന വിവരങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപനത്തില്‍ ഇല്ലായിരുന്നു. ഡെല്‍റ്റ വകഭേദം പ്രബലമായിത്തീര്‍ന്ന അടുത്ത മാസങ്ങളിലേക്ക് ഇത് വ്യാപിച്ചോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. ജൂണില്‍, മോഡണ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. അതിന്റെ ഗവേഷകര്‍ ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റിനെതിരെ വാക്‌സീന്‍ സ്വീകരിച്ച ആളുകളില്‍ നിന്ന് ആന്റി ബോഡികള്‍ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി. കോശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വേരിയന്റ് തടയുന്നതില്‍ ആന്റിബോഡികള്‍ മിതമായ തോതില്‍ ഫലപ്രദമല്ലെന്ന് അവര്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.



കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച, ഫൈസറും ബയോഎന്‍ടെക്കും ആറുമാസത്തിനുശേഷം സ്വന്തം എംആര്‍എന്‍എ വാക്‌സീന്‍ ഈടുനില്‍ക്കുന്നതിന്റെ വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ഡോസിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ രണ്ട് മാസങ്ങളില്‍ വാക്‌സീന്‍ ഫലപ്രാപ്തി 96.2 ശതമാനം കാണിക്കുന്നതായി കമ്പനികള്‍ കണക്കാക്കി. അതിനുശേഷം അത് ആറുമാസം കൊണ്ട് 83.7 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ബൂസ്റ്റര്‍ വാക്‌സീന്‍ വേണ്ടിവന്നേക്കാമെന്ന പ്രചാരണത്തിനു ശക്തി കൂടിയത്. എന്നാല്‍ ഫൈസര്‍ബയോ എന്‍ടെക് പഠനത്തില്‍ കണക്കാക്കിയ കുറവ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല്‍ ആര്‍ട്ടിഫാക്റ്റ് ആയിരിക്കാമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. വ്യത്യസ്ത അവസരങ്ങളില്‍ വ്യത്യസ്തമായ ഫലപ്രാപ്തി കണക്കാക്കാനുള്ള സാധ്യത അവര്‍ കണക്കിലെടുത്തു. ജോണ്‍സ് ഹോപ്കിന്‍സ് ബ്ലൂംബെര്‍ഗ് സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്തിലെ എപ്പിഡെമിയോളജിസ്റ്റ് മരിയ ഡെലോറിയ നോള്‍ പറഞ്ഞു, 'ഈ പഠനത്തെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രതിരോധശേഷി കുറയുന്നുവെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല.



എഫ്ഡിഎ അടുത്ത മാസം ഫൈസര്‍ബയോ എന്‍ടെക് വാക്‌സീന്‍ പൂര്‍ണ്ണ അംഗീകാരം നല്‍കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ജൂണ്‍ ഒന്നിന് മോഡേണ അതിന്റെ വാക്‌സീന്‍ അന്തിമ അംഗീകാരത്തിനായി ഫയല്‍ ചെയ്തു, ഓഗസ്റ്റില്‍ ഈ സമര്‍പ്പിക്കല്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മനുഷ്യ രക്തകോശങ്ങളുടെ ലാബ് പരീക്ഷണങ്ങളില്‍, ബൂസ്റ്റര്‍ ഷോട്ടുകള്‍ കൊറോണ വൈറസ് ആന്റിബോഡികളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ചു. ഭാവിയില്‍ അതിന്റെ വാക്‌സീന്‍ സംരക്ഷണം നഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍, ഒരു ബൂസ്റ്റര്‍ സംരക്ഷണം വർധിപ്പിക്കുമെന്നു മോഡേണ പറയുന്നു. എന്തായാലും മോഡേണയുടെ ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ ഷോട്ടുകള്‍ക്ക് ശേഷവും ശക്തമായ ആന്റിബോഡി പ്രതികരണങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നു, കമ്പനി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഫൈസര്‍ അതിന്റെ ബൂസ്റ്റര്‍ ആന്റിബോഡികളെ അവയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ നിലയേക്കാള്‍ ഉയര്‍ത്തിയതായി പറഞ്ഞു. രണ്ട് പഠനങ്ങളും ഇതുവരെ ഒരു ശാസ്ത്ര ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.



അതേസമയം, പരിമിതമായ ഒഴിവാക്കലുകളോടെ, യുഎസിലേക്കുള്ള എല്ലാ വിദേശ യാത്രക്കാരും കോവിഡ് 19 ന് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നു. രാജ്യത്തേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കുള്ള നിലവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ എടുത്തതിനുശേഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സംവിധാനമാണിത്. പക്ഷേ, അത് എപ്പോള്‍ ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. യുഎസിലേക്ക് വരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകള്‍ക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലഘൂകരിക്കാന്‍ പ്രസിഡന്റ് ബൈഡന്‍ മാസങ്ങളായി സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഇംഗ്ലണ്ട്, സ്‌കോട്ട്‌ലന്‍ഡ്, കാനഡ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെയുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ നടപടികള്‍ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനിടയിലാണിത്. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്റെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് വിഭാഗമായ യൂറോപ്യന്‍ കമ്മീഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഉര്‍സുല വോണ്‍ ഡെര്‍ ലെയ്ന്‍ ബുധനാഴ്ച യുഎസ് അധികൃതരോട് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനുള്ള യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 'ഇത് ആഴ്ചകളോളം നീണ്ടുപോകരുത്,' വോണ്‍ ഡെര്‍ ലെയ്ന്‍ ജര്‍മ്മന്‍ വാര്‍ത്താ സംഘടനയായ ആര്‍എന്‍ഡിയോട് പറഞ്ഞു.



എന്നാല്‍ പകര്‍ച്ചവ്യാധിയായ ഡെല്‍റ്റ വകഭേദം വ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍, നിലവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഉടന്‍ പിന്‍വലിക്കാന്‍ പദ്ധതിയില്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് അധികൃതര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ പറഞ്ഞു. ഈ നിലപാട് ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു. 'യാത്ര പുനഃരാരംഭിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു പുതിയ സംവിധാനം തയാറാക്കുന്നതിനായി, സ്ഥിരവും സുരക്ഷിതവുമായ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രാ നയത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു,' ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വെളിപ്പെടുത്തി. ബ്രസീല്‍, ബ്രിട്ടന്‍, ചൈന, ഇന്ത്യ, അയര്‍ലന്‍ഡ്, ഇറാന്‍, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, യൂറോപ്പിലെ ഷെംഗന്‍ പ്രദേശം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാര്‍ക്ക് 29 രാജ്യങ്ങള്‍, നഗരസംസ്ഥാനങ്ങള്‍, മൈക്രോ സ്‌റ്റേറ്റുകള്‍ എന്നിവ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന അമേരിക്കയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതില്‍ വിലക്കുണ്ട്. അവര്‍ യുഎസ് പൗരന്മാരല്ലെങ്കില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ആ ലിസ്റ്റില്‍ ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് എത്തുന്നതിന് 14 ദിവസം മുമ്പ് അവര്‍ ക്വാറന്റീന്‍ ചെലവഴിക്കണം.



വൈറസ് പടരുന്നത് തടയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള ചില യാത്രകള്‍ അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോള്‍, 2020 ജനുവരിയില്‍ അമേരിക്ക വിദേശികളുടെ യാത്ര നിയന്ത്രിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. എന്നാല്‍, ആ ശ്രമം ഏറെക്കുറെ പരാജയപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം പകര്‍ച്ചവ്യാധിയുടെ ആദ്യ കുതിച്ചുചാട്ടത്തില്‍ യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള യാത്രാ നിരോധനം വ്യാപിപ്പിക്കാന്‍ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തെ ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കിയിരുന്നു.



ഈ ആഴ്ച, ബൈഡന്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഇതു തുടരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷന്‍ തിങ്കളാഴ്ച സ്ഥിരീകരിച്ച തീരുമാനം, ട്രംപ് ഭരണകൂടം ചുമത്തിയിട്ട് ഒരു വര്‍ഷത്തിലേറെയായി. ഈ വേനല്‍ക്കാലത്ത് ഇത് എടുത്തുകളയാന്‍ ബൈഡന്‍ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ഡെല്‍റ്റ ആ തീരുമാനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയാണ്.

English Summary: Moderna Says COVID-19 Shot 93% Effective 6 Months After Second Dose