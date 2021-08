പള്ളിയിൽ നിന്നു പണം മോഷ്ടിച്ച പുരോഹിതന് 7 വർഷം തടവ്

സോമർസെറ്റ് (ന്യൂജഴ്സി) ∙ സോമർ സെറ്റ് കാത്തലിക്ക് ദേവാലയത്തിലെ ദീർഘകാല പുരോഹിതനായിരുന്ന റവ. ഡഗ്‌ലസ് ജെ. ഹെഫ്നർ പാരിഷ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം മാറ്റിയ കേസ്സിൽ 7 വർഷത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷക്ക് വിധിച്ചതായി ചർച്ച് അധികൃതർ ഓഗസ്റ്റ് 3 ചൊവ്വാഴ്ച അറിയിച്ചു. സോമർസെറ്റ് .മത്തിയാസ് ചർച്ചിലെ പുരോഹിതൻ പള്ളി ഫണ്ടിൽ നിന്നും പേഴ്സൺ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 5,17,000 ഡോളർ മാറ്റിയതായി കോടതിയിൽ സമ്മതിച്ചു.

2018 ൽ മെറ്റുച്ചൻ ഡയോസിസ് നടത്തിയ ഓഡിറ്റിങ്ങിലാണു ക്രമക്കേടു കണ്ടെത്തിയതെന്നു ഡയോസിസ് അധികൃതരും അറിയിച്ചു.



27 വർഷമായി ഈ പള്ളിയിൽ പുരോഹിതനായിരുന്ന റവ. ഡഗ്‍ലസ് ക്രമേണ ഫണ്ടിലേക്ക് പണം തിരിച്ചിടാം എന്നു കരുതിയാണ് സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്നും എന്നാൽ അതിനു കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. 68 വയസ്സുള്ള പുരോഹിതൻ മേയ് മാസം കുറ്റകാരനാണെന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സോമർസെറ്റ് കൗണ്ടി സുപ്പീരിയർ കോർട്ട് ജഡ്ജി പീറ്റർ ടൊമ്പറാണ് 7 വർഷത്തെ ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ഓഗസ്റ്റ് 19 ന് ശിക്ഷാ കാലാവധി ആരംഭിക്കും. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നും, ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിനു കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഡയോസിസ് ഓഫ് മെറ്റുച്ചൻ തേർഡ് ചാൻസലർ ആന്റണി പി. കേരണൻസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Priest who stole money from N.J. Catholic church sentenced to 7 years in prison