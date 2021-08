ഹൂസ്റ്റൻ ∙ ഓസ്റ്റിനില്‍ കോവിഡ് തരംഗം ശക്തമാകുന്നു. ഡെല്‍റ്റ വകഭേദം നിയന്ത്രണാതീതമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശനിയാഴ്ച അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ടെക്‌സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങളിലൂടെയും ഇമെയിലുകളിലൂടെയും ഫോണ്‍ കോളുകളിലൂടെയും അവര്‍ ഡെല്‍റ്റയുടെ വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ജാഗരൂകരാക്കി. എന്നിട്ടും, വാക്‌സിനേഷന്‍ നിരക്കില്‍ ഇവിടെ കാര്യമായ പുരോഗതിയുണ്ടായില്ല. പകര്‍ച്ചവ്യാധി പടരുകയാണെന്നും ജനങ്ങള്‍ സുരക്ഷിതരായി വീട്ടില്‍ തന്നെ തുടരണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നു. വാക്‌സിനേഷനായി നിര്‍ബന്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലരും ഇപ്പോഴും വഴങ്ങുന്നില്ലെന്നതാണ് വലിയൊരു പ്രശ്‌നം.

നഗരത്തില്‍ അവശേഷിക്കുന്നത് വെറും ആറ് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗം മാത്രമാണ്. ഇവിടുത്തെ കിടക്കകള്‍ ഇപ്പോള്‍ വലിയ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികളെ മാത്രമാണ് ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കുന്നത്. കോവിഡ് വല്ലാത്തൊരു 'ഭീകരമായ' അവസ്ഥയിലെത്തിയതായി പ്രാദേശിക ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥരും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. 'സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ആശുപത്രികള്‍ കടുത്ത സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാണ്, വർധിച്ചുവരുന്ന കേസുകളിലൂടെ അവയുടെ ഭാരം ലഘൂകരിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങള്‍ മാത്രമേ ഇപ്പോള്‍ ചെയ്യാനാകുന്നുള്ളു, 'പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് മെഡിക്കല്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഡെസ്മാര്‍ വാല്‍ക്‌സ് പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

നഗരത്തിലെ ജനസംഖ്യ 2.4 ദശലക്ഷമാണ്. ടെക്‌സാസിലെ ഓസ്റ്റിനിലെ അധികാരികള്‍ ശനിയാഴ്ച പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി, നഗരത്തിലെ കോവിഡ് 19 സാഹചര്യം നിരാശാജനകമായി വളര്‍ന്നു, ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റ് നയിക്കുന്ന കേസുകളുടെ വർധനവ് ആശുപത്രികളെ ബാധിച്ചു. ഇത്രമാത്രം ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിവിശേഷമായിട്ടും മാസ്‌കുകള്‍ക്കും വാക്‌സിനേഷനുകള്‍ക്കുമുള്ള ഉത്തരവുകള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് നഗര ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംസ്ഥാന ഗവര്‍ണര്‍, ഗ്രെഗ് അബോട്ട് തടഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ കോവിഡ് കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മകള്‍ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ട് വീണ്ടും ഇതാദ്യമായി യുഎസ് 100,000 കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. വിദഗ്ദ്ധര്‍ പറയുന്നത്, സമീപകാലത്ത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന ഡെല്‍റ്റ വകഭേദവും വാക്‌സിനേഷന്റെ മന്ദഗതിയിലുള്ള നിരക്കുമാണ് ഈ ഉയര്‍ച്ചക്ക് പിന്നിലെന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ടെക്‌സസ് പോലുള്ള തെക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി ഉയര്‍ന്നനിലയില്‍ കാണുന്നത്. വാക്‌സിനേഷന്‍ കുറഞ്ഞയിടങ്ങളില്‍ ഡെല്‍റ്റ കൊടുങ്കാറ്റിനെ പോലെ ആഞ്ഞടിക്കുമെന്നും മുന്‍കരുതലുകള്‍ പോലും പലപ്പോഴും നിയന്ത്രണാതീതമാകുമെന്നും സെന്റര്‍സ് ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍ റോച്ചല്‍ വാലന്‍സ്‌കി ഈ ആഴ്ച മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

ഓസ്റ്റിന്‍ പ്രദേശത്തെ ആളുകള്‍ക്ക് ടെക്സ്റ്റ്, ഫോണ്‍ കോള്‍, ഇമെയില്‍, സോഷ്യല്‍ മീഡിയ, മറ്റ് ചാനലുകള്‍ എന്നിവയിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് സന്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടു കൂടി നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതില്‍ നിന്നും ഗവര്‍ണര്‍ വിലക്കി. ഇത് വലിയ ഭവിഷ്യത്തിനു വഴിവെക്കുമെന്നു നഗര അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു: 'ഓസ്റ്റിനിലെ കോവിഡ് 19 സാഹചര്യം വളരെ മോശമാണ്. ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങള്‍ തുറന്നിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ കേസുകളുടെ വര്‍ദ്ധനവ് കാരണം വിഭവങ്ങള്‍ പരിമിതമാണ്. 'പകര്‍ച്ചവ്യാധി ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഓസ്റ്റിന്റെ ആശുപത്രികള്‍ക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ഏറ്റവും മോശം ദിവസങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന് നഗരത്തിന്റെ ഹോംലാന്‍ഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആന്‍ഡ് എമര്‍ജന്‍സി മാനേജ്‌മെന്റ് ഓഫീസ് വക്താവ് ബ്രൈസ് ബെന്‍സിവെങ്കോ പറഞ്ഞു.

നൂറിലധികം പുതിയ കോവിഡ് രോഗികളെ അന്ന് പ്രവേശിപ്പിച്ചു, തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗങ്ങള്‍ ശേഷിക്ക് തൊട്ടടുത്താണെന്നും കോവിഡ് രോഗികള്‍ 180 ഐസിയുവില്‍ കൂടുതല്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ഓസ്റ്റിനില്‍ മാത്രം വെന്റിലേറ്ററിലുള്ളത് 102 രോഗികളാണ്. 'ഞങ്ങള്‍ ഐസിയുവിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന ഒറ്റ അക്കത്തിലാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. കിടക്കകള്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, ' ബെന്‍സിവെങ്കോ പറഞ്ഞു, എമര്‍ജന്‍സി റൂമുകളിലെ രോഗികള്‍ ഐസിയുവില്‍ സ്ഥലത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകുന്നു.

'ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാന്‍' അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷനെ സഹായിക്കാന്‍ വോള്‍ക്‌സ് ഓസ്റ്റിനിലെ താമസക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ടെക്‌സസ് തലസ്ഥാന നഗരത്തില്‍ റിസ്‌ക് ലെവല്‍ അഞ്ചാം ഘട്ടത്തില്‍ ഉയര്‍ന്ന തോതില്‍ ഉയര്‍ന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് വരുന്നത്. കോവിഡ് 19 നെതിരെ കുത്തിവയ്പ് എടുത്ത് വീട്ടില്‍ തന്നെ തുടരാന്‍ താമസക്കാരോട് അഭ്യർഥിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം കുത്തിവയ്പ് എടുത്ത വ്യക്തികളോട് വീണ്ടും മാസ്‌ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ടെക്‌സാന്‍ നഗരമായ ഹൂസ്റ്റനിൽ, കേസുകളുടെ പെട്ടെന്നുള്ള വർധനവ് കാരണം ആരോഗ്യ ഉേദ്യാഗസ്ഥര്‍ രോഗികളെ നോര്‍ത്ത് കരോലിന വരെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ തുടങ്ങിയതായി അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

സാംക്രമിക രോഗ വിദഗ്ദ്ധന്‍ ഡോ. ആന്റണി ഫൗചി ടെക്‌സാസിനെയും ഫ്ലോറിഡയെയും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കോവിഡ് കേസുകളുള്ള രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളായി വേര്‍ തിരിച്ചു. ഇവിടങ്ങളില്‍ രണ്ടുമാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റുകളെ ഇപ്പോള്‍ സംഭാവന ചെയ്യുന്നത്. 'ഇത് വളരെ മോശമായ വഴിത്തിരിവാണ്,' ഫൗചി ഈ ആഴ്ച ആദ്യം ബ്ലൂംബെര്‍ഗിനോട് പറഞ്ഞു. ആശുപത്രികളിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഡെല്‍റ്റ രോഗികളുടെ പുതിയ പ്രവേശനം ഓസ്റ്റിനില്‍ 600% ആയി ഉയര്‍ന്നു, തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗങ്ങളിലെ രോഗികള്‍ 570% ഉയര്‍ന്നു. നിലവില്‍, 102 രോഗികള്‍ വെന്റിലേഷനിലാണ്. ഇത് എക്കാലത്തെയും വലിയ കുതിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ബ്ലൂംബെര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

English Summary: The authorities in Austin warn residents that the city’s Covid situation is dire