ഹൂസ്റ്റണ്‍∙ അടുത്ത 30 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ആഗോളതാപനം തീവ്രമാകുമെന്നും അമേരിക്കയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കടുത്ത ചൂടുകാലമാണെന്നും കാലവസ്ഥ പാനലിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതല്‍ ഇതിനകം ഏകദേശം 1.1 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് അല്ലെങ്കില്‍ 2 ഡിഗ്രി ഫാരന്‍ഹീറ്റ് ചൂട് വർധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മനുഷ്യന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലാണ് ഇതിനു കാരണമെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ഊര്‍ജ്ജത്തിനായി കല്‍ക്കരി, എണ്ണ, വാതകം എന്നിവ കത്തിച്ചതാണ് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടും അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കും. അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും പൊള്ളുന്ന ചൂട് തരംഗങ്ങള്‍ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവനെടുത്തു. വെള്ളപ്പൊക്കം ജര്‍മ്മനിയെയും ചൈനയെയും നശിപ്പിച്ചു. സൈബീരിയ, തുര്‍ക്കി, ഗ്രീസ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ കാട്ടുതീ നിയന്ത്രണാതീതമായി.



ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൂട്ടായ്മയായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്റര്‍ ഗവണ്‍മെന്റല്‍ പാനല്‍ തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടനുസരിച്ച് ഇത് ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. ഇന്നു രാജ്യങ്ങള്‍ ഉദ്‌വമനം കുത്തനെ കുറയ്ക്കാന്‍ തുടങ്ങിയാലും, അടുത്ത രണ്ട് ദശകത്തിനുള്ളില്‍ മൊത്തം ആഗോളതാപനം 1.5 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് വരെ ഉയരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. 1.5 ഡിഗ്രി ചൂട് ഉയരുന്നത് അപകടങ്ങള്‍ ഗണ്യമായി ഉയര്‍ത്തും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏകദേശം 1 ബില്യണ്‍ ആളുകള്‍ക്ക് ജീവന്‍ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന ചൂടുള്ള തരംഗങ്ങളില്‍ കഴിയേണ്ടി വരും. കടുത്ത വരള്‍ച്ച കാരണം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ വെള്ളത്തിനായി പോരാടും. ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ചില മൃഗങ്ങളും സസ്യങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷമാകും. ലോകത്തിന്റെ വലിയ ഭാഗങ്ങളില്‍ മത്സ്യബന്ധനം നിലനിര്‍ത്തുന്ന പവിഴപ്പുറ്റുകള്‍ കൂടുതല്‍ തവണ ഇല്ലാതാകും.

അടുത്ത 20 അല്ലെങ്കില്‍ 30 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ തീവ്രമായ കാലാവസ്ഥയില്‍ ഗണ്യമായ കുതിപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് ലീഡ്‌സ് സര്‍വകലാശാലയിലെ കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞനും അന്താരാഷ്ട്ര വിദഗ്ധരില്‍ ഒരാളുമായ പിയേഴ്‌സ് ഫോര്‍സ്റ്റര്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍, ല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, മനുഷ്യരാശിയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ഭൂമി കൂടുതല്‍ ചൂടാകുന്നത് തടയാന്‍ കഴിയും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് 2050 ഓടെ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്‌സൈഡ് ചേര്‍ക്കുന്നത് നിര്‍ത്താന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഒരു ഏകോപിത ശ്രമം ആവശ്യമാണ്, ഇത് ഫോസില്‍ ഇന്ധനങ്ങളില്‍ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറുകയും വായുവില്‍ നിന്ന് വലിയ അളവില്‍ കാര്‍ബണ്‍ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്‍, ആഗോളതാപനം ഏതാണ്ട് 1.5 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസില്‍ നിര്‍ത്താനാവുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

എന്നാല്‍ ആ ശ്രമത്തില്‍ രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കില്‍, ആഗോള ശരാശരി താപനില ഉയരും. ന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ കാലഘട്ടവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ 2 ഡിഗ്രി, 3 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കില്‍ 4 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് വരെ ഉയര്‍ന്നേക്കാം. ഓരോ അധിക ദ്വീപ് രാജ്യങ്ങളുടെയും നിലനില്‍പ്പിനു ഭീഷണിയായേക്കാവുന്ന വരള്‍ച്ചയും കടല്‍ക്ഷോഭവും ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന, കൂടുതല്‍ വഷളായ വെള്ളപ്പൊക്കം, ചൂട് തരംഗങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വലിയ അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് വിവരിക്കുന്നു. ഭൂമി കൂടുതല്‍ ചൂടാകുമ്പോള്‍, ഗ്രീന്‍ലാന്‍ഡിലെയും പടിഞ്ഞാറന്‍ അന്റാര്‍ട്ടിക്കയിലെയും വലിയ മഞ്ഞുപാളികള്‍ അപകടകരമായ 'ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റുകള്‍' കടക്കാനുള്ള അപകടസാധ്യത കൂടുതലാണ്.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിലെ ചില മാറ്റങ്ങളില്‍ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകാനാകില്ലെന്ന് പാനലിന്റെ വൈസ് ചെയര്‍മാനും നാഷണല്‍ ഓഷ്യാനിക് ആന്‍ഡ് അറ്റ്‌മോസ്‌ഫെറിക് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷനിലെ കാലാവസ്ഥയുടെ മുതിര്‍ന്ന ഉപദേശകനുമായ കോ ബാരറ്റ് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ, പെട്ടെന്നുള്ളതും തുടര്‍ച്ചയായതുമായ ഫ്യുവല്‍ എമിഷന്‍ വെട്ടിക്കുറവുകള്‍ മുന്നിലുള്ള കാലാവസ്ഥാ ഭാവിയില്‍ മാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും സമഗ്രമായ സംഗ്രഹമാണ് 195 സര്‍ക്കാരുകള്‍ അംഗീകരിച്ചതും 14,000 ത്തിലധികം പഠനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമായ റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഗ്ലാസ്‌ഗോയില്‍ നടക്കുന്ന യുഎന്‍ ഉച്ചകോടിയില്‍ നവംബറില്‍ നയതന്ത്രജ്ഞര്‍ ഒത്തുകൂടുന്നത് ഉദ്‌വമനം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള അവരുടെ ശ്രമങ്ങള്‍ എങ്ങനെ വേഗത്തിലാക്കാമെന്ന് ചര്‍ച്ചചെയ്യുമ്പോള്‍ അത് ഒരു കേന്ദ്രബിന്ദുവായിരിക്കും.

പ്രസിഡന്റ് ബൈഡന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ലോകനേതാക്കള്‍ ആഗോളതാപനം 1.5 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസായി പരിമിതപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം അംഗീകരിച്ചു. എന്നാലും പ്രധാന മലിനീകരണ രാജ്യങ്ങളിലെ നിലവിലെ നയങ്ങള്‍ ആ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ്. ചൈന, യുഎസ്, യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍, ഇന്ത്യ, റഷ്യ, ജപ്പാന്‍, ബ്രസീല്‍, ഇന്തോനേഷ്യ, ഇറാന്‍, കാനഡ എന്നിവയാണ് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്വമനം. ആഗോളതാപനത്തിന് മനുഷ്യര്‍ ഉത്തരവാദികളാണെന്നതില്‍ പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടിനും സംശയമില്ല. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷമുള്ള ആഗോള ശരാശരി താപനിലയിലെ എല്ലാ വര്‍ദ്ധനകളും നയിച്ചത് രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ ഫോസില്‍ ഇന്ധനങ്ങള്‍ കത്തിക്കുകയും കാടുകള്‍ വൃത്തിയാക്കുകയും കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്‌സൈഡ് പോലുള്ള ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങള്‍ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്.

ഇന്നുവരെയുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങള്‍ക്ക് മനുഷ്യചരിത്രത്തില്‍ സമാനതകളില്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദശകം 125,000 വര്‍ഷങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയതാണ്. ലോകത്തിലെ ഹിമാനികള്‍ ഉരുകുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത് 'കുറഞ്ഞത് 2,000 വര്‍ഷത്തിനിടയിലെങ്ങുമില്ലാത്തവിധം' വര്‍ദ്ധിച്ചു. കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്‌സൈഡിന്റെ അന്തരീക്ഷ അളവ് കുറഞ്ഞത് 2 ദശലക്ഷം വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഇത്രയധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടില്‍ സമുദ്രനിരപ്പ് ശരാശരി 8 ഇഞ്ച് ഉയര്‍ന്നു, 2006 മുതല്‍ വര്‍ദ്ധനയുടെ നിരക്ക് ഇരട്ടിയായി. 1950 മുതല്‍ ചൂട് തരംഗങ്ങള്‍ ഗണ്യമായി ചൂടാകുകയും ലോകത്തിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും കൂടുതല്‍ കാലം നിലനില്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. സമുദ്രത്തിലെ കടുത്ത ചൂടിന്റെ പൊട്ടിത്തെറി മത്സ്യങ്ങളെയും കടല്‍പക്ഷികളെയും പവിഴപ്പുറ്റുകളെയും നശിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയും. സമീപ വര്‍ഷങ്ങളില്‍, ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് ആഗോളതാപനവും പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങളും തമ്മില്‍ വ്യക്തമായ ബന്ധം കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞു. ലോകം കണ്ട മാരകമായ പുതിയ താപനില അതിരുകടന്ന പലതും ജൂണില്‍ ദൃശ്യമായി. പസഫിക് വടക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ പ്രദേശങ്ങള്‍ കരിഞ്ഞുപോയ റെക്കോര്‍ഡ് ചൂട് തരംഗം പോലെ ഇനിയും പലതും ഭൂമിയില്‍ സംഭവിച്ചേക്കുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

