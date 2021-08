ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടി വളർത്തു നായയുടെ കടിയേറ്റു മരിച്ചു ; പിതാവ് അറസ്റ്റിൽ

ഫ്ലാറ്റ്ബുഷ (ബ്രൂക്ക്‌ലിൻ) ∙ 19 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടി വീട്ടിലെ വളർത്തു നായയുടെ കടിയേറ്റ് മരിച്ച കേസിൽ പിതാവിനെ പൊലിസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഓഗസ്റ്റ് 10 ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. 30 വയസ്സുള്ള പിതാവ് ജോലിക്ക് പോയത് 11 ഉം 9 ഉം ഒന്നരയും വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ വീട്ടിൽ തനിച്ചാക്കിയാണ്.

പെട്ടെന്നാണു വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന നായ പ്രകോപിതയായത്. തുടർന്ന് ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ തലയും കഴുത്തും മുഖവും നായ കടിച്ചുപറിക്കുകയായിരുന്നു. നായയുടെ ആക്രമണം കണ്ടു ഭയപ്പെട്ട മൂത്ത രണ്ടു കുട്ടികളും വീട്ടിൽ നിന്നു പുറത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി. സമീപത്തുള്ള ആളുകൾ വിവരം അറിഞ്ഞു പൊലിസിലറിയിച്ചു.



പൊലിസെത്തുമ്പോൾ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു കുട്ടി. ഉടനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും വഴിയിൽ വച്ചു മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. വളർത്തു നായ ഇതിനു മുമ്പു ഈ വീട്ടിലെ 11 വയസ്സുകാരനെ ആക്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും വിവരം മറച്ചു വയ്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലിസ് പറഞ്ഞു. കുട്ടിക്ക് നായയെ ഭയമായിരുന്നുവെന്നും പറയുന്നു.



സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പിതാവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരായിരുന്നു കുട്ടികളെ നോക്കിയിരുന്നത്.



കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ വിവാഹ ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാൽ പിതാവിനായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ കസ്റ്റഡി.

എമർജൻസി സർവീസ് യൂണിറ്റ് നായയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു പിതാവിനെതിരെ കേസെടുത്തുെങ്കിലും, ഏതെല്ലാം വകുപ്പുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

അമേരിക്കയിൽ 4.5 മില്യൺ ആളുകൾ വർഷം തോറും നായകളുടെ ആക്രമണത്തിന് വിധേയരാകുന്നുണ്ട്. വളർത്തു നായകളാണെങ്കിലും എപ്പോൾ പ്രകോപിതരാകുമെന്നറിയാത്തതിനാൽ കുട്ടികളെ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പൊലിസ് പറഞ്ഞു.

English Summary : Dad arrested after 19-month-old boy mauled to death by family dog in Brooklyn