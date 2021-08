ആൾട്ടമോണ്ട്സ് (ഫ്ലോറിഡാ) ∙ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിഡിയോ കോള്‍ ചെയ്യുകയായിരുന്ന അമ്മ കുട്ടിയുടെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു. ആൾട്ടമോണ്ടിൽ ഉണ്ടായ സംഭവത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതു 21 കാരിയായ ഷമയലിൻ എന്ന അമ്മയ്ക്കാണ്. വിഡിയോ കോളിലായിരുന്ന ഇവരുടെ പുറകിൽ കുട്ടി തോക്കുമായി നിൽകുന്നതു സഹപ്രവർത്തക കണ്ടിരുന്നു. പിന്നീട് നിറയൊഴിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടും, ഉടനെ ഷമയ പുറകോട്ട് വീഴുകയുമായിരുന്നു. സംഭവ സ്ഥലത്ത് ഉടനെ പൊലീസ് എത്തിച്ചേർന്നുവെങ്കിലും ഷമയായുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

ഇവർക്കു രണ്ടു ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും, വെടിവയ്ക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ച തോക്ക് കുട്ടികളുടെ പിതാവിന്റേതായിരുന്നുവെന്നും പൊലിസ് പറഞ്ഞു. തോക്ക് പിന്നീട് പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. സംഭവ സമയത്തു പിതാവ് സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു. തോക്ക് കുട്ടികൾക്കു ലഭിക്കാവുന്നവിധം അലക്ഷ്യമായി ഇട്ടതാണ് ഇത്തരം അനിഷ്ഠസംഭവങ്ങൾക്കു കാരണം.



സംഭവത്തെ കുറിച്ചു പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണയിലാണ്.

