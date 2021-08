അഫ്ഗാൻ ഭരണം താലിബാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ; യുഎസ് എംബസിയിലെ പതാക താഴ്ത്തി

വാഷിങ്ടൻ ഡി സി ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഭരണം പൂർണ്ണമായും താലിബാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുകയും, പ്രസിഡന്റ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ കാബൂളിൽ യുഎസ് എംബസിയുടെ മുകളിൽ ഉയർത്തിയിരുന്ന പതാക അവിടെ നിന്നും മാറ്റി. കാബൂൾ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് കോംബൗണ്ടിൽ നിന്നും എംബസി ജീവനക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി മാറ്റുന്നതിന് 1000 പട്ടാളക്കാരെ കൂടെ ബൈഡൻ ഭരണകൂടം കാബൂളിലേക്കയച്ചു.

അഫ്ഗാൻ ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് രാജ്യം വിടുന്നതിന് കാബൂൾ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയതോടെ, അവിടെ നിന്നും വെടിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടതായി സിഎൻഎൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

യുഎസ് എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന ഫയലുകൾ നശിപ്പിക്കുകയും, കംപ്യൂട്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തകർക്കുകയും ചെയ്തു. താലിബാന്റെ കൈവശം യുഎസ് രഹസ്യങ്ങൾ ലഭിക്കാതെയിരിക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തി. കാബൂളിലെ പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരം താലിബാന്‍ പിടിച്ചെടുത്തതായി അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



ഞായറാഴ്ച രാത്രിയോടെ യുഎസ് എംബസിയിലെ നാലായിരം ജീവനക്കാരിൽ 500 പേരെ കാബൂൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു. ശേഷിക്കുന്നവരെ 72 മണിക്കൂറിൽ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുമെന്ന് അമേരിക്കൻ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. യുഎസ് എംബസിക്ക് സമീപത്തു നിന്നും ഉയരുന്ന പുകപടലങ്ങൾ രേഖകൾ കത്തിക്കുന്നതിന്റേതാണെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

English Summary : American flag taken down at US Embassy in Kabul