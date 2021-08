അഫ്ഗാനിൽ കുടുങ്ങിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ

വാഷിംങ്ടൻ ഡിസി ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തതോടെ ആശങ്കയിലായ അമേരിക്കൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ഉടൻ അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന അഭ്യർഥനയുമായി അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾ‍ രംഗത്ത്. ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ്, വാഷിംങ്ടൻ പോസ്റ്റ്, വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേർണൽ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങളാണ് പ്രസിഡന്റ് ബൈഡനോടു അഭ്യർഥന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ നിരവധി വർഷങ്ങളായി വിശ്രമമില്ലാതെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതിനിടയിൽ അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ദുരിതങ്ങൾ അനവധിയാണ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ലോകത്തിനു മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചുകൂടാ. മൂന്നു പ്രമുഖ പത്രങ്ങളും ഒരുമിച്ചു പുറത്തിറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടികാട്ടി.



കാബൂളിലെ പ്രമുഖ വിമാനത്താവളമായ ഹമിറ് കർസായ രാജ്യാന്തര എയർപോർട്ടിന്റെ നിയന്ത്രണം ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ സേനയുടെ കൈവശമാണ്. ഇതിനു എപ്പോൾ മാറ്റം സംഭവിക്കുക എന്നതു പ്രവചിക്കാനാവില്ല. പല വിമാന സർവീസുകളും സസ്പെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതമായി അമേരിക്കയിലെത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ‍ക്ക് അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം നൽകി സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary : American newspapers ask White house to help evacuate Afghan colleagues of journalists