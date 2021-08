കോവിഡ്: ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് അടുത്ത മാസം മുതൽ നൽകി തുടങ്ങുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ്

വാഷിങ്ടൻ ഡിസി ∙ കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ നൽകി തുടങ്ങുന്നതിന് നിർദേശം നൽകുമെന്ന് വൈറ്റ്ഹൗസ് അധികൃതർ. ആദ്യ ഡോസ് ലഭിച്ചവർക്കാണ് എട്ടു മാസത്തിനുശേഷം ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകുന്നത്. ജനുവരിയിൽ തന്നെ രണ്ട് ഡോസ് ലഭിച്ചവർക്ക് ഉടനെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകുമെന്നും ബൈഡൻ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.

സെപ്റ്റംബർ മാസത്തോടെ ഭൂരിപക്ഷം അമേരിക്കക്കാർക്കും കോവിഡ് വാക്സീൻ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ആദ്യമായി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, നഴ്സിംഗ് ഹോം അന്തേവാസികൾ, പ്രായം കൂടിയ പൗരന്മാർ എന്നിവർക്കാണ് ലഭിക്കുക. ബൂസ്റ്റർ ഡോസിനുള്ള വാക്സീന് അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഫുഡ് ആന്റ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതോടൊപ്പം അടുത്ത ആഴ്ചകളിൽ ഫൈസർ വാക്സീന് അനുമതി ലഭിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.



ബൂസ്റ്റർ ഡോസിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഈ വാരാവസനത്തോടെ ഉണ്ടാകും. ഡെൽറ്റാ വേരിയന്റിന്റെ വ്യാപനം കൂടുതൽ ഗുരുതരമായതിനാലാണ് ബൂസ്റ്റർ ഡോസിനെകുറിച്ചു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വന്നത്. ആദ്യം സ്വീകരിച്ച ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട വാക്സീൻ തന്നെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസായി തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.



