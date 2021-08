ജീവിതത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ 84 കാരന് വീണ്ടും 21 വർഷം തടവ്

ഫിനിക്സ് ∙ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ജയിലഴികൾക്കുള്ളിൽ കഴിയേണ്ടി വന്ന ബാങ്ക് കവർച്ചക്കാരൻ റോബർട്ട് കെർബ്‍സിന് (84)ഫിനിക്സ് 21 കൊല്ലത്തേക്ക് വീണ്ടും കോടതി ജയിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചു.

അരിസോന ക്രെഡിറ്റ് യൂണിയനിൽ സായുധ കവർച്ച നടത്തിയതിനാണു പുതിയ ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. കവർച്ചാ കേസ്സിൽ വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം 2018 ൽ ജയിൽ വിമോചിതനായ റോബർട്ട് ഏഴുമാസങ്ങൾക്കു ശേഷം വീണ്ടും ജയിലിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. പുറത്തു ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നാണ് ഇതേ കുറിച്ചു റോബർട്ടിന്റെ അറ്റോർണി കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത്.



ചൊവ്വാഴ്ച വിധി പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ വീൽ ചെയറിലായിരുന്ന പ്രതി കേൾവി കുറവായതിനാൽ ജഡ്ജിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല.

തുടർച്ചയായി ബാങ്ക് കവർച്ച നടത്തി ജനങ്ങളേയും സമൂഹത്തേയും ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ റോബർട്ട് ദയ അർഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് യുഎസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ജഡ്ജി ജനിഫർ സിപ്സ് വിധി ന്യായത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഫ്ലോറിഡായിൽ ബാങ്ക് കവർച്ച നടത്തിയതിന് 1981 ൽ 30 വർഷത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷക്ക് വിധിച്ചിരുന്നു.



2018 ൽ ജയിൽ വിമോചിതനായപ്പോൾ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റിയായി ലഭിച്ചിരുന്ന 800 ഡോളർ പ്രതിമാസ ചെലവിനു മതിയായിരുന്നില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടു മനപൂർവ്വം വീണ്ടും കവർച്ച നടത്തി ജയിലിൽ എത്തിയതാണെന്നും റോബർട്ട് വിചാരണക്കിടെ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു.

