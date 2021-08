ഹൂസ്റ്റൻ ∙ 30 വര്‍ഷത്തിനിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ നേരിടാന്‍ ലോംഗ് ഐലന്‍ഡും ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ടും നടത്തുന്നത് വന്‍ തയാറെടുപ്പുകള്‍. ഹെന്റി ചുഴലിക്കാറ്റ് ശനിയാഴ്ച കിഴക്കന്‍ തീരത്ത് ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്നു. ന്യൂയോര്‍ക്ക് സിറ്റി മുതല്‍ ബോസ്റ്റണ്‍ വരെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലും ലോംഗ് ഐലന്‍ഡിലും ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കിയേക്കും. മസാച്ചുസെറ്റ്‌സ് ഗവര്‍ണര്‍ നാഷനല്‍ ഗാര്‍ഡിലെ അംഗങ്ങളെ സജീവമാക്കി, വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാക്കിയ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്തു. നീന്തലിനായി ഔട്ട്‌ഡോര്‍ ഡൈനിംഗും ബീച്ചുകളും അടയ്ക്കുന്നത് നിര്‍ത്തുമെന്ന് ന്യൂയോര്‍ക്ക് സിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൂടാതെ, മരങ്ങള്‍ കടപുഴകി വീണത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളെ മൂന്നാഴ്ച വരെ വൈദ്യുതിയില്ലാതാക്കുമെന്ന് കണക്റ്റിക്കട്ട് പവര്‍ കമ്പനികള്‍ പറഞ്ഞു.



ലോംഗ് ഐലന്‍ഡിലോ തെക്കന്‍ ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ടിലോ കാറ്റഗറി 1 ചുഴലിക്കാറ്റായി ഹെന്റി മാറുമെന്നും ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ശക്തമായ ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റായേക്കുമെന്നുമാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവചനം. പകര്‍ച്ചവ്യാധികളില്‍ നിന്ന് ഉയര്‍ന്നുവരുന്ന ന്യൂയോര്‍ക്ക് ഹെന്റിയെ നേരിടാന്‍ ഒരുങ്ങിയെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്. ലോംഗ് ഐലന്റ്, കണക്റ്റിക്കട്ട്, റോഡ് ഐലന്‍ഡ്, മസാച്യുസെറ്റ്‌സ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 75 മൈല്‍ വേഗതയില്‍ വീശുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തി പ്രാപിച്ചിരുന്നു. ഹെന്റിയില്‍ നിന്നുള്ള അപകടകരമായ വ്യതിയാനം കാരണം കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ കൃത്യമായ ട്രാക്ക് അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് ന്യൂയോര്‍ക്ക് നഗരത്തിലേക്ക് തിരിയുകയാണെങ്കില്‍പ്പോലും, സാന്‍ഡി ചുഴലിക്കാറ്റില്‍ നിന്നുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സാധ്യതയില്ല.



ലോംഗ് ഐലന്റിന്റെ തെക്കന്‍ തീരത്തുള്ള ഒരു ഇടുങ്ങിയ ബാരിയര്‍ ദ്വീപായ ഫയര്‍ ഐലന്റില്‍ നിന്നും ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കാന്‍ സഫോള്‍ക്ക് കൗണ്ടി എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്, സ്റ്റീവന്‍ ബെലോണ്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. ലോംഗ് ഐലന്റിന്റെ കിഴക്കേ അറ്റത്ത്, 6,000 ആളുകളെയും ഒഴിപ്പിച്ചു. ഹാംപ്ടണിലെ മറ്റ് പട്ടണങ്ങള്‍ സതാംപ്ടണിന്റെ പാത പിന്തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതായി ടൗണ്‍ സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ ജയ് ഷ്‌നൈഡര്‍മാന്‍ പറഞ്ഞു. ഏകദേശം ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ചുഴലിക്കാറ്റായ സാണ്ടിയും ഐറിനും ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് മറ്റൊരു ചുഴലിക്കാറ്റ് നഗരങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.



ന്യൂയോര്‍ക്കുകാര്‍ വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ പറഞ്ഞു. മെട്രോപൊളിറ്റന്‍ ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ടേഷന്‍ അതോറിറ്റി ശനിയാഴ്ച അർധരാത്രിയോടെ ചില ലോംഗ് ഐലന്‍ഡ് റെയില്‍ റോഡ് സര്‍വീസ് റദ്ദാക്കാന്‍ തയാറെടുത്തു. ന്യൂയോര്‍ക്കിനും ബോസ്റ്റണിനും ഇടയിലുള്ള ന്യൂ ഹാവന്‍, കോണ്‍, സ്പ്രിംഗ്ഫീല്‍ഡ്, മാസ് എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള സേവനം ഞായറാഴ്ച റദ്ദാക്കുമെന്ന് ആംട്രാക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബ്രോങ്ക്‌സ്, വടക്കന്‍ ക്വീന്‍സ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ അപകടകരമായ കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അധികൃതര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി, മറ്റ് അനാവശ്യ യാത്രകള്‍ മാറ്റിവയ്ക്കാന്‍ മേയര്‍ ബില്‍ ഡി ബ്ലാസിയോ നിവാസികളോട് അഭ്യർഥിച്ചു.



ഒഴിപ്പിക്കല്‍ ആവശ്യമായി വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാനം നഴ്‌സിംഗ് ഹോമുകള്‍ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് കണക്റ്റിക്കട്ടിലെ ഗവര്‍ണര്‍ നെഡ് ലമോണ്ട് പറഞ്ഞു. എട്ട് ഇഞ്ച് മഴ പെയ്യാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ തീരദേശ പട്ടണങ്ങളായ ന്യൂ ഹാവന്‍, ബ്രാന്‍ഫോര്‍ഡ്, ഗില്‍ഫോര്‍ഡ്, ഗ്രോട്ടണ്‍ എന്നീ തെരുവുകളിലെ താമസക്കാര്‍ സ്വമേധയാ ഒഴിഞ്ഞുപോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ് ഇസയാസ് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം കണക്റ്റിക്കട്ട് പവര്‍ കമ്പനികളെ ബാധിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ഒരാഴ്ചയിലേറെയായി സംസ്ഥാനം ഏതാണ്ട് സ്തംഭിച്ചു. ആ കൊടുങ്കാറ്റില്‍ ഏകദേശം 750,000 ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് കണക്റ്റിക്കട്ടില്‍ വൈദ്യുതി ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു, ലോംഗ് ഐലന്‍ഡില്‍ 600,000 പേര്‍ക്കും. ഹെന്റി ചുഴലിക്കാറ്റ് ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ നേരിട്ട് എത്താന്‍ സാധ്യതയുള്ളപ്പോള്‍, ഉപഭോക്താക്കള്‍ കൂടുതലായി ഫ്‌ലാഷ്‌ലൈറ്റുകളും മെഴുകുതിരികളും സംഭരിച്ചു.



ലോംഗ് ഐലന്‍ഡില്‍ എത്തിയ കാറ്റഗറി 1 കൊടുങ്കാറ്റായിരുന്നു ഗ്ലോറിയ. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കാന്‍ അന്ന് നിര്‍ബന്ധിതരാക്കി, ആയിരക്കണക്കിന് മരങ്ങള്‍ കടപുഴകി, 15 ദശലക്ഷം വീടുകള്‍ വൈദ്യുതിയില്ലാതെ പോയി. ആറ് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം, ബോബ് ചുഴലിക്കാറ്റ് കിഴക്കന്‍ തീരത്ത് കീറിക്കളഞ്ഞു, കാറ്റഗറി 2 കൊടുങ്കാറ്റായി കരകവിഞ്ഞൊഴുകി. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ അതു ബാധിച്ചു. നിരവധി മരങ്ങള്‍ വീണു, വൈദ്യുതി തടസ്സവും വെള്ളപ്പൊക്കവും ബാധിച്ചു. ഓരോ കൊടുങ്കാറ്റിലും പത്തിലധികം ആളുകള്‍ മരിച്ചു.



ബോസ്റ്റണിന്റെ തുറമുഖ ജില്ലയില്‍, ബോബ്സ്റ്റണ്‍ തുറമുഖത്തോടു ചേര്‍ന്നുള്ള ബോബ്, ഹാര്‍പൂണ്‍, ലീഗല്‍ സീ ഫുഡ്‌സ്, യാങ്കീ ലോബ്സ്റ്റര്‍ തുടങ്ങിയ ബാറുകളും റസ്റ്റററന്റുകളും ഹെന്റി ചുഴലിക്കാറ്റിന് മുൻപായി അടച്ചു കഴിഞ്ഞു. കിഴക്ക്, ബസാര്‍ഡ്‌സ് ബേയിലെ കേപ് കോഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയില്‍, മറീനയില്‍ നിന്ന് ബോട്ടുകള്‍ നീക്കി. കൊടുങ്കാറ്റ് ചൊവ്വാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ മെയിനിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു.



2011 ല്‍ കാറ്റ്‌സ്‌കില്‍ പര്‍വതനിരകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഐറിന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റ് ബാധിച്ച തെക്കുകിഴക്കന്‍ ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍, നദികള്‍ കരകവിഞ്ഞൊഴുകി. ബോസ്റ്റണില്‍, നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും ദുര്‍ബലമായ സബ്‌വേ സ്‌റ്റേഷനു ചുറ്റും തടയണകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുകയാണെന്നും ഞായറാഴ്ച ചില ട്രാന്‍സിറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തിവയ്ക്കുമെന്നും അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. മസാച്യുസെറ്റ്‌സില്‍ വ്യാഴാഴ്ച കനത്ത മഴ അനുഭവപ്പെട്ടു, വെള്ളത്തില്‍ കുടുങ്ങിയ കാറുകളില്‍ നിന്ന് ആളുകളെ വീണ്ടെടുക്കാന്‍ അത്യാഹിത തൊഴിലാളികളെ ആവശ്യമായിരുന്നു.



വേനല്‍ക്കാലത്ത് എല്‍സാ ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ് വടക്കുകിഴക്കന്‍ തീരത്ത് സഞ്ചരിച്ചപ്പോള്‍, ന്യൂയോര്‍ക്ക് സബ്‌വേ റൈഡര്‍മാര്‍ക്ക് ചില സ്‌റ്റേഷനുകളില്‍ അരക്കെട്ട് വരെ ആഴത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കേണ്ടിവന്നു. 2012 ല്‍ ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ സബ്‌വേയിലും ഹൈവേ ടണലുകളിലും സാന്‍ഡി ചുഴലിക്കാറ്റ് വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാക്കി, മന്‍ഹാട്ടന്റെ ഭൂരിഭാഗവും വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെടുത്തി. എന്നാല്‍ ന്യൂജഴ്സി മുതല്‍ കണക്റ്റിക്കട്ട് വരെയുള്ള പ്രദേശം വിനാശകാരിയായ സാന്‍ഡി മുക്കിയിരുന്നു. അന്ന് ന്യൂയോര്‍ക്ക് ഹാര്‍ബറിലേക്ക് സമുദ്രജലത്തിന്റെ വിനാശകരമായ വേലിയേറ്റത്തിന് കാരണമായി. ഇത്തവണ അത് സംഭവിക്കുമോയെന്നു പേടിയുണ്ടെന്ന് അധികൃതരും പറയുന്നു.

English Summary: Hurricane warnings posted for Long Island, southern New England as Henri looks to make landfall Sunday