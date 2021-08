ഓസ്റ്റിന്‍ ∙ ടെക്‌സസ് ഗവര്‍ണര്‍ ഗ്രെഗ് ആബട്ട് കോവിഡ് വിമുക്തനായി. ഞായറാഴ്ച നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കോവിഡ് നെഗറ്റീവാണെന്നു കണ്ടെത്തിയതെന്നു ഗവര്‍ണര്‍ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ച്. നാലു ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതെങ്കിലും രോഗ ലക്ഷണം ഇല്ലെന്നും പൂർണ ആരോഗ്യവാനാണെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞിരുന്നു. കോവിഡ് വാക്‌സീൻ രണ്ടു ഡോസും ആബട്ട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.

മാസ്‌ക് ധരിക്കണമെന്ന നിബന്ധനകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രചാരണം നടത്തുകയും കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമനിർമാണം നടത്തുകയും ചെയ്ത റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഗവര്‍ണറാണ് ഗ്രെഗ് ആബട്ട്. കോവിഡ് നെഗറ്റീവായെങ്കിലും ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദേശപ്രകാരം ക്വാറന്റീൻ തുടരുമെന്നും ഗവർണർ അറിയിച്ചു.

English Summary : Texas Gov. Greg Abbott tests negative for COVID-19 four days after positive test