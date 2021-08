ഹൂസ്റ്റൻ ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നിന്ന് അമേരിക്കക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന് വേഗതകൂട്ടിയപ്പോൾ, പ്രസിഡന്റ് ബൈഡന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം തള്ളി താലിബാന്‍ നേതാക്കള്‍. ഓഗസ്റ്റ് 31ന് അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം പ്രവര്‍ത്തനം പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്നാണ് അന്ത്യശാസനം. സമയം തികയുമോ എന്ന ആശങ്കയെത്തുടര്‍ന്ന് യുഎസ് കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിന്റെ അടിയന്തിര പ്രക്രിയയിലേക്ക് കടന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍, ഞായറാഴ്ച മുതല്‍ തിങ്കളാഴ്ച വരെയുള്ള 24 മണിക്കൂറില്‍ മാത്രം ഏകദേശം 10,400 പേരെ കാബൂള്‍ കടത്തി. അടുത്ത ദിവസങ്ങളില്‍ ധാരാളം അഫ്ഗാന്‍കാരും അമേരിക്കക്കാരും മറ്റു രാജ്യക്കാരും ഒഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടതില്‍ അമേരിക്കന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആശങ്കാകുലരാണ്. അമേരിക്കയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിച്ച അഫ്ഗാനികളെ രക്ഷിക്കുക എന്ന പ്രാഥമികദൗത്യം പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാണ് ഇപ്പോഴും കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ അഫ്ഗാനികളുമായും താലിബാനില്‍ നിന്ന് ഭീഷണി സാധ്യതയുള്ള മറ്റ് അഫ്ഗാനികള്‍ക്കുമൊപ്പം പലായനം ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിച്ച അമേരിക്കന്‍ വെറ്ററന്‍സ് ഗ്രൂപ്പുകളും മറ്റ് സംഘടനകളും രക്ഷനേടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തില്‍ ആളുകളെ പുറത്തെത്തിക്കുന്നതിനാണ് മുന്‍ഗണനയെന്ന് യുഎസ് സേനാവൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് അമേരിക്കക്കാര്‍ ഇപ്പോഴും കാബൂളില്‍ ഉണ്ട്, രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട യുദ്ധ ശ്രമത്തെ പിന്തുണച്ച അഫ്ഗാനികളുടെ ഒരു വലിയ സംഘവും ഒപ്പമുണ്ട്. ഇവര്‍ രണ്ടുകൂട്ടരും തിങ്കളാഴ്ചയും തലസ്ഥാനത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. അവിടെ താലിബാന്‍ പിടിമുറുക്കുന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങള്‍ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള വഴിയില്‍ താലിബാന്‍ ചെക്ക്‌പോസ്റ്റുകള്‍ കടക്കുന്നതില്‍ ഭയന്ന് പലരും വീട്ടില്‍ ഒളിച്ചിരുന്നു. നിരവധി അഫ്ഗാന്‍ സഖ്യകക്ഷികള്‍ ഇപ്പോഴും പുറം നഗരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്.



അതേസമയം, കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അമേരിക്കന്‍ പൗരന്മാരെ പുറത്തെടുക്കാന്‍ പെന്റഗണ്‍ കാബൂളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററുകളെയും സൈന്യത്തെയും വിന്യസിക്കാന്‍ തുടങ്ങി, കുറഞ്ഞത് മൊത്തം 350 അമേരിക്കക്കാരെ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായി പെന്റഗണ്‍ പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച വരെ, കാബൂളില്‍ 5800 നാവികരും സൈനികരും ഉള്ള സൈന്യം, ആഗസ്റ്റ് 14 മുതല്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നിന്ന് 37,000 പേരെ ഒഴിപ്പിക്കാന്‍ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഫ്ലൈറ്റുകളും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഇപ്പോഴും കാര്യമായ കുഴപ്പങ്ങളും അക്രമങ്ങളും ഉള്ളതിനാൽ അഫ്ഗാനികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും തടയുന്നു.



തിങ്കളാഴ്ച, അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നോര്‍ത്ത് ഗേറ്റിന് പുറത്ത് ജനക്കൂട്ടം തടിച്ചുകൂടിയത് സംഘര്‍ഷത്തില്‍ കലാശിച്ചു. ഇവിടെ വെടിവയ്പ്പ് നടന്നു. അഫ്ഗാന്‍ സുരക്ഷാ സേനയിലെ ഒരു അംഗം അജ്ഞാതരായ ആക്രമണകാരികളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ മരിച്ചതായി ജര്‍മ്മന്‍ സൈന്യം അറിയിച്ചു. അഫ്ഗാനികള്‍ ഏത് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. അഫ്ഗാന്‍ സൈന്യത്തിലെ മറ്റ് മൂന്ന് അംഗങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ പരിക്കേറ്റു. അമേരിക്കന്‍, ജര്‍മ്മന്‍ പട്ടാളക്കാരും പോരാട്ടത്തിലേക്ക് വന്നുവെങ്കിലും അവരെ ഉപദ്രവിച്ചില്ല.



തനിക്ക് ശരിയായ യാത്രാരേഖകള്‍ ഉണ്ടെന്നും ഒരു ഒഴിപ്പിക്കല്‍ വിമാനത്തില്‍ കയറാന്‍ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നു വന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരാള്‍ കരയുന്നതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിട്ടുണ്ട്. അയാളുടെ 6 വയസ്സില്‍ താഴെയുള്ള നാല് കുട്ടികളുള്ളതിനാല്‍ എല്ലാവരെയും ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്നും അവരെ നഷ്ടപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു അയാളുടെ കരച്ചില്‍. അപ്പോഴും, ഗേറ്റിന് പുറത്ത് വന്‍ ജനക്കൂട്ടത്തെ കാണാമായിരുന്നു. അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തെ കുറച്ചുകാലം കൂടി വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിര്‍ത്താന്‍ ബൈഡനില്‍ നയതന്ത്ര സമ്മര്‍ദ്ദ പ്രചാരണത്തിന് പലരും പ്രേരിപ്പിച്ചെങ്കിലും താലിബാന്‍ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല.



പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോണ്‍സണ്‍ വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത 7 രാജ്യങ്ങളുടെ നേതാക്കളുടെ വെര്‍ച്വല്‍ മീറ്റിംഗില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച ഒഴിപ്പിക്കല്‍ നീട്ടാന്‍ ബൈഡനോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ്, ഫ്രഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ അമേരിക്കയെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ 20 ാം വാര്‍ഷികമായ സെപ്റ്റംബര്‍ 11 നകം അവസാനത്തെ അമേരിക്കന്‍ സൈനികനെയും പിന്‍വലിക്കാന്‍ ബൈഡനെ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ ആവശ്യം.



‘അമേരിക്ക നിശ്ചയിച്ച ഓഗസ്റ്റ് 31 എന്ന അവസാന തിയതിയില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. നിലവിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ സമയം ആവശ്യമാണ്’ –യുഎഇ സന്ദര്‍ശിച്ച ഫ്രഞ്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ജീന്‍യെവ്‌സ് ലെ ഡ്രിയാന്‍ പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച, ഖത്തറിലെ താലിബാന്‍ വക്താവ് സുഹൈല്‍ ഷഹീന്‍, സൈന്യത്തെ പിന്‍വലിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കയുമായുള്ള കരാറിന്റെ 'വ്യക്തമായ ലംഘനമാണ്' എന്ന് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയുടെ ഇനിയുള്ള നടപടികളോട് താലിബാൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നത് വ്യക്തമല്ല.

English Summary: Need More Time For Afghan Evacuation, Taliban Stick To Aug 31