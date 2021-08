പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു. പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുലക്ഷം ഡോളർ പ്രതിഫലം

ഹൂസ്റ്റൺ ∙ കവർച്ചക്കാരുടെ വെടിയേറ്റ് ന്യു ഓർലിയൻസ് പൊലിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന 40,000 ഡോളർ ഒരുലക്ഷം (100,000) ഡോളറായി ഉയർത്തി.



13 വർഷമായി ഡിറ്റക്റ്റീവായി പ്രവർത്തിച്ചുവന്നിരുന്ന എവറട്ട് ബ്രിസ്ക്കൊ ആണു മരിച്ചത്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഡയ്റിൻ റിക്കുൽറെഫ(43)ക്കു ഗുരുതരമായി പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു

ഹൂസ്റ്റൺ ഗ്രോട്ടോ റസ്റ്ററന്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരെ തോക്കുചൂണ്ടി കവർച്ച നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ രണ്ട് കവർച്ചക്കാരിൽ ഒരാൾ യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ വെടിയുതിർത്തതിനെ തുടർന്നാണു ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എവറട്ട് ബ്രിസ്ക്കൊ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ഹൂസ്റ്റൺ മേയർ സിൽവസ്റ്റർ ടർണർ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് പ്രതിഫലം ഉയർത്തിയ വിവരം അറിയിച്ചത്. ഇതിനകം തന്നെ ധാരാളം സൂചനകൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞതായും മേയർ പറഞ്ഞു.

ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. റസ്റ്ററന്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ രണ്ടു പേർ തോക്കുമായി അവിടെയെത്തി.കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം തരണമെന്നും എല്ലാവരും കൈ ഉയർത്തിപിടിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം ഇവരുടെ വാക്കു അനുസരിച്ചു കൈ ഉയർത്തിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിലൊരാൾ വെടിയുതിർത്തത്.

ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്ന ഡിറ്റക്റ്റീവ് സംഭവ സ്ഥലത്തു വച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ കൂട്ടുകാരനെ ഹൂസ്റ്റൺ ബെൽറ്റസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിനുശേഷം പ്രതികൾ അവിടെ നിന്നും ഒരു വാഹനത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.



English Summary : Reward increased to $100,000 in shooting death of NOPD Det. Everett Briscoe at Houston restaurant