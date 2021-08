റിമെയ്ൻ ഇൻ മെക്സിക്കോ: ട്രംപിന്റെ പോളിസി നിലനിർത്തണമെന്ന് യുഎസ് സുപ്രീം കോടതി

വാഷിങ്ടൻ ∙ മെക്സിക്കൊ – യുഎസ് അതിർത്തിയിൽ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിയുന്ന ആയിരകണക്കിന് അഭയാർഥികളെ നിരാശയിലാഴ്ത്തി ട്രംപ് കൊണ്ടുവന്ന റിമെയ്ൻ ഇൻ മെക്സിക്കൊ (REMAIN IN MEXICO) പോളിസിക്ക് സ്റ്റേ നൽകണമെന്ന് ബൈഡൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ അപേക്ഷ യുഎസ് സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. ബൈഡന്റെ ഇമ്മിഗ്രേഷൻ നയത്തിനേറ്റ കനത്ത പ്രഹരം കൂടിയാണ് ഈ വിധി.

ഓഗസ്റ്റ് 24 ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ഒമ്പതു ജഡ്ജിമാരിൽ 6 പേരുടെ പിന്തുണയോടെ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഡമോക്രാറ്റിക് നോമിനികളായ മൂന്നു ജഡ്ജിമാർ ഭൂരിപക്ഷം തീരുമാനത്തോടു വിയോജനകുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി.



ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാണ് ട്രംമ്പിന്റെ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യവുമായി യുഎസ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പുതിയ ഉത്തരവ് ടെക്സസ് ഗവൺമെന്റിന്റേയും മിസ്സോറി സംസ്ഥാനത്തിന്റേയും വിജയമാണെന്ന് ഇരുവരും അവകാശപ്പെട്ടു.

മെക്സിക്കോ– ടെക്സസ് അതിർത്തിയിൽ ആയിരകണക്കിനു അഭയാർഥികളാണ് അവരുടെ ഊഴവും കാത്ത് കഴിയുന്നത്. ഗവർണർ ഗ്രേഗ് ഏബട്ട് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റിനോടു ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.



കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ടെക്സസിലെ ഫെഡറൽ ജഡ്ജി ട്രംമ്പിന്റെ പോളിസി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. അമേരിക്കൻ സിവിൽ ലിബർട്ടീസ് യൂണിയൻ പുതിയ ഉത്തരവ് സ്വാഗതം ചെയ്തു. അനധികൃതമായി ആരേയും അമേരിക്കയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കരുതെന്നും, നിയമ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചും ആവശ്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചും മാത്രമേ അമേരിക്കയിലേക്ക് പ്രവേശനാനുമതി നൽകാവൂ എന്നാണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

English Summary : Supreme Court Orders The 'Remain in Mexico' Policy Reinstated For Asylum-Seekers