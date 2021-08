ഹൂസ്റ്റണ്‍∙ കാബൂളില്‍ നിന്നുള്ള അമേരിക്കന്‍ വിമാനങ്ങള്‍ പിന്‍വാങ്ങിയതോടെ താലിബാന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. 20 വര്‍ഷത്തെ അധിനിവേശം അവസാനിപ്പിച്ചാണ് അമേരിക്കയുടെ പിന്‍വാങ്ങല്‍. 2 ട്രില്യണ്‍ ഡോളറിലധികമാണ് യുഎസ് ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചത്. 170,000 ത്തിലധികം ജീവനുകള്‍ അപഹരിക്കപ്പെട്ടു. അതിനേക്കാള്‍ അഫ്ഗാന്‍ സ്വദേശികളുടെ ജീവിതം ഇപ്പോള്‍ ആകെ ദുരിതമയമായി കഴിഞ്ഞു. പല ജീവനക്കാരും ജോലിക്ക് വരാത്തതിനാല്‍ വൈദ്യുതി വിതരണം പോലുള്ള അടിസ്ഥാന സേവനങ്ങള്‍ ഭീഷണിയിലാണ്. അഫ്ഗാന്‍ സര്‍ക്കാരിനെ വാഷിങ്ടൻ കരുതല്‍ മരവിപ്പിച്ചു. രാജ്യാന്തര നാണയ നിധി അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ അടിയന്തിര കരുതല്‍ ശേഖരത്തില്‍ നിന്നു തടഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബര്‍ അവസാനത്തോടെ ഭക്ഷണ സ്‌റ്റോക്കുകള്‍ തീര്‍ന്നുപോകുമെന്നതിനാല്‍, സ്ഥിതിഗതികള്‍ ഉടന്‍ തന്നെ കൂടുതല്‍ മോശമാകുമെന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ യുഎന്‍ മാനുഷിക കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ റമീസ് അലക്ബറോവ് പറഞ്ഞു.



കാബൂള്‍ പിടിച്ചടക്കിയ ശേഷം, താലിബാന്‍ കൂടുതല്‍ മിതവാദികളായി മാറുന്നുവെന്നു കാണിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. എന്നാല്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പലരും 1990 കളിലെ സംഘത്തിന്റെ ഭരണം ഓര്‍ക്കുന്നു. ഇത് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം പോലുള്ള അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. ചാട്ടവാറടി, വെട്ടിമുറിക്കല്‍, കൂട്ടക്കൊലകള്‍ തുടങ്ങിയ ശിക്ഷകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. താലിബാന്‍ അവരുടെ വഴികള്‍ മാറ്റിയതിന്റെ ആദ്യ സൂചനകള്‍ പ്രോത്സാഹജനകമായി തോന്നുന്നില്ല. ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് കാബൂള്‍ പിടിച്ചടക്കിയതിനുശേഷം, വിമതര്‍ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ അടിച്ചമര്‍ത്തുകയും വാര്‍ത്താ മാധ്യമങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളെ അക്രമാസക്തമായി അടിച്ചമര്‍ത്തുകയും എതിരാളികളെ വളയുകയും ചെയ്തു. സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെ മാനിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തപ്പോള്‍ തന്നെ സ്ത്രീകള്‍ വീട്ടില്‍ തങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. അതായത്, താലിബാന്‍ പോരാളികളെ എങ്ങനെ മോശമായി പെരുമാറരുതെന്ന് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതു വരെ ഇങ്ങനെ തുടരണമെന്നാണ് ആജ്ഞ.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ പര്യടനം നടത്തിയ താലിബാന്‍ വക്താവ് സബിഹുല്ല മുജാഹിദ് രാജ്യത്തെ പോരാളികളെ അഭിനന്ദിച്ചു. ഈ വിജയം നമുക്കെല്ലാവരുടേതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തില്‍ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് അഫ്ഗാനികള്‍ക്ക് മികച്ച സൗകര്യം നല്‍കുമെന്ന് മുജാഹിദ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. എന്നാല്‍ താലിബാന്‍ നടത്തുന്ന ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് അല്‍പായുസ്സേ ഉണ്ടാകൂ. ദരിദ്രവും ധ്രുവീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കാനുള്ള ഭയാനകമായ വെല്ലുവിളി ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ഭക്ഷണവും പണക്ഷാമവും തീവ്രവാദ ഭീഷണികളും തീവ്രമായ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധിയും വലിയ തോതിലാണ് അഫ്ഗാനെ തുറിച്ചു നോക്കുന്നത്. ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയ്ക്ക് അഫ്ഗാനു മുന്നോട്ടു പോകാന്‍ കഴിയുമോയെന്നു തന്നെ സംശയമാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന പറയുന്നത്, മൂന്നിലൊന്ന് അഫ്ഗാനികളും ഭക്ഷ്യ അരക്ഷിതാവസ്ഥ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുവെന്നാണ്. അങ്ങനെ വന്നാല്‍ വലിയൊരു പട്ടിണി രാജ്യമായി ഇവിടം മാറിയേക്കും.

താലിബാന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഗ്രൂപ്പിന്റെ എലൈറ്റ് യൂണിറ്റിലെ പോരാളികളും അടങ്ങുന്ന മുജാഹിദ്, വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് അമേരിക്ക സ്ഥാപിച്ച പ്രസിഡന്റിന്റെ പേരിലുള്ള വിമാനത്താവളം ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ എയര്‍ ട്രാഫിക്കിനായി വീണ്ടും തുറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പാസ്‌പോര്‍ട്ടും വീസയുമുള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ അമേരിക്കന്‍ അധിനിവേശകാലത്ത് അവരുടെ പങ്ക് പരിഗണിക്കാതെ രാജ്യം വിടാന്‍ അനുവദിക്കുമെന്ന താലിബാന്റെ മുന്‍ ഉറപ്പ് അദ്ദേഹം ആവര്‍ത്തിച്ചു.

താലിബാന്‍ ഭരണത്തിന്‍കീഴില്‍ നിന്ന് ഒരു രാജ്യം വിടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ പറ്റിയിരുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് അഫ്ഗാനികള്‍ ഇപ്പോഴും വിമാനത്താവളത്തിനു പുറത്തുണ്ട്. ഇവരൊക്കെയും കാബൂളിന്റെ വിമാനത്താവളം താലിബാന്‍ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന യാഥാർഥ്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ്.

ഖത്തറും തുര്‍ക്കിയും വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് സിവിലിയന്‍ ഫ്‌ളൈറ്റുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ സഹായിക്കുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് താലിബാനുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തുകയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ വിമാനത്താവളം വീണ്ടും തുറക്കുമെന്നും വീസ ഉള്ളവരെ പോകാന്‍ അനുവദിക്കുമെന്നും താലിബാന്‍ പറഞ്ഞു. വിമാനത്താവളത്തിന്റെ വടക്കുവശത്ത്, യുഎസ് സൈന്യം ഏകദേശം 123,000 ആളുകളെ രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോള്‍, കൂടുതല്‍ ക്രമക്കേടുകളുടെ അടയാളങ്ങള്‍ ദൃശ്യമായിരുന്നു. ഡസന്‍ കണക്കിന് സൈനിക വാഹനങ്ങളും കവചിത എസ്‌യുവികളും ഉപേക്ഷിച്ചു. തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹാംഗറിന് മുന്നില്‍ താലിബാനെ അധികാരത്തില്‍ നിന്ന് അകറ്റാന്‍ സഹായിച്ച നിരവധി വലിയ വാഹനങ്ങള്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതില്‍ എ 29 സൂപ്പര്‍ ടുക്കാനോ പ്രൊപ്പല്ലര്‍ ബോംബറുകള്‍, എംഡി 530 ഗണ്‍ഷിപ്പ് ഹെലികോപ്റ്ററുകള്‍, എംഐ 17 ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് ഹെലികോപ്റ്ററുകള്‍ അടക്കം ഉള്‍പ്പെടും. ഇനി ഇവയെല്ലാം താലിബാനു സ്വന്തം.

English Summary: Taliban declared independence after US withdrew from Afghanistan