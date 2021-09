ഐഡ ചുഴലിക്കാറ്റ് എല്ലാം തകർത്തു: ലൂസിയാന ഇരുട്ടില്‍ തന്നെ, ആയിരങ്ങള്‍ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ

Workers repair power lines damaged by Hurricane Ida. Photo by SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP