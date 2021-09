കൂദാശയുടെ നിറവിൽ അറ്റലാന്റാ സെന്റ് മേരീസ് മലങ്കര സിറിയക് ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയം

ന്യൂയോർക്ക് ∙ അമേരിക്കൻ മലങ്കര അതിഭദ്രാസനത്തിൽപെട്ട അറ്റലാന്റാ സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയത്തിന്റെ സമർപ്പണ കൂദാശ കർമ്മം 2021 സെപ്റ്റംബർ മാസം 11, 12 (ശനി, ഞായർ) തീയതികളിലായി ഭദ്രാസന മെത്രാപോലീത്താ, അഭിവന്ദ്യ യൽദൊ മോർ തീത്തോസ് മെത്രാപോലീത്തായുടെ പ്രധാന കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെടും.

അമേരിക്കൻ മലങ്കര അതിഭദ്രാസനത്തിൻ കീഴിൽ ദീർഘകാലമായി മൂന്നു വ്യത്യസ്ത ഇടവകകളിലായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അറ്റലാന്റയിലെ സുറിയാനി ഓർത്തഡോക്സ് സഭാംഗങ്ങൾ, യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവ സാക്ഷ്യം ഉൾക്കൊണ്ട്, പരസ്പരം യോജിപ്പോടും, ഒത്തൊരുമയോടും കൂടെ ഒറ്റദേവാലയമായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന തങ്ങളുടെ ചിരകാല അഭിലാക്ഷം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ്. വിശ്വാസികളുടെ തീഷ്ണമായ പരിശ്രമത്തിന്റേയും അധ്യാത്മിക മാർഗ്ഗദർശികളായ വൈദീകരുടെ ഉപദേശത്തിന്റെയും, ഭദ്രാസന മെത്രാപോലീത്തായുടെ ദീർഘ വീക്ഷണത്തിന്റെയും പരിണിത ഫലമാണ് പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്ഥാപിതമാകുന്ന ഈ വി. ദേവലായം.

ഇടവകയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ എന്നെന്നും സ്മരിക്കപെടുന്ന ഈ അനുഗ്രഹീത ചടങ്ങിന് ഇടവക വികാരി വന്ദ്യ. ജോസഫ് സി. ജോസഫ് കോർ എപ്പിസ്കോപ്പാ, വന്ദ്യ. ബോബി ജോസഫ് കോർ എപ്പിസ്കോപ്പ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മറ്റു വൈദീക ശ്രേഷ്ഠർ, ശെമ്മാശ്ശന്മാർ എന്നിവർ സഹകാർമ്മികത്വം വഹിക്കും. വിശ്വാസികൾക്ക് വി. ആരാധനയിൽ വളരെ സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ പങ്കുചേരുവാൻ പര്യാപ്തമായ വിധത്തിൽ ഗവ്നേറ്റ് കൗണ്ടിയിലെ നോർ ക്രോസ്സ് സിറ്റിയുടെ മധ്യഭാഗത്തായി, സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേവാലയത്തിന് ഒന്നര മില്യൻ ഡോളറോളം ചിലവായി.

മുന്നൂറിൽപരം വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരുമിച്ച് വി. ആരാധനയിൽ പങ്കുചേരുവാൻ സാധിക്കുന്നതായ ദേവാലയം, അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വിശാലമായ ഹാൾ, ഓഫീസ് മുറികൾ, സൺഡേസ്കൂൾ ക്ലാസ് മുറികൾ എന്നിവയും, അറുപത്തിയഞ്ചിൽപരം കാറുകൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പാർക്കിങ് സൗകര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നുള്ളത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ആശ്രിതർക്ക് ആശ്രയമേകുന്ന പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രധാന ത്രോണോസ് സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്ന ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ മറ്റു ത്രോണോസുകളിൽ ഒന്ന് പരിശുദ്ധ ഇഗ്നാത്തിയോസ് ഏലിയാസ് തൃതിയൻ ബാവായുടേയും, മറ്റു ത്രോണോസ്, പിശുദ്ധ പരുമല തിരുമേനിയുടേയും, എൽദൊ മോർ ബസ്സേലിയോസ് ബാവായുടേയും നാമത്തിൽ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നുവെന്നത് അനുഗ്രഹകരമായ അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവയാണ്.

തലമുറകളായി തങ്ങൾ കാത്തുപരിപാലിച്ചു വരുന്ന വിശ്വാസാചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിനും, അത് വരും തലമുറക്ക് കൈമാറുന്നതിനുമായി 1986 ൽ അറ്റലാന്റിയിലെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു ചെറുസമൂഹം തുടക്കം കുറിച്ച ദേവാലയം ഇന്ന് അതിന്റെ വളർച്ചയുടെ പടവുകൾ ഒന്നൊന്നായി താണ്ടി അറുപതോളം വരുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാൻ തക്ക പരിപാവനമായ ഒരു അഭയകേന്ദ്രമായി വളരുവാൻ ഇടയായത് അംഗങ്ങളുടെ പരസ്പര കൂട്ടായ്മയും അശ്രാന്തപരിശ്രവും, നിരന്തര പ്രാർഥനയും കൊണ്ടു മാത്രമാണെന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ്. അതിനായി നേതൃത്വം നൽകിയ വന്ദ്യ. ജോസഫ് സി. ജോസഫ് കോർഎപ്പിസ്കോപ്പാ, വന്ദ്യ. ബോബി ജോസഫ് കോർഎപ്പിസ്കോപ്പാ, 2019–2021 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പള്ളി ട്രസ്റ്റിമാരായിരുന്ന അബി ഐപ്പ്, സിനു വർഗീസ്, വർഗീസ് കുര്യൻ, സെക്രട്ടറിമാരായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച ജേക്കബ് വർഗീസ്, ജോർജ് മേലോത്ത്, ലോണാ ബാബു മറ്റു കമ്മറ്റിയംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ സേവനങ്ങൾ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനാർഹമാണ്.

സെപ്തംബർ 11–ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് 5 മണിക്ക് അഭിവന്ദ്യ. ഇടവക മെത്രാപോലീത്താക്ക് സ്വീകരണവും, അതേതുടർന്ന് സന്ധ്യാ പ്രാർഥനയ്ക്കുശേഷം, അഭിവന്ദ്യ. മെത്രാപോലീത്തായുടെ മുഖ്യകാർമികത്വത്തിൽ വിശുദ്ധ കൂദാശ കർമ്മവും നടക്കും. അത്താഴവിരുന്നോടെ അന്നത്തെ പരിപാടി സമാപിക്കും. 12–ാം തീയതി (ഞായറാഴ്ച) രാവിലെ 9 മണിക്ക് പ്രഭാത നമസ്ക്കാരവും തുടർന്ന് അഭിവന്ദ്യ. മെത്രാപോലീത്തായുടെ മുഖ്യകാർമികത്വത്തിൽ വി. മൂന്നിന്മേൽ കുർബാനയും നടക്കും.

വി. കുർബാനാന്തരം നടത്തപ്പെടുന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ വന്ദ്യ. വൈദീകരെ കൂടാതെ ഒട്ടനവധി വിശ്വാസികളും പങ്കുചേരും. തികച്ചും കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചു തന്നെ നടത്തപ്പെടുന്ന ചടങ്ങുകളിൽ നേരിട്ടോ, പരിമിതമായ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ, ഓൺലൈൻ വഴിയായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിലൂടെയോ, പങ്കുചേർന്ന് ഈ ധന്യ മുഹൂർത്വത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ വിശ്വാസികളേവരേയും കർത്തൃനാമത്തിൽ ക്ഷണിക്കുന്നതായി വികാരി അറിയിച്ചു.

