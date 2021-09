മാസ്ക്ക് വേണോ വേണ്ടയോ ?

ന്യൂയോർക്ക് ∙ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷന്റെ പുതിയ ശുപാർശകളെക്കുറിച്ച് പല അമേരിക്കക്കാരും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. ചിലർ പ്രകോപിതരാണ്. ചിലരാവട്ടെ, ഇതൊന്നും തങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതേയല്ല എന്ന മട്ടും. അതിനിടയിൽ ഡെൽറ്റ ആഞ്ഞടിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയോളം പേർ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ പ്രതിരോധകുത്തിവയ്പ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഉയർന്ന പകർച്ചവ്യാധിയായ ഡെൽറ്റ വകഭേദത്തിന് കാരണമാകുന്ന പുതിയ അണുബാധകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആശങ്കാകുലരാണ്.

കൂടാതെ, ഡെൽറ്റ വകഭേദത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾ, ആശുപത്രിവാസം, മരണം എന്നിവ തടയുന്നതിൽ അംഗീകൃത കൊറോണ വൈറസ് വാക്സീനുകൾ വളരെ ഫലപ്രദമായി തുടരുമ്പോൾ, പൂർണമായും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് ലഭിച്ച ആളുകൾക്ക് വൈറസ് പടരുമെന്ന് ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.



ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം അർഥമാക്കുന്നത് വൈറസിന്റെ വ്യാപനം മന്ദഗതിയിലാക്കുന്നതിൽ മാസ്കുകൾ ഒരു പ്രധാന ഉപകരണമായി തുടരുന്നു എന്നാണ്.

സിഡിസി ജൂലൈ 27ന് ഒരു പരിഷ്കരിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട്, പൂർണ്ണമായും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുത്തതോ അല്ലാത്തതോ ആയ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൊതുഇൻഡോർ ഇടങ്ങളിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അമേരിക്കക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഘട്ടത്തിൽ അവ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഉപദേശം. ഈ ശുപാർശകൾ സിഡിസി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളായി മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നതാണ്.

പകർച്ചവ്യാധികൾ, പൊതുജനാരോഗ്യം, വായു നിലവാരം എന്നിവയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള വിദഗ്ധരുമായി നടത്തിയ പുതിയ അഭിമുഖങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് ഈ മാസ്ക്ക് മാൻഡേറ്റുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൊറോണ വൈറസിനെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ വകഭേദങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തുടരുമ്പോൾ, മാസ്കിംഗ് ഉപദേശം മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദയവായി ഓർക്കുക.

പൂർണ്ണമായും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കൊറോണ വൈറസ് പകരുന്നയിടങ്ങളിലെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും വീടിനുള്ളിലും മാസ്ക് ധരിക്കണം. അധ്യാപകർ, മറ്റ് ജീവനക്കാർ, വിദ്യാർഥികൾ, സന്ദർശകർ എന്നിവരും മാസ്ക് ധരിക്കണം. കെ 12 സ്കൂളുകളിൽ സാർവത്രിക മാസ്ക് ധരിക്കാനും ഏജൻസി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ ശുപാർശ പ്രായപൂർത്തിയായ എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. കൗമാരക്കാർക്ക് വാക്സീനുകൾ അനുവദനീയമാണെങ്കിലും 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ സിഡിസിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, 12 മുതൽ 17 വയസ്സുവരെയുള്ള 30 ശതമാനം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് പൂർണമായി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നൽകുന്നത്. എല്ലാ കൗണ്ടിയിലും വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകന്ന കോവിഡ് 19 ന്റെ കേസ് നിരക്ക് സിഡിസി ട്രാക്കു ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിൽ 100,000 ആളുകൾക്ക് പുതിയ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് മാസ്ക്ക് നിർബന്ധമാണെന്നും സിഡിസി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. 100,000 ആളുകൾക്ക് 50 മുതൽ 99 വരെ കേസുകൾ ഗണ്യമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാൻ കഴിയും. യുഎസ് കൗണ്ടികളിൽ 63 ശതമാനത്തിലധികം ഈ നിർവചനത്തിൻ കീഴിലാണ്.



തെക്ക്, മിഡ്‌വെസ്റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ, ഒരാഴ്ച മുമ്പ് കൗണ്ടികളുടെ 46 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇത് ഉയരുന്നു. അർക്കൻസാസ്, ഫ്ലോറിഡ, ലൂസിയാന, മിസോറി എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാ കൗണ്ടികളിലും ഉയർന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ അളവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കാത്ത ആളുകൾ അവരുടെ കൗണ്ടിയുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നിരക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് സിഡിസി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുത്ത എല്ലാവരും വീടിനുള്ളിൽ മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ആശയം സിഡിസി പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നില്ല. എങ്കിലും, ഏജൻസി ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്, ഒരു പ്രദേശത്ത് എത്ര വൈറസ് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോവിഡ് 19 ൽ നിന്നുള്ള ഗുരുതരമായ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ് എന്നാണ്.



മാസ്ക്കിങ്ങിനു പുറമേ, അമേരിക്കയിൽ അടിയന്തിര ഉപയോഗത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ച മൂന്ന് കൊറോണ വൈറസ് വാക്സീനുകളിൽ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ സിഡിസി എല്ലാവരോടും അഭ്യർഥിക്കുന്നത് തുടരുന്നു. എല്ലാ ഫെഡറൽ ജീവനക്കാർക്കും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നൽകേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ആവശ്യകതകൾ നേരിടേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് പ്രസിഡന്റ് ബൈഡൻ വൈകാതെ പ്രഖ്യാപിക്കും. ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റിന് ഫെഡറൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിലും സ്വന്തം തൊഴിൽ ശക്തിയിലും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് ആവശ്യപ്പെടാം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ശുപാർശകൾ മാത്രമേ നൽകാൻ കഴിയൂ.

കൊറോണ വൈറസിന്റെ അതിവേഗം പടരുന്ന ഡെൽറ്റ വേരിയന്റ്, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ഭൂരിഭാഗം പുതിയ കേസുകൾക്കും കാരണമാകുന്നു. ഗവേഷണം കാണിച്ചത് പൂർണ്ണമായും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുള്ള ആളുകൾക്ക് രോഗം, ആശുപത്രിവാസം അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് മൂലമുള്ള മരണ സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നാണ്. അവ വൈറസ് പകരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു.

കൂടാതെ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാത്ത ആളുകൾ രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗത്തും ആശുപത്രി വാസത്തെയും മരണത്തെയും നേരിടുന്നുവെന്നാണ്. എന്നാൽ ഡെൽറ്റ വകഭേദം വൈറസിന്റെ മുൻ പതിപ്പുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് സിഡിസി പറഞ്ഞു. പുതിയ ഗവേഷണങ്ങൾ ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അണുബാധയുണ്ടായവർക്ക് പൂർണ്ണപ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നൽകണമെന്നു തന്നെയാണ്. വാക്സിനേഷൻ എടുത്തവരും മാസ്ക്ക് നിർബന്ധമായും ധരിക്കുന്നതു തന്നെയാണ് നല്ലത്. സിഡിസി ശുപാർശ ചെയ്യുമ്പോഴും സ്വന്തം ജീവന് വില കൽപ്പിക്കുന്നവർ ഏതൊരു പൊതു സാഹചര്യത്തിലും മാസ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുക തന്നെ വേണം.

