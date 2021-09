ടെക്സസിലെ പുതിയ അബോർഷൻ നിയമത്തിനെതിരെ ആദ്യത്തെ കേസ് ബേയർ കൗണ്ടിയിൽ

ടെക്സസിലെ പുതിയ ഗർഭഛിദ്ര നിയമത്തിനെതിരെ ആദ്യത്തെ കേസ് ബേയർ കൗണ്ടിയിൽ. സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തു നിന്നുള്ള രണ്ടു മുൻ അറ്റോണിമാർ ഫയൽ ചെയ്തു. വാഷിങ്ടൻ പോസ്റ്റിലെ ഓപ്പൺ എഡിൽ ഒരു സാൻ അന്റോണിയോ ഡോക്ടർ താൻ നടത്തിയ ഗർഭഛിദ്രത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരുന്നു. ആറ് ആഴ്ചയിലധികം ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയാണു ഗർഭഛിദ്രത്തിനു വിധേയയായത്.



സ്വയം ലിബർറ്റേറിയനായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഓസ്കർ സ്റ്റില്ലിയാണു കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത ഒരാൾ. കേസ് എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കും എന്തായിരിക്കും കോടതിയുടെ നിലപാട് എന്നറിയുവാനുള്ള താൽപര്യമാണു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നു സ്റ്റില്ലി പറയുന്നു. ഫോൺ കോളുകളിലും കംപ്യൂട്ടർ, ടിവി സ്ക്രീനുകളിലും സൂം മീറ്റിങ്ങുകളിലുമെല്ലാം കേസ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായി സ്റ്റില്ലി സ്വപ്നങ്ങളിൽ കണ്ടു.



സ്റ്റില്ലി ഇപ്പോൾ ഹൗസ് അറസ്റ്റിലാണ്. ഒരു നികുതി കബളിപ്പിക്കൽ കേസിൽ 2010 ൽ ഉണ്ടായ വിധിയെ തുടർന്നാണിത്. താൻ ഒറ്റയ്ക്കു ഒരു അർക്കൻസ്ക ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ കഴിയുകയാണെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു. ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് അയാളുടെ കുടുംബത്തിന്റേതാണ്. കേസ് കൊടുത്ത രണ്ടാമത്തെയാൾ ഷിക്കാഗോക്കാരൻ ഫെലി പെ ഗോമസാണ്. അയാൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ഡിക്ലോറേറ്ററി ജഡ്ജ്മെന്റാണ്. ഒരു വക്കീലും കക്ഷിയും ഒരു ഡോക്ടറും രോഗിയും തമ്മിലുള്ള പ്രിവിലേജ് ബന്ധം ഡോ. അലൻ ബ്രെയ്ഡ് എഴുതിയ ലേഖനത്തിലൂടെ അയാൾ ലംഘിച്ചു എന്നാണ് ആരോപണം. പക്ഷെ ഈ കേസിൽ സ്റ്റില്ലിക്ക് എങ്ങനെ കടന്നുവരാനാവും അയാളുടെ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടു എന്നു കോടതിയിൽ തെളിയിക്കാനാവുമോ എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പ്രസക്തമാണ്.



ലീഗൽ ആക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് സെനറ്റ് ബിൽ 8 പ്രകാരമാണ് നിയമം ഹൃദയസ്പന്ദനം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം (സാധാരണയായി ഗർഭധാരണത്തിന്റെ 6 ആഴ്ചയ്ക്കുശേഷം) എന്നാണ് നിയമം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മറ്റ് നിയമങ്ങളെ പോലെയല്ല, ടെക്സ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആക്ട് ഒരു പ്രത്യേക എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് മെക്കാനിസത്തിലൂടെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിയമം പ്രതികൾക്ക് 10,000 രൂപ പിഴയും അറ്റേണി ഫീസും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് നൽകാൻ ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകും.

സ്റ്റില്ലി പറയുന്നത് ഈ കേസ് ടെക്സസിനു പുറത്തു നിന്നു വന്നതിൽ അത്ഭുതം ഇല്ലെന്നാണ്. പ്രോ അബോർഷൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ അമിക്കസ് കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ടു വരണമെന്ന് സ്റ്റില്ലി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അവർക്ക് എന്നോട് വിരോധമുണ്ട്. കാരണം ടെക്സസ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് പോലെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഇവർ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. കാരണം ഇവർ നിയമം പുനഃപരിശോധിക്കുന്നത് അനുകൂലിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ടെക്സസ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് സംഘം ബിൽ നടപ്പിലാക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളി.



ഈ രണ്ട് കേസുകളും മനുഷ്യജീവനുകൾ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ശരിയായ ശ്രമങ്ങളല്ല. രണ്ടു കേസുകളും, സ്വയം രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ലീഗൽ സ്റ്റണ്ടുകളാണ്. ടെക്സസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആക്ടിനെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ഈ കേസുകൾ ബുദ്ധിശൂന്യമായി ഫയൽ ചെയ്തതാണ്. ബ്രയ്ഡ് ഇതിനെ കുറിച്ച് അധികം പറയാൻ തയാറായില്ല. താൻ സെന്റർ ഫോർ റിപ്രൊഡക്ടീവ് ജസ്റ്റീസിന്റെ മീറ്റിംഗിന്റെ തിരക്കിലാണെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



എസ് ബി 8 ന്റെ കീഴിൽ ടെക്സസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആക്ടിന് എതിരായോ എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സഹായിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിലെത്തിക്കുന്നതിന് പ്രതിബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല. ടെക്സസ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫിന് ബ്രെയിഡിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുവാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.



നാല് വർഷത്തെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളതിനാൽ ടെക്സസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആക്ടിനും ഇത് ബാധകമായിരിക്കുമെന്ന് ടെക്സസ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് പറയുന്നു.

ഗോമസിന്റെ പെറ്റീഷൻ ബ്രെയ്ഡ് അവകാശപ്പെടുന്ന സെപ്റ്റംബർ 6 ലെ അബോർഷൻ നടത്തി എന്നും ഇത് നിയമ വിരുദ്ധമായിരുന്നു എന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇനിയുള്ള കേസുകളിൽ ഈ വിധി ന്യായം ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഉദ്ദേശം. ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് കോർട്ട് സെറ്റിൽമെന്റിന് താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഗോമസ് പറയുന്നു.



സ്റ്റില്ലി പറയുന്നത് മറിച്ചാണ്. 10,000 ഡോളർ സ്വീകരിക്കുവാൻ താൻ തയാറാണെന്ന് അയാൾ പറയുന്നു. ഗോമസ് താൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. വാക്സിനുകൾ എടുക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതിനാൽ താൻ കോവിഡ് –19 കുത്തി വയ്പു നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു.

ടെക്സസിൽ ഒരു അബോർഷൻ നടത്താൻ സഹായിക്കണമെന്നുള്ളതു തന്റെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമാണെന്നു പറഞ്ഞു. തന്റെ ശരീരത്തിൽ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്യുവാൻ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ എസ് ബി 8 ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായമില്ല. അന്തിമ ഭരണഘനാപരമായ തീരുമാനത്തിൽ ഒരു ഭാഗമാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ നികുതി നൽകുന്നതിൽ പിഴവുവരുത്തി എന്നാരോപിച്ച് ഹൗസ് അറസ്റ്റിലായതിനാൽ സജീവമായി സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല.– സ്റ്റില്ലി പറഞ്ഞു.

