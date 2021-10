ഹൂസ്റ്റണ്‍∙ മുതിര്‍ന്ന ആളുകളിൽ മുക്കാല്‍ ഭാഗവും കോവിഡ് -19 നെതിരെ പൂര്‍ണ്ണമായി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളതിനാല്‍, യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ കുത്തിവയ്പ്പിലെ ഒരു ലോക നേതാവാണ്. എന്നാല്‍ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനില്‍ ഉടനീളം വാക്സിനേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ തുല്യമല്ലെന്നാണു റിപ്പോര്‍ട്ട്. യൂറോപ്യന്‍ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ (ECDC) അനുസരിച്ച്, അയര്‍ലന്‍ഡ്, മാള്‍ട്ട, പോര്‍ച്ചുഗല്‍, ഡെന്‍മാര്‍ക്ക് എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ ചില രാജ്യങ്ങള്‍ സാര്‍വത്രിക പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാല്‍, റൊമാനിയയും ബള്‍ഗേറിയയും യഥാക്രമം പ്രായപൂര്‍ത്തിയായവരില്‍ 33% പേര്‍ക്കും 22% പേര്‍ക്കും മാത്രമാണ് പൂര്‍ണ്ണമായി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നല്‍കിയത്. വാക്‌സീന്‍ ക്ഷാമം മാത്രമല്ല പ്രശ്‌നം. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ അംഗീകരിച്ച എല്ലാ ഷോട്ടുകളിലേക്കും എല്ലാ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും ആക്സസ് ഉണ്ട് - ഫൈസര്‍/ബയോ എന്‍ടെക്, മോഡേണ, ആസ്ട്രാസെനെക്ക, ജോണ്‍സണ്‍ & ജോണ്‍സണ്‍. മറ്റു ഷോട്ടുകള്‍ ലഭിക്കാന്‍ വ്യക്തിഗത രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഹംഗറി അതിന്റെ ജനസംഖ്യയ്ക്കായി റഷ്യന്‍ സ്പുട്‌നിക് വാക്‌സിനുകള്‍ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 'അവര്‍ക്ക് വാക്‌സിനുകള്‍ ഉണ്ട്. വാക്‌സിനേഷന്‍ എടുക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആര്‍ക്കും ഇപ്പോള്‍ അതിനു കഴിയും,' ബള്‍ഗേറിയന്‍ രാഷ്ട്രീയ ശാസ്ത്രജ്ഞനും യൂറോപ്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓണ്‍ ഫോറിന്‍ റിലേഷന്‍സിന്റെ സ്ഥാപക ബോര്‍ഡ് അംഗവുമായ ഇവാന്‍ ക്രാസ്റ്റേവ് പറഞ്ഞു.



സെപ്റ്റംബര്‍ ആദ്യം മുതല്‍ റൊമാനിയയും ബള്‍ഗേറിയയും പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് കേസുകൾക്കെതിരെ പോരാടുകയാണ്. ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ പകര്‍ച്ചവ്യാധിയുടെ രണ്ടാമത്തെ തരംഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന തലത്തില്‍ കണ്ട അതേ നിലയിലാണ് റൊമാനിയ ഇപ്പോഴും. ഏതാണ്ട് 45,000 -ലധികം പുതിയ കേസുകളും 800 -ലധികം മരണങ്ങളും ഞായറാഴ്ച വരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നിരക്ക് കുറവുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്ന നടപടികള്‍ ലഘൂകരിച്ചാല്‍ മരണനിരക്ക് വർധിക്കുമെന്ന് ഇസിഡിസി വ്യാഴാഴ്ച മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. കുത്തിവയ്പ്പുകളില്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന രാജ്യങ്ങളോട് അവരുടെ ജനസംഖ്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനു മടിക്കുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക, തുടര്‍ന്ന് ആ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുക. ബള്‍ഗേറിയ ഈ വര്‍ഷം നവംബറില്‍ മൂന്നാം പാര്‍ലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നു.

ഏപ്രിലിലും പിന്നീടു ജൂലൈയിലുമുള്ള രണ്ടു മുന്‍ വോട്ടുകള്‍ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാതെ ഒരു നിശ്ചലാവസ്ഥയില്‍ അവസാനിച്ചു. എന്നാല്‍, വാക്‌സീനുകളുടെ പ്രശ്‌നം ബള്‍ഗേറിയന്‍ സമൂഹത്തെ പക്ഷപാതപരമായി വിഭജിച്ചിട്ടില്ലെന്നു ക്രാസ്റ്റേവ് പറഞ്ഞു, കാരണം മിക്ക ആളുകളും പൊതുവെ രാഷ്ട്രീയ വര്‍ഗത്തോടുള്ള അവിശ്വാസത്തില്‍ ഐക്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 'യുഎസിന് വലിയൊരു ധ്രുവീകരണമുണ്ട്; ഇവിടെ അത് അത്രയധികം രാഷ്ട്രീയ ധ്രുവീകരണമല്ല, മറിച്ച് രാഷ്ട്രീയമായ ഒന്നിനോടുള്ള ആശയക്കുഴപ്പവും വെറുപ്പും [വാക്‌സിനേഷന്‍] കാമ്പെയ്നിന്റെ വിജയത്തെ വളരെയധികം ബാധിച്ചു,' അദ്ദേഹം സിഎന്‍എന്നിനോട് പറഞ്ഞു.

റൊമാനിയയിലെയും ബള്‍ഗേറിയയിലെയും റോമ സമൂഹങ്ങള്‍ വാക്‌സിനേഷന്‍ കുറഞ്ഞവരില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. സമൂഹങ്ങളും വിശാലമായ സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായതാണു പ്രശ്‌നമെന്നു സോഫിയയിലെ ഓപ്പണ്‍ സൊസൈറ്റി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ റോമ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടര്‍ ദിമിതര്‍ ദിമിത്രോവ് പറഞ്ഞു. ക്ലിനിക്കുകളില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ആളുകള്‍ക്കു ഷോട്ടുകള്‍ ലഭിക്കുമെന്നു ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ അധിക വിഭവങ്ങള്‍ നല്‍കുമെന്നു റൊമാനിയന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാല്‍ ബള്‍ഗേറിയയും റൊമാനിയയും മാത്രമല്ല ഒരു മടിച്ചുനില്‍ക്കല്‍ പ്രശ്‌നം നേരിടുന്നത്. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു പകുതി കുത്തിവയ്പ്പ് സ്വീകരിച്ചു, മിക്കവാറും എല്ലാവര്‍ക്കും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് ലഭിച്ചു. മറ്റൊരാള്‍ വാക്‌സിനുകളില്‍ കടുത്ത അവിശ്വാസത്തിനിടയില്‍ വലിയ സംഖ്യകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ പാടുപെടുകയാണ്.

27 അംഗരാജ്യങ്ങളില്‍, കുത്തിവയ്പ്പ് നിരക്കിന്റെ കാര്യത്തില്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നവരെല്ലാം പടിഞ്ഞാറന്‍ ബ്ലോക്കിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നപ്പോള്‍, താഴെയുളള 10 എണ്ണം മുന്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളാണ്. ഗ്രീസ് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ മുന്‍ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളെ മുതിര്‍ന്ന പൗരൻമാരില്‍ കുറഞ്ഞത് 70% എങ്കിലും പൂര്‍ണ്ണമായി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ആ പരിധിയില്‍ എത്തിയിട്ടില്ല. വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ പകര്‍ച്ചവ്യാധി വികസിക്കുന്ന രീതി വ്യത്യാസങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമായിരിക്കുമെന്ന് ക്രാസ്റ്റേവ് പറഞ്ഞു. 'ആദ്യ തരംഗത്താല്‍ കൂടുതല്‍ നാശനഷ്ടമുണ്ടായ രാജ്യങ്ങള്‍, 2020 ല്‍, ആഘാതം ശക്തമായിരുന്നപ്പോള്‍, ഇറ്റലി അല്ലെങ്കില്‍ സ്‌പെയിന്‍ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍, രണ്ടാം തരംഗം ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പൊതുവെ വാക്‌സിനേഷന്‍ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതല്‍ വിജയങ്ങള്‍ നേടി,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബള്‍ഗേറിയന്‍ സര്‍ക്കാരിന് ഒരിക്കലും ഉയര്‍ന്ന വാക്‌സിനേഷന്‍ നിരക്ക് ഒരു മുന്‍ഗണനയാണെന്ന് ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. വാക്‌സീന്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ മടിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങള്‍ പഠിക്കുകയും ആളുകളുടെ തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതില്‍ ചരിത്രവും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വാര്‍സോ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഫാക്കല്‍റ്റി ഓഫ് ഇക്കണോമിക് സയന്‍സസിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായ അന്ന നിസിസ്‌ക പറയുന്നു.

