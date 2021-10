പതിനഞ്ചുകാരൻ സഹോദരന്റെ വെടിയേറ്റ് പതിനൊന്നുകാരി കൊല്ലപ്പെട്ടു

ഫിച്ചുബർഗ് (വിസ്‌കോൻസിൽ) ∙ സഹോദരന്റെ വെടിയേറ്റ് പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള സഹോദരി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ബുധനാഴ്ച 15 വയസ്സുള്ള സഹോദരനെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി മർഡറിനു അറസ്റ്റു ചെയ്തു ‍ഡെയ്‌ൻ കൗണ്ടി ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഒറിഗൻ സ്കൂൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ആറാം ക്ലാസു വിദ്യാർഥിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി.

ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി പത്തുമണിയോടെയാണ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചത്. സംഭവസ്ഥലത്തു എത്തിയ പൊലീസ്, രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടന്നിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഇരുവരുടേയും മാതാപിതാക്കൾ ഇതൊരു അപകടമാണെന്നും മകനെ രക്ഷിക്കാൻ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അറിയിച്ചു. മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം ഇരുവരും വിഡിയോ ഗെയിം കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു പിതാവ് പറഞ്ഞു.



സംഭവത്തെ കുറിച്ചു കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും, പതിനഞ്ചു വയസ്സുകാരന് തോക്ക് എങ്ങനെ ലഭിച്ചുവെന്നും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരുമെന്ന് ഫിച്ചുബർഗ് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കുട്ടിയുടെ സംസ്ക്കാര ചടങ്ങുകൾക്കായി ഗോ ഫണ്ട് മി പേജ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 25000 ഡോളറാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

English Summary : US boy 15, arrested for shooting dead his 11 year old sister