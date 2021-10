ഹൂസ്റ്റണ്‍∙ നഗരത്തിലെ പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ വാക്‌സിനേഷന്‍ നല്‍കണമെന്ന ന്യൂയോര്‍ക്കിന്റെ ആവശ്യം നടപ്പിലാവുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില്‍ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ജീവനക്കാര്‍ക്കു കുറഞ്ഞത് ഒരു ഡോസ് വാക്‌സീന്‍ ലഭിക്കാന്‍ ഇതു നിര്‍ബന്ധിതരാക്കി. ഇത് അധ്യാപകര്‍ക്കിടയില്‍ വളരെ ഉയര്‍ന്ന വാക്‌സിനേഷന്‍ നിരക്കിന് കാരണമായെന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട പ്രാഥമിക വിവരങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞത് 98 ശതമാനം പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാരും 93 ശതമാനം അധ്യാപകരും 90 ശതമാനം വിദ്യാഭ്യാസേതര ജീവനക്കാരും വെള്ളിയാഴ്ച വരെ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നഗര അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. ആവശ്യകതകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള സമയപരിധിയായ തിങ്കളാഴ്ചയോടെ കണക്കുകള്‍ മാറാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. വാരാന്ത്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഷോട്ടുകള്‍ ലഭിക്കും. സെപ്റ്റംബര്‍ 24 മുതല്‍ 18,000 ത്തിലധികം ഷോട്ടുകള്‍ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.



നഗരത്തിലെ അധ്യാപകരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന യൂണിയന്‍, തങ്ങളുടെ അംഗങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പ്രത്യേകമായി വാക്‌സിനേഷന്‍ ട്രാക്കു ചെയ്യുന്നു. ഏകദേശം 95 ശതമാനം അംഗങ്ങള്‍ക്കും കുറഞ്ഞത് ഒരു വാക്‌സീന്‍ ഡോസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വക്താക്കള്‍ പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച സ്‌കൂള്‍ ദിനം ആരംഭിച്ചപ്പോള്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്ന ന്യൂയോര്‍ക്കിന്റെ ഉത്തരവ്, വാക്‌സിനേഷന്‍ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള മേയറുടെ ആദ്യ ശ്രമമാണ്. നഗരത്തിന്റെ വിശാലമായ തൊഴില്‍ സേനയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ വിശാലമായ ആവശ്യകതയ്ക്ക് ഇത് അടിത്തറയിടാം. അധ്യാപകര്‍, പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍, രക്ഷാധികാരികള്‍, സ്‌കൂള്‍ സുരക്ഷാ ഏജന്റുമാര്‍, ഉച്ചഭക്ഷണ സഹായികള്‍ എന്നിവരുള്‍പ്പെടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്‌കൂള്‍ സംവിധാനത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന 150,000 -ലധികം ആളുകള്‍ക്ക് ഇതു ബാധകമാണ്.

കുറഞ്ഞത് ഒരു വാക്‌സീന്‍ ഡോസ് ലഭിച്ചതിന്റെ തെളിവ് കാണിക്കാത്ത സ്‌കൂള്‍ ജീവനക്കാരെ വെള്ളിയാഴ്ച ശമ്പളമില്ലാത്ത അവധിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വാരാന്ത്യത്തില്‍ ഒരു ഷോട്ട് ലഭിച്ചതായി തെളിയിച്ചവരെ തിങ്കളാഴ്ച സ്‌കൂളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കുകയും ശമ്പളത്തിലേക്ക് തിരികെ ചേര്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം കുത്തിവയ്പ് എടുക്കുന്ന അധ്യാപകര്‍ക്ക് ആദ്യ ഡോസ് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ സ്‌കൂളിലേക്ക് മടങ്ങാം. അല്ലാത്തവരെ സ്‌കൂളുകളില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് വിലക്കുകയും ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സുമായി ശമ്പളമില്ലാത്ത അവധിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ഉത്തരവ് പല ജീവനക്കാരെയും കുത്തിവയ്പ് എടുക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചു. മേയറുടെ ഈ തീരുമാനം ഈ ആഴ്ച കൂടുതല്‍ പരീക്ഷിക്കപ്പെടും. കുത്തിവയ്പ് എടുക്കാത്ത ജീവനക്കാരുടെ വിടവാങ്ങല്‍ മൂലമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് സ്‌കൂളുകള്‍ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് മിക്കയിടത്തും പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കിയേക്കില്ലെന്നാണ് സൂചനകള്‍.

പല സ്‌കൂളുകളിലും, മിക്കവാറും എല്ലാ ജീവനക്കാര്‍ക്കും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ആ ഉത്തരവ് ഫലത്തില്‍ കാര്യമായൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാല്‍ ചില സ്‌കൂളുകളില്‍ വലിയ തോതില്‍ പകരം അധ്യാപകരെ വിളിക്കേണ്ടിവരും. കഫറ്റീരിയ സഹായികളുടെ അഭാവം കാരണം മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ചൂടുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നതില്‍ നിന്ന് ഗ്രാബ്-ആന്‍ഡ്-ഗോ ഓപ്ഷനുകള്‍ നല്‍കുന്നതിലേക്ക് മാറേണ്ടിവരും. വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു റേഡിയോ അഭിമുഖത്തിനിടെ, തിങ്കളാഴ്ച അവധിയില്‍ പ്രവേശിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് അധ്യാപകര്‍ക്കും സപ്പോര്‍ട്ട് സ്റ്റാഫ് ജീവനക്കാര്‍ക്കും പകരത്തിന് ജീവനക്കാരുണ്ടെന്ന് ഡി ബ്ലാസിയോ വ്യക്തമാക്കി. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് വരെ, 4,000 അധ്യാപകര്‍ കുത്തിവയ്പ് എടുത്തിരുന്നില്ല. കൂടാതെ 30 ഓളം പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍ക്ക് ഒരു ഷോട്ടും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഏകദേശം 15,000 വിദ്യാഭ്യാസേതര ജീവനക്കാര്‍ക്ക് വാക്‌സിനേഷന്‍ നല്‍കിയിട്ടില്ല. മറ്റു ജീവനക്കാരെ പുനര്‍വിന്യസിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ഥാനങ്ങള്‍ നികത്താന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് നഗരസഭാ അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 500 ജീവനക്കാര്‍ക്ക് മതപരമോ വൈദ്യമോ ആയ ഇളവുകള്‍ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 9,000 പകരക്കാരായ അധ്യാപകരും 5,000 പകരക്കാരായ പാരാ പ്രൊഫഷണലുകളുമുണ്ട്, അവര്‍ക്ക് കുത്തിവയ്പ്പ് നല്‍കുകയും സ്‌കൂളുകളില്‍ ഉടന്‍ വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് മേയറുടെ വക്താവ് ഡാനിയേല്‍ ഫില്‍സണ്‍ പറഞ്ഞു. പഠിപ്പിക്കാന്‍ യോഗ്യതയുണ്ടെന്നു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഓഫിസ് ജീവനക്കാരെ മിക്കവാറും താല്‍ക്കാലികമായെങ്കിലും സ്‌കൂളുകളിലേക്ക് മാറ്റും.

വാക്‌സിനേഷന്‍ എടുക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ച സ്‌കൂള്‍ സുരക്ഷാ ഏജന്റുമാരെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് യൂണിയന്‍ ഭാരവാഹികള്‍ പറഞ്ഞു. അവര്‍ പോലീസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അവരെ എളുപ്പത്തില്‍ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. കുറഞ്ഞത് 82 ശതമാനം ഏജന്റുമാര്‍ക്ക് കുറഞ്ഞത് ഒരു വാക്‌സിന്‍ ഡോസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍, പോലീസ് വകുപ്പിന് മൊത്തത്തിലുള്ള വാക്‌സിനേഷന്‍ നിരക്ക് 67 ശതമാനമായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യ പരിപാലന തൊഴിലാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യത്തില്‍ സ്‌കൂള്‍ ജീവനക്കാര്‍ നടത്തിയ അവസാന നിമിഷത്തെ തിരക്ക് കാരണം ആശുപത്രികളിലും നഴ്‌സിംഗ് ഹോമുകളിലും ജീവനക്കാര്‍ക്ക് വാക്‌സിനേഷന്‍ എടുക്കാന്‍ തിടുക്കം കാട്ടി. മറ്റ് നഗര ജീവനക്കാര്‍ക്കും അവരുടെ യൂണിയനുകള്‍ക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ശുചിത്വ തൊഴിലാളികളും ഉള്‍പ്പെടെ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ വാക്‌സിനേഷന്‍ നിരക്ക് കുറവുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളും സമാന സ്ഥിതി നേരിടുന്നു.

യുണൈറ്റഡ് ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്‌സ് ഉള്‍പ്പെടെ സ്‌കൂള്‍ തൊഴിലാളികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന യൂണിയനുകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഈ ഉത്തരവ് നിര്‍ത്തലാക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കേസ് നല്‍കിയിരുന്നുവെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. ഇതിനു പുറമേ, ഒരു കൂട്ടം അദ്ധ്യാപകര്‍ പ്രത്യേക നിയമപരമായ വെല്ലുവിളി ഫയല്‍ ചെയ്തു. ഈ അഭ്യര്‍ത്ഥന, ഒരു ഫെഡറല്‍ അപ്പീല്‍ കോടതി ജഡ്ജി ഹ്രസ്വമായി അനുവദിച്ചെങ്കിലും, ഇപ്പോള്‍ മറ്റ് രണ്ട് ഫെഡറല്‍ കോടതികള്‍ നിരസിച്ചു. രണ്ടാം സര്‍ക്യൂട്ടിനായുള്ള യുഎസ് കോടതിയിലെ അപ്പീല്‍ ജഡ്ജിമാരുടെ പാനല്‍ ഒക്ടോബര്‍ 14 ന് പരാതിക്കാരുടെ ഈ അപ്പീല്‍ കേള്‍ക്കും. ഈ കേസിന്മേല്‍ വാദം കേള്‍ക്കാന്‍ അധ്യാപകര്‍ യുഎസ് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജിയും നല്‍കിയെങ്കിലും ജസ്റ്റിസ് സോണിയ സോട്ടോമയര്‍ വെള്ളിയാഴ്ച ഈ ആവശ്യം പരാമര്‍ശിക്കാതെ തള്ളി.

ഈ ഉത്തരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം കാരണം, ഡി ബ്ലാസിയോയെ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വൈകിപ്പിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഇത് അധ്യാപകരുടെയും പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാരുടെയും പ്രതിനിധികളായ യൂണിയന്‍ നേതാക്കളുടെ അഭ്യര്‍ത്ഥന തൃപ്തിപ്പെടുത്താന്‍ സഹായിക്കുകയും സ്‌കൂളുകളില്‍ ജീവനക്കാരുടെ കുറവിന് തയ്യാറെടുക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ സമയം ആവശ്യമാണെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്തു. പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ക്കിടയില്‍ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങള്‍ വിജയകരമായി വീണ്ടും തുറക്കുന്നതില്‍ മേയര്‍ വലിയൊരു പങ്ക് വച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളിലെ എല്ലാ മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നത് സിസ്റ്റം സുരക്ഷിതമായി നിലനിര്‍ത്താനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാര്‍ഗമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആഴ്ചകളായി പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ട് ടൈം, വ്യക്തിഗത പഠനത്തിനായി വീണ്ടും തുറന്നപ്പോള്‍ നഗരം വളരെ കുറഞ്ഞ വൈറസ്-ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ നിരക്കുകള്‍ കണ്ടെങ്കിലും, ചില അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും വളരെ പകര്‍ച്ചവ്യാധിയായ ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ ഭീഷണി നിലനില്‍ക്കുന്നതിനിടയില്‍ മടങ്ങിവരുന്നതില്‍ കടുത്ത ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഈ വര്‍ഷം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വിദൂര പഠന ഓപ്ഷന്‍ നല്‍കുന്നില്ല. ചില കുട്ടികളെ രക്ഷിതാക്കള്‍ വീണ്ടും ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നത് അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അത്തരക്കാര്‍ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സ്‌കൂളിലേക്ക് അയക്കുന്നത് തടസപ്പെടുത്തിയാല്‍ വരും ആഴ്ചകളില്‍ ആ കുട്ടികളെ റോളുകളില്‍ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്‌തേക്കാം. എന്നാല്‍, ആരോഗ്യപരമായി ദുര്‍ബലരായ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികള്‍ക്ക് വീട്ടില്‍ നിന്ന് പഠിക്കാനോ വീട്ടില്‍ നിന്ന് വ്യക്തിപരമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കാനോ അവസരമുണ്ട്.

സ്‌കൂള്‍ വര്‍ഷത്തില്‍ മൂന്നാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോള്‍, കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തേതുപോലെ വളരെ കുറച്ചു കുട്ടികള്‍ മാത്രമാണ് സ്‌കൂളില്‍ വന്നത്. നഗരത്തെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ സുരക്ഷിതമായി നിലനിര്‍ത്താന്‍ കഴിയുമോ എന്ന ആശങ്കയായിരുന്നു ഇതിനു കാരണം. എന്നാല്‍, കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തേക്കാള്‍ ഏകദേശം 600,000 കുട്ടികള്‍ ഈ വര്‍ഷം ക്ലാസ് മുറികളിലുണ്ട്. സെപ്റ്റംബര്‍ 13 മുതല്‍, നഗരത്തിലെ 65,000 ക്ലാസ്‌റൂം സ്ഥലങ്ങളില്‍ 1,133 വൈറസ് കേസുകളും എക്‌സ്‌പോഷറുകളും കാരണം താല്‍ക്കാലികമായി അടച്ചു. നഗരത്തിലെ ഒരു ദശലക്ഷം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ 2100 കേസുകളും പതിനായിരക്കണക്കിന് ജീവനക്കാരില്‍ 883 കേസുകളും കണ്ടെത്തി. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച, മേയര്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍ പരിശോധന വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ക്വാറന്റൈന്‍ നിയമങ്ങളില്‍ ഇളവ് വരുത്തുകയും ചെയ്തു. നഗരത്തിനും അതിന്റെ സ്‌കൂളുകള്‍ക്കും ഒരു നിര്‍ണായക നിമിഷത്തില്‍ വാക്‌സിന്‍ മാന്‍ഡേറ്റ് പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്നു. കുത്തിവയ്പ് എടുത്ത വിദ്യാർഥികള്‍ക്കിടയിലെ മുന്നേറ്റ കേസുകളും ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതിനാല്‍, താല്‍ക്കാലിക ക്ലാസ്‌റൂം അടച്ചുപൂട്ടലുകളും മുഴുവന്‍ കെട്ടിടങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടല്‍ തുടരും.

കുട്ടികള്‍ക്കായി വാക്‌സിനേഷന്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കാന്‍ പദ്ധതിയില്ലെന്ന് ഡി ബ്ലാസിയോ പറഞ്ഞു. അടുത്ത ശരത്കാലത്തോടെ സ്‌കൂളില്‍ ചേരുന്നതിന് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നല്‍കേണ്ടിവരുമെന്ന് കലിഫോര്‍ണിയയിലെ ഗവര്‍ ഗാവിന്‍ ന്യൂസോം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സ്‌കൂള്‍ ജില്ലയായ ലോസ് ഏഞ്ചല്‍സ് അടുത്ത വര്‍ഷം ആദ്യം ഒരു വിദ്യാർഥി വാക്‌സീന്‍ മാന്‍ഡേറ്റ് സ്ഥാപിക്കുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ഉണ്ട്.

English Summary: Compulsory vaccine: 18,000 school staff in New York received it before the deadline

