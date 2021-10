ഹൂസ്റ്റണ്‍∙ 5 മുതല്‍ 11 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കൊറോണ വൈറസ് വാക്‌സീന്റെ അടിയന്തിര ഉപയോഗത്തിന് അംഗീകാരം നല്‍കാന്‍ ഫൈസറും ബയോഎന്‍ടെക്കും വ്യാഴാഴ്ച ഫെഡറല്‍ റെഗുലേറ്റര്‍മാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ നീക്കം അമേരിക്കയിലെ 28 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ സഹായിക്കും. കുട്ടികളിൽ കോവിഡ് 19 അണുബാധ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷനു മുൻപിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത്. ഈ അഭ്യർഥനയില്‍ വേഗം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് ഏജന്‍സിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനായി ഒക്ടോബര്‍ 26 ന് ഒരു യോഗം ചേരുന്നു. 'യുഎസിലെ കുട്ടികളില്‍ പുതിയ കേസുകള്‍ ഉയര്‍ന്ന തലത്തില്‍ തുടരുന്നതിനാല്‍, ഇതൊരു സുപ്രധാന ഘട്ടമാണ്,'– ഫൈസര്‍ വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു.

അമേരിക്കയിലുടനീളമുള്ള രക്ഷിതാക്കള്‍ ആകാംക്ഷയോടെ റെഗുലേറ്റര്‍മാരുടെ തീരുമാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്, ഇതു കുടുംബജീവിതത്തെയും സ്‌കൂളുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെയും ബാധിക്കും. ക്ലിനിക്കല്‍ ട്രയല്‍ ഡാറ്റയുടെ ശക്തിയില്‍ മാത്രമല്ല, കമ്പനികള്‍ക്ക് ഒരു പുതിയ പീഡിയാട്രിക് ഫോര്‍മുലേഷന്‍ ശരിയായി നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് റെഗുലേറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് തെളിയിക്കാനാകുമോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ക്ലിയറന്‍സ് ഇരിക്കുന്നത്. മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കുള്ള ഡോസിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്‍കാന്‍ ഫൈസര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കുത്തിവയ്പ്പിലും കൂടുതല്‍ നേര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു കുപ്പി അല്ലെങ്കില്‍ സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരും. ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന് സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ കമ്പനി ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതി വിവരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

കുത്തിവയ്പ്പിന്റെ സ്ഥിരത പരിശോധിച്ച് ക്ലിനിക്കല്‍ ട്രയലുകളില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന ഡോസുകളുടെ ഗുണനിലവാരവും ശേഷിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെന്ന് നിര്‍ണ്ണയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പീഡിയാട്രിക് ഡോസിന് പുതിയ ലേബലിങ്ങും ആവശ്യമായി വരും. ഗുരുതരമായ പാര്‍ശ്വഫലങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാല്‍ രോഗനിര്‍ണയത്തിനും പ്രതിരോധത്തിനും പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ അനുവദിക്കേണ്ടി വരും. കോവിഡ് -19 ല്‍ നിന്നു കുട്ടികള്‍ വളരെ അപൂര്‍വമായി മാത്രമേ അസുഖം ബാധിക്കുകയുള്ളൂ, പക്ഷേ ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റ് അവരില്‍ 30,000 പേരെ ആഗസ്റ്റില്‍ ആശുപത്രികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അമേരിക്കന്‍ അക്കാദമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്‌സിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള 5.9 ദശലക്ഷം അമേരിക്കക്കാര്‍ക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഏകദേശം 500 അമേരിക്കക്കാര്‍ മരിച്ചതില്‍ 125 -ഉം 5 മുതല്‍ 11 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളാണ്. പാന്‍ഡെമിക്കിന്റെ തുടക്കം മുതല്‍ രോഗബാധിതരായ ഓരോ ആറ് അമേരിക്കക്കാരില്‍ ഒരാള്‍ക്കും 18 വയസ്സിന് താഴെയാണ്. അമേരിക്കന്‍ അക്കാദമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്‌സിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റിന്റെ കുതിച്ചുചാട്ടത്തോടെ, കഴിഞ്ഞ മാസം നാല് അണുബാധകളില്‍ ഒന്ന് കുട്ടികള്‍ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു.

മേയ് മാസത്തില്‍ 12 മുതല്‍ 15 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് ഫൈസര്‍ വാക്‌സിന്‍ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ അംഗീകരിച്ചു. അതിനുശേഷം, ആ പ്രായത്തിലുള്ള 8.2 ദശലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികള്‍ക്ക് കുറഞ്ഞത് ഒരു ഡോസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ 6.7 ദശലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ്ണ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയില്‍ അണുബാധ നിരക്ക് ഇപ്പോള്‍ കുറയുന്നു, ഇത് ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റ് കുറയുന്നു എന്ന പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായി. എന്നാല്‍ തണുത്ത കാലാവസ്ഥ ആരംഭിക്കുന്നത് വൈറസ് സംപ്രേഷണം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്ന് പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ ആശങ്കപ്പെടുന്നു. ഫൈസറിന്റെ അപേക്ഷ വേഗത്തില്‍ അവലോകനം ചെയ്യാന്‍ ഫെഡറല്‍ റെഗുലേറ്റര്‍മാര്‍ വലിയ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാണെങ്കിലും, മറ്റ് സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളും അവര്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. അടുത്തയാഴ്ച, മോഡേണ, ജോണ്‍സണ്‍ & ജോണ്‍സണ്‍ കൊറോണ വൈറസ് വാക്സിനുകള്‍ സ്വീകരിച്ച ആളുകള്‍ക്ക് ബൂസ്റ്റര്‍ ഷോട്ടുകള്‍ ലഭിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ തര്‍ക്കമുണ്ടാകാം.

ഫൈസര്‍ പീഡിയാട്രിക് ഡോസ് സംബന്ധിച്ച ഏജന്‍സിയുടെ അവലോകനം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുമെന്ന് പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ പറഞ്ഞു. കൈസര്‍ ഫാമിലി ഫൗണ്ടേഷന്‍ അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഒരു സര്‍വേ പ്രകാരം, 5 മുതല്‍ 11 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളില്‍ മൂന്നിലൊന്ന് പേരും തങ്ങളുടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് അത്തരമൊരു ഷോട്ട് അനുവദിക്കുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. വാക്‌സിന്‍ തീരുമാനങ്ങള്‍ വേഗത്തിലും ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം എടുക്കാന്‍ ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷനില്‍ മത്സരിക്കുന്ന സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ പൊതു ചര്‍ച്ച അനിവാര്യമാണെന്ന് എമോറി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ എപ്പിഡെമിയോളജിസ്റ്റും യുഎസ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷന്‍ പ്രോഗ്രാമിന്റെ മുന്‍ ഡയറക്ടറുമായ ഡോ. വാള്‍ട്ട് എ.ഓറന്‍സ്റ്റീന്‍ പറഞ്ഞു. പല രക്ഷിതാക്കളും കോവിഡ് -19 നെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിനും പീഡിയാട്രിക് വാക്സിനിന്റെ പാര്‍ശ്വഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിനും ഇടയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൊറോണ വൈറസ് അണുബാധയുടെ അനന്തരഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവര്‍ക്ക് ആശങ്ക കുറവാണെങ്കില്‍, സുരക്ഷയാണ് അവരുടെ മുന്‍ഗണനയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അവര്‍ കൂടുതല്‍ ഉത്കണ്ഠാകുലരാണെങ്കില്‍, വാക്‌സിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കും. മറ്റു പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകളെപ്പോലെ, മാതാപിതാക്കളുടെ ഉത്കണ്ഠ ലഘൂകരിക്കുന്നതില്‍ ശിശുരോഗവിദഗ്ധര്‍ നിര്‍ണായക പങ്ക് വഹിക്കുമെന്ന് ഡോ. ഓറന്‍സ്റ്റീന്‍ പറഞ്ഞു.

കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ഫൈസറിന്റെ ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണം രോഗം അല്ലെങ്കില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയാനുള്ള വാക്‌സീന്‍ കഴിവിനെക്കുറിച്ച് അര്‍ത്ഥവത്തായ നിഗമനങ്ങളില്‍ എത്തിച്ചേരാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. പകരം, ഗവേഷകര്‍ ആന്റിബോഡി ലെവലുകള്‍ നോക്കി, ഉയര്‍ന്ന സംരക്ഷണം നല്‍കിയ മുതിര്‍ന്നവരുടെ ലെവലുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു. രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണങ്ങളെ റെഗുലേറ്റര്‍മാര്‍ താരതമ്യം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

English Summary:Pfizer asked the FDA to approve the vaccine for children