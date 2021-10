ഡാലസിൽ വിദ്യാർഥികൾ ക്ലാസുകൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു പ്രകടനം നടത്തി

ഡാലസ്∙ ജോൺ എച്ച്. ഗയർ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ക്ലാസുകൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു സ്കൂളിനു മുൻപിൽ പ്രകടനം നടത്തി. ഡന്റൽ ഹൈസ്കൂൾ അധികൃതർ ലൈംഗിക പീഡനങ്ങളെ കുറിച്ചു നടത്തുന്ന അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലല്ലെന്ന് ആരോപിച്ചാണു നൂറു കണക്കിനു വിദ്യാർഥികൾ ക്ലാസുകൾ ബഹിഷ്കരിച്ചത്. രാവിലെ 10 മണിക്കു ക്ലാസുകൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു പുറത്തിറങ്ങിയ വിദ്യാർഥികൾ സ്കൂളിനു ചുറ്റും പ്രകടനം നടത്തുകയും പിന്നീട് സ്കൂൾ ഗേറ്റിനു സമീപം കൂടി നിന്നു മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ചെയ്തു.

പീഡനത്തിനിരയായ വിദ്യാർഥിയും ഏതാനും രക്ഷിതാക്കളും ചേർന്നാണു പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ലൈംഗിക അതിക്രമ കേസിൽ പൊലീസിന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണമെന്നു സ്കൂളിന്റെ ഗേറ്റിനു മുൻവശം കൂടി നിന്ന വിദ്യാർഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു വിദ്യാർഥി നേതാക്കൾ അഭ്യർഥിച്ചു.



കുട്ടികൾക്കു സുരക്ഷിതമായി പഠിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്കൂൾ അധികൃതർ സ്വീകരിക്കണമെന്നു പ്രകടനത്തിനു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് അവിടെയെത്തിയിരുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്നു സ്കൂൾ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന പ്രകടനത്തിനു ശേഷം വിദ്യാർഥികൾ ക്ലാസ് മുറികളിലേക്കു തിരിച്ചു പോയി.

English Summary : Hundreds of Denton ISD students walked out in protest after allegation of sexual assault on campus