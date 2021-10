നയതന്ത്ര ഏറ്റുമുട്ടലിനുശേഷം ബൈഡനും ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

French President Emmanuel Macron welcomes US President Joe Biden (L) before their meeting at the French Embassy to the Vatican in Rome on October 29, 2021. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)