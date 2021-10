സെന്റ് മേരീസ് വിമൻസ് ലീഗിന്റെയും സെന്റ് പോൾസ് മെൻസ് ഫെലോഷിപ്പിന്റെയും സംയുക്ത ധ്യാനയോഗം

ന്യൂയോർക്ക് ∙ അമേരിക്കൻ മലങ്കര അതിഭദ്രാസനത്തിലെ സെന്റ് മേരീസ് വിമൻസ് ലീഗിന്റെയും, സെന്റ് പോൾസ് മെൻസ് ഫെലോഷിപ്പിന്റെയും (നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് റീജിയൺ) സംയുക്ത ധ്യാനയോഗം 2021 ഒക്ടോബർ 30 (ശനി ) രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ രണ്ടു വരെ മലങ്കര ആർച്ച് ഡയോസിസ് ഹെഡ് കോർട്ടേഴ്സ് കത്തീഡ്രലിൽ വച്ച് നടക്കും.

ഭദ്രാസനാധിപൻ, അഭിവന്ദ്യ യൽദൊ മോർ തീത്തോസ് മെത്രാപോലീത്താ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ഈ സെമിനാറിന്റെ മുഖ്യപ്രഭാഷകൻ റവ. ഫാ ബിജുമോൻ ജേക്കബ് (സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് സിറിയക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് ഷിക്കാഗോ) ആയിരിക്കും. സെമിനാറിന്റെ പ്രധാന ചിന്താവിക്ഷയം: നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിമളമാണ് എന്നതാണ്.

പ്രഭാത പ്രാർത്ഥഥനയോടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന സെമിനാറിലേക്ക് റവ. ഫാ അഭിലാഷ് ഏലിയാസ് (വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സെന്റ് പോൾസ് മെൻസ് ഫെലോഷിപ്പ്) സ്വാഗതം ആശംസിക്കും. തുടർന്ന് വിവിധ ദേവാലയങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച വേദവായനയും സുവിശേഷ ഗാനാലാപനവും നടക്കും. അഭിവന്ദ്യ മെത്രാപോലീത്താ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നിർവഹിച്ചശേഷം റവ. ഫാ ബിജുമോൻ ജേക്കബ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും.

ഈ വിക്ഷയത്തെ ആധാരമാക്കി കുസുമം ഡാനിയേൽ (സെന്റ് ജോർജ് സിറിയക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച്, ന്യൂസിറ്റി)അവലോകന പ്രസംഗം നടത്തു.

വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് വി. ബൈബിളിനേയും വി. കുർബാനയേയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ബൈബിൾ ക്വിസ് മത്സരം നടത്തും. ഷീലാ ജോർജ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തും. തികച്ചും കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചു നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ സെമിനാറിൽ ഓൺലൈൻ വഴിയായും അംഗങ്ങൾക്ക് സംബന്ധിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Zoom Meeting ID: 580 416 8591, Pass Code: 293511

Dial by your location : +1 646 558 8656 US

ഷെവലിയർ ഈപ്പൻ മാളിയേക്കൽ (സെക്രട്ടറി, റീജിയൻ 1), ഡോ. ജോൺ തോമസ്(സെക്രട്ടറി റീജിയൺ 2), സെന്റ് പോൾസ് മെൻസ് ഫെലോഷിപ്പ്, . ബീനാ റോയി(സെക്രട്ടറി, റീജിയൻ 1), രജിനി കറ്റക്കുഴി (സെക്രട്ടറി, റീജിയൺ 2), സെന്റ് മേരീസ് വിമൻസ് ലീഗ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സെമിനാറിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു.

റീജിയണൽ സെക്രട്ടറിമാരെ കൂടാതെ, റവ. ഫാ കുരിയാക്കോസ് പുതുപ്പാടി (വൈസ് പ്രസിഡന്റ്), ഷീജാ ഗീവർഗീസ്(ജനറൽ സെക്രട്ടറി), ഷേർലി തോമസ്(ട്രഷറർ) എന്നിവർ സെന്റ് മേരീസ് വിമൻസ് ലീഗിന്റേയും, റവ. ഫാ അഭിലാഷ് ഏലിയാസ് (വൈസ് പ്രസിഡന്റ്), ജെയിംസ് ജോർജ് (ജനറൽ സെക്രട്ടറി), അബ്രാഹാം പുതുശ്ശേരിൽ (ട്രഷറർ) എന്നിവർ സെന്റ് പോൾസ് മെൻസ് ഫെലോഷിപ്പിന്റെ ഭദ്രാസനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നേതൃത്വചുമതല നിർവഹിച്ചു വരുന്നു.