ഒന്നേ മുക്കാൽ ട്രില്യൻ ഡോളറിന്റെ സോഷ്യൽ സ്പെൻഡിങ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് പായ്ക്കേജിൽ (ബൈ പാർടിസൻ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ ബിൽ / ബൈഡന്റെ ബിൽഡ് ബാക്ക് ബെറ്റർ ബിൽ) പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന പല ഇനങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിച്ച വിവരം.

യുഎസിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും വേതനത്തോടുകൂടിയ ഫാമിലി മെഡിക്കൽ ലീവ് നൽകണമെന്ന് മുതിർന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാക്കൾ ഈ ബില്ലിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ചത്തേക്കാണ് ശുപാർശ ചെയ്തത്. എന്നാൽ പാർട്ടിയിലെ മറ്റു ചില നേതാക്കൾ ഇത് അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന് വാദിച്ചു.

വെസ്റ്റ് വെർജീനിയയിൽ നിന്നുള്ള ജോ മൻചിൻ മറ്റ് പല നിർദേശങ്ങളെയും ബില്ലിൽ നിന്നെടുത്ത് കളയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ആദ്യം മുതലേ എഫ്എംഎൽ 12 ആഴ്ച നൽകുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീടാണ് സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി നാലാഴ്ച നൽകാമെന്ന് സമ്മതിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഈ ആനൂകൂല്യം ബില്ലിൽ ഉണ്ടാവുകയേ ഇല്ലെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

ഡെമോക്രാറ്റിക് ആധിപത്യമുള്ള ഹൗസ് വേയ്സ് ആൻഡ് മീൻസ് കമ്മിറ്റി പ്രതിമാസം നൽകുന്ന ചൈൽഡ് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് (സിടിസി) 300 ഡോളറാക്കണമെന്ന അഭിപ്രായത്തിലായിരുന്നു. ഇത് 2025 വരെ തുടരണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്തു. എന്നാൽ അന്തിമരൂപത്തിൽ ഇത് ഒരുവർഷത്തേക്കുകൂടി മാത്രം തുടരും. മൂന്നും നാലും വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രീ കെയിൽ ചേരാമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. ഇതിനും ചൈൽഡ് കെയർ ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും 400 ബില്യൻ ഡോളർ ചെലവഴിക്കും. ഇതുമൂലം മിക്കവാറും കുടുംബങ്ങൾക്ക് ചൈൽഡ് കെയറിനായുള്ള ചെലവ് വരുമാനത്തിന്റെ 7% ൽ താഴെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് കരുതുന്നത്.



മെഡികെയർ ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. കേൾവിക്കുറവിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കു മാത്രം സഹായം ലഭിക്കും. ദന്ത ചികിത്സ, കാഴ്ചക്കുറവ് എന്നിവയുടെ ആനുകൂല്യത്തിൽ വർധനയില്ല. കേൾവിക്കുറവിനുള്ള ആനുകൂല്യത്തിൽ 2022 മുതൽ വർധന പ്രതീക്ഷിക്കാം. മുൻപ് ബൈഡൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് കേൾവിക്കുറവ്, ദന്ത ചികിത്സ, കാഴ്ചക്കുറവ് എന്നിവയുടെ ചികിത്സയ്ക്കു വർധിച്ച ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും എന്നായിരുന്നു. മെഡികെയർ പോളിസ് ഉടമകൾ വാങ്ങുന്ന മരുന്നുകൾക്ക് നൽകേണ്ടി വുരന്ന കോ പേ കുറയ്ക്കുവാൻ മരുന്നു കമ്പനികളുമായി മെഡികെയർ അധികാരികൾക്ക് സംസാരിക്കാമെന്ന് ബില്ലിൽ പറയുന്നു.



സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ലോക്കൽ ടാക്സുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നികുതി ഇളവ് 10,000 ഡോളറായി ഉയർത്തും. വരുമാനത്തിന്റെ പരിധി 80,000 ഡോളറായിരിക്കും. സെനറ്റർ ബേണി സാൻഡേഴ്സ് (ഡെമോക്രാറ്റിക് ചായ്‍വുള്ള സ്വതന്ത്രൻ) സാൾട്ട് ആനുകൂല്യം ബില്യണയർമാർക്കും, ട്രില്യണയർമാർക്കും നൽകുന്നതിന് എതിരാണ്. നിയമ സാമാജികർ കക്ഷി ഭേദമില്ലാതെ സാൾട്ട് നികുതി കുറയ്ക്കുവാനുള്ള പരിധി 80,000 ഡോളറിൽ നിന്ന് ഉയർത്തണമെന്ന് വാദവുമായി ഒരു കോക്കസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.



ഇലക്ട്രിക്കൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് 12,500 ഡോളർ വരെ നികുതി ഇളവ് ചെയ്യാൻ ഹൗസ് വേയ്സ് ആന്റ് മീൻസ് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ജീവനക്കാരുടെ യൂണിയനുകൾ ഇല്ലാത്ത വാഹന നിർമാതാവ് ടെസ്‍ല തങ്ങളുടെ വാഹന വില 4,500 ഡോളർ കുറയ്ക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.



നിയമ വിരുദ്ധമായി യുഎസിൽ കുടിയേറിയവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് ഈ ബിൽ. അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ഇവരുടെ നാടുകടത്തൽ നിർത്തി വയ്ക്കുന്നു. ഇത് 2011 ന് മുൻപ് യുഎസിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളവർക്കാണ്. ഗ്രീൻ കാർഡ് ലഭിച്ചെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത് വീസയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന അപേക്ഷകർക്ക് നൽകും.

ബിൽഡ് ബാക്ക് ബെറ്ററിന്റെ ചെലവ് 1.75 ട്രില്യൻ ഡോളറാണ്. ഇതിനു പുറമെ കുടിയേറ്റ സംബന്ധമായ ചെലവുകൾക്ക് മറ്റൊരു ബില്യൻ ഡോളർ കൂടി അനുവദിക്കും. കുടിയേറ്റ നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുവാനും തീർപ്പാകാതെ കിടക്കുന്ന അപേക്ഷകളിന്മേൽ താമസം വരുത്താതെ തീരുമാനം എടുക്കുവാനും വേണ്ടിയാണിത്.



കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യ ട്യൂഷനിലാക്കുവാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളജ് അധ്യാപിക കൂടിയായ പ്രഥമ വനിത ജിൽ ബൈഡനും പ്രയത്നിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ നിർദേശത്തിന് ബില്ലിൽ ഇടം ലഭിച്ചില്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ക്ലീൻ എനർജിക്കും ക്ലൈമറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും 555 ബില്യൻ ഡോളർ നീക്കി വയ്ക്കുന്നു.



അരിസോണയിൽ നിന്നുള്ള ഡിനെമ ബൈ ബാക്ക് സ്റ്റോക്ക്സിന് 15% നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ചു. യുഎസിലെ ഏറ്റവുമധികം ധനികരായവരുടെമേൽ അധിക നികുതി ചുമത്തുവാനും നിർദേശം ഉണ്ടായേക്കും. ഒബാമ കെയർ (അഫോഡബിൾ കെയർ ആക്ട്) കുറെക്കൂടി വിപുലമാക്കും.

