ഏലിക്കുട്ടി ചാക്കോയുടെ സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച്ച

ഫിലാഡല്‍ഫിയ ∙ ഫിലാഡല്‍ഫിയയില്‍ അന്തരിച്ച ഏലിക്കുട്ടി ചാക്കോയുടെ (ചിന്നമ്മ–84) പൊതുദര്‍ശനം ഫെബ്രുവരി 3 വ്യാഴാഴ്ച്ച വൈകിട്ട് 5.30 മുതല്‍ 7 വരെ സിറോമലബാര്‍ പള്ളി (608 welsh Road, Philadelphia PA 19115)യിൽ നടക്കും. സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകള്‍: ഫെബ്രുവരി 4 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 9 മുതല്‍ സിറോ മലബാര്‍ പള്ളിയിൽ. തുടര്‍ന്ന് മൃതദേഹം Our Lady of Grace Cemetery (1215 Old Lincoln Highway, Langhorne, PA 19047) യില്‍ സംസ്കരിക്കും.