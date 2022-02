ഏലിക്കുട്ടി ചാക്കോയുടെ സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച്ച

ഫിലാഡല്‍ഫിയ ∙ ഫിലാഡല്‍ഫിയയില്‍ അന്തരിച്ച ഏലിക്കുട്ടി ചാക്കോയുടെ (ചിന്നമ്മ–84) പൊതുദര്‍ശനം ഫെബ്രുവരി 3 വ്യാഴാഴ്ച്ച വൈകിട്ട് 5.30 മുതല്‍ 7 വരെ സിറോമലബാര്‍ പള്ളി (608 welsh Road, Philadelphia PA 19115)യിൽ നടക്കും. സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകള്‍: ഫെബ്രുവരി 4 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 9 മുതല്‍ സിറോ മലബാര്‍ പള്ളിയിൽ. തുടര്‍ന്ന് മൃതദേഹം Our Lady of Grace Cemetery (1215 Old Lincoln Highway, Langhorne, PA 19047) യില്‍ സംസ്കരിക്കും.

എടത്വാ പേരങ്ങാട്ടു കുടുംബാംഗമായ എടത്വാ വാണിയപുരക്കല്‍ പരേതനായ ചാക്കോയുടെ ഭാര്യയാണ്. ജേക്കബ് ചാക്കോ (ജെയ്ക്ക്) ഏക മകനും, ജാസ്മിന്‍ ചാക്കോ മരുമകളുമാണ്.



വാർത്ത ∙ ജോസ് മാളേയ്ക്കല്‍