റഷ്യയുടെ ‘കള്ളക്കളി’; നാറ്റോ സഖ്യകക്ഷികളുമായി സംസാരിക്കാന്‍ ബൈഡന്‍

US President Joe Biden. Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP