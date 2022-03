ബൈഡന്‍ മടങ്ങി, ശക്തി വർധിപ്പിക്കാൻ റഷ്യന്‍ സൈന്യം പിന്‍വലിയുന്നു

US President Joe Biden salutes as he boards Air Force One at Joint Base Andrews in Maryland, on March 23, 2022. - President Biden travels to Europe on a mission to reinforce Western unity in an unprecedented confrontation with Russia over the invasion of Ukraine and Moscow's attempt to upset the post-Cold War balance of power. (Photo by Brendan Smialowski / AFP)

ഹൂസ്റ്റൻ ∙ യൂറോപ്പിലെ സഖ്യകക്ഷികളെ കാണുകയും യുഎസ് സൈനികര്‍ക്ക് ആത്മബലം നല്‍കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ വാഷിങ്ടണിലേക്ക് മടങ്ങി. 'എനിക്ക് യുക്രെയ്നിലെ ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ട് എന്നാണ്'–ബൈഡൻ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. റഷ്യയുടെ ആക്രമണത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ തന്റെ സൈന്യത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് വിമാനങ്ങളും ടാങ്കുകളും മറ്റ് ആയുധങ്ങളും നല്‍കാനുള്ള പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളോട് യുക്രെയ്‌നിലെ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമര്‍ സെലെന്‍സ്‌കി ആഹ്വാനം ചെയ്തതിനു തൊട്ടു പിന്നാലെയായിരുന്നു ബൈഡന്റെ വരവ്. നൂറ്റാണ്ടുകളായി പോളിഷ് രാജാക്കന്മാരുടെ ഭവനമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന വാഴ്‌സോയിലെ ഒരു കോട്ടയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ജനക്കൂട്ടത്തെ ബൈഡന്‍ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ക്രെംലിനിനെ രൂക്ഷമായി ശാസിച്ചു കൊണ്ട് പുടിന്‍ 'അധികാരക്കൊതിയനും' ഒരു 'കശാപ്പുകാരനും' 'സ്വേച്ഛാധിപതിയും' ആണെന്ന് ബൈഡൻ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ്, ശനിയാഴ്ച പടിഞ്ഞാറന്‍ നഗരമായ ലിവിവില്‍ റഷ്യയും മിസൈല്‍ ആക്രമണം നടത്തി. യുക്രെയ്‌നിലെ മറ്റിടങ്ങളില്‍, വടക്ക് ചെര്‍ണിഹിവില്‍ നിന്ന് തെക്ക് മാരിയൂപോളില്‍ നിന്ന് 600 മൈലിലധികം നീണ്ടുകിടക്കുന്ന മുന്‍നിരയില്‍ കടുത്ത യുദ്ധങ്ങള്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, ആഴത്തിലുള്ള തുടർവായനയ്ക്ക്.. വാർത്തകളുടെ, വിശകലനങ്ങളുടെ വിശാലലോകം: മനോരമ ഓൺലൈൻ പ്രീമിയം Login മേയര്‍ വ്‌ലാഡിസ്ലാവ് അത്രോഷെങ്കോയുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍, റഷ്യന്‍ സൈന്യം ഇപ്പോള്‍ ചെര്‍ണിഹിവിനെ വളയുകയും നഗരത്തെ 100 മൈല്‍ അകലെയുള്ള കീവിലേക്കുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഹൈവേയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരേയൊരു പാലം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തെക്കന്‍ തുറമുഖ നഗരമായ മരിയുപോളില്‍ അതിജീവനത്തിനായി പോരാടുന്നവര്‍ക്ക് സമാനമായ വിധി നേരിടുന്ന പതിനായിരങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഖാര്‍കിവ്, സുമി എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ മറ്റ് കിഴക്കന്‍ നഗരങ്ങള്‍ക്ക് ചുറ്റും യുക്രെയ്നിയന്‍ സൈന്യം പ്രത്യാക്രമണം തുടര്‍ന്നു. എന്നാല്‍ ബൈഡന്‍ ഞായറാഴ്ച വാഷിങ്ടണിൽ തിരിച്ചെത്തിയതോടെ, യൂറോപ്പിന്റെ മുഴുവന്‍ സുരക്ഷയ്ക്കായി നടത്തുന്ന പോരാട്ടം തുടരാന്‍ കൂടുതല്‍ ആയുധങ്ങള്‍ക്കായി സെലെന്‍സ്‌കി വീണ്ടും സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തി. അതേസമയം, തലസ്ഥാനമായ കീവിലെ റഷ്യന്‍ മുന്നേറ്റത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതില്‍ യുക്രെയ്നിയന്‍ സേന ഞായറാഴ്ചയും ഒന്നിലധികം മുന്നണികളില്‍ മുന്നേറ്റം തുടര്‍ന്നു. യുക്രെയ്നിയന്‍ സൈന്യം പറഞ്ഞത്, റഷ്യന്‍ സൈനികരുടെ വലിയൊരു സംഘം ഇപ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമായ ചെര്‍ണോബില്‍ ആണവ നിലയത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശത്തേക്ക് കനത്ത നഷ്ടം നേരിട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാന്‍ തിരിച്ചെത്തിയെന്നാണ്. വർധിച്ചുവരുന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതിഫലനത്തില്‍, കീവ് മേയര്‍ വിറ്റാലി ക്ലിറ്റ്ഷ്‌കോ തിങ്കളാഴ്ച വരെ നഗരത്തില്‍ കര്‍ഫ്യൂ നീട്ടാനുള്ള പദ്ധതികള്‍ റദ്ദാക്കി. എന്നിട്ടും, റഷ്യന്‍ സൈന്യം ബുച്ചയും ഇര്‍പിനും ഉള്‍പ്പെടെ തലസ്ഥാനത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും ഷെല്ലാക്രമണം തുടര്‍ന്നു. ഖാര്‍കിവിനടുത്തുള്ള ഡ്രോബിറ്റ്സ്‌കി യാറിലെ ഹോളോകാസ്റ്റ് സ്മാരകത്തിന് റഷ്യന്‍ ഷെല്ലാക്രമണം കേടുവരുത്തി, അവിടെ നാസികള്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയ ആയിരക്കണക്കിന് ജൂതന്മാരെ അനുസ്മരിച്ചിരുന്ന ഇടമായിരുന്നുവെന്ന് യുക്രെയ്നിയന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ശനിയാഴ്ച പറഞ്ഞു. 'രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധസമയത്ത്, നാസികള്‍ അവിടെ ഏകദേശം 20,000 പേരെ വധിച്ചു,' യുക്രെയ്‌നിലെ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമര്‍ സെലെന്‍സ്‌കി ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍ പറഞ്ഞു. ''എണ്‍പത് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം അവര്‍ രണ്ടാമതും കൊല്ലപ്പെടുന്നു. റഷ്യ അത് ചെയ്യുന്നു. യുക്രെയ്ന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡിമിട്രോ കുലേബ, തകര്‍ന്ന മെനോറയുടെ ചിത്രം ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ മാസം റഷ്യന്‍ അധിനിവേശം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് റഷ്യന്‍ സൈന്യം സൈറ്റുകള്‍ ആക്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ഉക്രേനിയന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആരോപിക്കുന്നത്. 1941-ല്‍ ആരംഭിച്ച സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ നാസി അധിനിവേശത്തില്‍ ജൂതന്മാര്‍ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു. 1941 സെപ്റ്റംബറില്‍ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഏകദേശം 34,000 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ബേബിന്‍ യാറിന്റെ പ്രദേശത്ത് റഷ്യന്‍ മിസൈല്‍ പതിച്ചതായി മാര്‍ച്ച് ഒന്നിന് കുലേബ പറഞ്ഞു. 'റഷ്യ യുക്രെയ്‌നിലെ സിവിലിയന്‍ ജനതയെ മാത്രമല്ല, ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയും ആക്രമിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്,' ബേബിന്‍ യാര്‍ ഹോളോകാസ്റ്റ് മെമ്മോറിയല്‍ സെന്റര്‍ ശനിയാഴ്ച ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. ആക്രമണത്തിനു ശേഷം, യുക്രെയ്നിയന്‍ അധികാരികള്‍ റഷ്യന്‍, നാസി അധിനിവേശങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഒരു സാമ്യം ഉളവാക്കി, യുദ്ധസമയത്ത് അവര്‍ നിരവധി തവണ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കൂട്ടായ്മ. യുക്രെയ്നെ ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കുന്നതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാസികള്‍ ചെയ്ത അതേ രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ റഷ്യന്‍ സൈന്യത്തിനും ഉത്തരവിട്ടതായി സെലെന്‍സ്‌കി പറഞ്ഞു. ഇസ്രായേല്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി യെയര്‍ ലാപിഡ് ബേബിന്‍ യാറിനെതിരായ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ചു, എന്നാല്‍ റഷ്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല. സെലെന്‍സ്‌കി നെസെറ്റിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തതിന് ശേഷം, ചില ഇസ്രായേലി നിയമനിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ യുക്രെയ്നിലെ യുദ്ധത്തെ ഹോളോകോസ്റ്റുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയതിനെ വിമര്‍ശിച്ചു. കീവിനടുത്തുള്ള ഒരു മാസത്തെ തീവ്രമായ പോരാട്ടത്തിന് ശേഷം, ചില റഷ്യന്‍ സൈനിക യൂണിറ്റുകള്‍ ചെര്‍ണോബില്‍ മേഖലയിലൂടെ ബെലാറസിലേക്ക് പിന്‍വാങ്ങുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. എന്നാല്‍, റഷ്യന്‍ സൈന്യം പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമായ റിയാക്ടറിന്റെ സ്ഥലം ലോജിസ്റ്റിക്സിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ഉക്രേനിയന്‍ സൈന്യം ഞായറാഴ്ച സൂചിപ്പിച്ചു. 1986 ലെ ആണവ ദുരന്തത്തില്‍ നിന്നുള്ള നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന വികിരണം മിതമായ ആരോഗ്യ അപകടങ്ങള്‍ മാത്രമേ ഉളവാക്കൂ, എന്നിരുന്നാലും ചുറ്റുമുള്ള വനത്തിലെ ഡസന്‍ കണക്കിന് ചെറിയ കാട്ടുതീകള്‍ പുകയായി വികിരണം പരത്തുന്നതിനാല്‍ പ്രദേശത്ത് നിലയുറപ്പിച്ച റഷ്യന്‍ സൈനികരെ ഇതു ബാധിച്ചേക്കാം. ചെര്‍ണോബിലിലേക്കുള്ള റഷ്യന്‍ സൈന്യം ഭാഗികമായി പിന്‍വാങ്ങുന്നത് തലസ്ഥാനമായ കീവിലെ റഷ്യന്‍ ആക്രമണം ഏറെക്കുറെ സ്തംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ മറ്റൊരു സൂചനയാണ്. ഇപ്പോള്‍ നശിച്ചുപോയ പല സബര്‍ബന്‍ പട്ടണങ്ങളിലും ആഴ്ചകളായി തുടരുന്ന അരാജകവും അനിശ്ചിതവുമായ യുദ്ധങ്ങള്‍ക്കിടയിലാണിത്. യുക്രെയ്നിയന്‍ പ്രസ്താവനയെ സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ ഒരു മാര്‍ഗവുമില്ല, എന്നാല്‍ ഇത് കീവിന്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പാശ്ചാത്യ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. റഷ്യയുടെ 35-ാമത് ആയുധ ആര്‍മി യുദ്ധത്തില്‍ നഷ്ടം നേരിട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് പിന്നിലേക്ക് പിന്‍വലിക്കുകയാണെന്ന് യുക്രെയ്നിയന്‍ സൈന്യം പറഞ്ഞു. നിരവധി യൂണിറ്റുകള്‍ ചോര്‍ണോബില്‍ പ്രദേശത്തേക്ക് തിരികെ വലിക്കുകയാണെന്നും തുടര്‍ന്ന് ഏകദേശം 10 മൈല്‍ അകലെയുള്ള ബെലാറസിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്നും അത് പറഞ്ഞു. യൂണിറ്റുകള്‍ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തിയ ശേഷം, കീവിനെ വളയാനുള്ള ഒരു പുതിയ ശ്രമത്തില്‍ അവരെ വീണ്ടും വിന്യസിക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നു. ആ ശ്രമം ഏതായാലും പൂര്‍ണമായി നിലച്ചിട്ടില്ല. ശനിയാഴ്ച, റഷ്യയുടെ മുന്‍നിരയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള കീവിനു പുറത്തുള്ള ഒരു ഉപഗ്രഹ നഗരമായ ബോയാര്‍ക്കയില്‍ ആദ്യമായി ഷെല്ലാക്രമണം നടത്തി. നഗരത്തിലെ മേയര്‍ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അഞ്ച് പേരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 'റഷ്യയ്ക്ക് ഞങ്ങള്‍ക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യാന്‍ കഴിയും, പക്ഷേ ഞങ്ങളും തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്, അവര്‍ക്ക് ഇവിടെ അത് എളുപ്പമാകില്ലെന്ന് എനിക്ക് പറയാന്‍ കഴിയും,' മേയര്‍ ഒലെക്‌സാണ്ടര്‍ സരുബിവ് ഒരു ടെലിഫോണ്‍ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ചയും, കീവില്‍ നിന്ന് ഏകദേശം മൂന്ന് മൈല്‍ അകലെയുള്ള സബര്‍ബന്‍ പട്ടണമായ ഇര്‍പിനിലെ തീവ്രമായ പോരാട്ടം, തലസ്ഥാനത്തിന്റെ വടക്കന്‍ ജില്ലയായ സ്വ്യാതോഷിനില്‍ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിച്ചു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു ഘട്ടത്തില്‍, ഉക്രേനിയന്‍ പട്ടാളക്കാര്‍ തലസ്ഥാനത്തിന്റെ അരികിലുള്ളത് റഷ്യന്‍ രഹസ്യാന്വേഷണ സംഘമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ആയുധയുദ്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടു. സബര്‍ബന്‍ പട്ടണമായ ബ്രോവാരിയിലേക്കുള്ള റഷ്യന്‍ മുന്നേറ്റത്തെ വിജയകരമായി തടഞ്ഞുവെന്നും ആ പ്രദേശത്തെ റഷ്യന്‍ സൈന്യം ഇപ്പോള്‍ പ്രതിരോധത്തിലാണെന്നും യുക്രെയ്നിയന്‍ സൈന്യം പറഞ്ഞു.