റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം തുടരുന്നു: കീവ് യുക്രെയ്ൻ തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

EDITORS NOTE: Graphic content / A police officer examines the bodies of passersby killed in yesterday's airstrike that hit Kyiv's main television tower in Kyiv on March 2, 2022. - An apparent Russian airstrike hit Kyiv's main television tower in the heart of the Ukrainian capital on March 1, 2022. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

ഹൂസ്റ്റൻ ∙ കീവിലും വടക്കുകിഴക്കന്‍ യുക്രെയ്നിലും നടക്കുന്ന ശക്തമായ പോരാട്ടത്തില്‍ റഷ്യന്‍ സേനയെ പിന്നോട്ട് തള്ളി യുക്രെയ്ൻ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. വിഘടനവാദികളുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് തങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്ന് റഷ്യ വാരാന്ത്യത്തില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു, എന്നാല്‍ കീവിനു ചുറ്റുമുള്ള പോരാട്ടങ്ങളും വടക്കുകിഴക്കന്‍ പ്രദേശങ്ങളും ഇതുവരെ വിശാലമായ ഒരു യുദ്ധം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. യുക്രെയ്നില്‍ നിന്നും റഷ്യയില്‍ നിന്നുമുള്ള നയതന്ത്രജ്ഞര്‍ ചൊവ്വാഴ്ച തുര്‍ക്കിയില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയപ്പോള്‍, ജിയോപൊളിറ്റിക്കല്‍ ന്യൂട്രല്‍ പദവി സ്വീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ തന്റെ രാജ്യം തയാറാണെന്ന് യുക്രെയ്നിലെ പ്രസിഡന്റ് വോലോഡൈമര്‍ സെലെന്‍സ്‌കി പറഞ്ഞു. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നേരിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകി ഒരു പ്രസംഗത്തില്‍, തന്ത്രപരമായി പ്രാധാന്യമുള്ളതും കടുത്ത മത്സരമുള്ളതുമായ കീവിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശമായ ഇര്‍പിന്‍ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന മുന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ സെലെന്‍സ്‌കി ശ്രമിച്ചു. 'അധിനിവേശക്കാരെ ഇര്‍പിനില്‍ നിന്ന് അകറ്റുന്നു,' സെലെന്‍സ്‌കി തന്റെ ഓഫീസ് പങ്കിട്ട പരാമര്‍ശങ്ങളുടെ ഉദ്ധരിച്ച് പറഞ്ഞു.

യുക്രെയ്നിയന്‍ തലസ്ഥാനമായ കീവിനു വടക്കുള്ള പ്രദേശം റഷ്യന്‍ സൈന്യം നിയന്ത്രിച്ചുവെന്നും അവര്‍ ഇപ്പോഴും വിഭവങ്ങളും മനുഷ്യശക്തിയും നിലനിര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസിഡന്റ് സെലെന്‍സ്‌കി പറഞ്ഞു. 'എല്ലായിടത്തും സ്ഥിതിഗതികള്‍ സംഘര്‍ഷഭരിതമാണ്, ഇതൊരു ക്രൂരമായ യുദ്ധമാണ്.' 2014-ല്‍ യുക്രെയ്‌നില്‍ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ക്രിമിയയ്ക്കും കിഴക്കന്‍ ഡോണ്‍ബാസ് മേഖലയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു തെക്കന്‍ ഇടനാഴി റഷ്യന്‍ സൈന്യം പിടിച്ചെടുത്തു. ഉപരോധിച്ച തുറമുഖ നഗരമായ മരിയുപോള്‍ ഒഴികെ, പീരങ്കികളും റോക്കറ്റുകളും വ്യോമാക്രമണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവര്‍ തകര്‍ത്തു. 210 കുട്ടികളുള്‍പ്പെടെ ഏകദേശം 5,000 പേര്‍ അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മരിയുപോളിന്റെ മേയര്‍ വാഡിം ബോയ്ചെങ്കോ പറഞ്ഞു. ആ കണക്കുകള്‍ സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. 90 ശതമാനം കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കും കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും 40 ശതമാനം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഏകദേശം 170,000 ആളുകള്‍ ഇപ്പോഴും നഗരത്തില്‍ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മേയറുടെ ഓഫീസ് പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്‌നിലെ ടെലിഫോണ്‍, ഇന്റര്‍നെറ്റ് കമ്പനിയായ യുക്രടെല്‍ വലിയ സൈബര്‍ ആക്രമണത്തിന് വിധേയമായതായി യുക്രെയ്‌നിലെ സ്റ്റേറ്റ് സ്‌പെഷ്യല്‍ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍സ് സര്‍വീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. റഷ്യന്‍ സൈന്യമാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദികളെന്ന് ഏജന്‍സി അറിയിച്ചു. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കവറേജിന്റെ കാര്യത്തില്‍ യുക്രടെല്‍ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ദാതാവാണ്, കൂടാതെ ക്ലയിന്റുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ രണ്ടാമതാണ്. ആക്രമണസമയത്ത് മിക്ക സ്വകാര്യ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും ബിസിനസ്സ് ക്ലയിന്റുകള്‍ക്കുമുള്ള സേവനം ചുരുക്കി, യുക്രെയ്‌നിന്റെ സൈന്യത്തിന് അത് നല്‍കുന്നത് തുടരാന്‍ കഴിയും. ഡച്ച് ബ്രൂവര്‍ ഹെയ്നെകെനും അതിന്റെ ഡാനിഷ് എതിരാളി കാള്‍സ്ബെര്‍ഗും തിങ്കളാഴ്ച റഷ്യയില്‍ നിന്ന് പുറത്തുപോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, രാജ്യത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തുന്നതിന് അപ്പുറം ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ സമ്മര്‍ദ്ദം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്ന നീക്കങ്ങളാണിത്. യുദ്ധം രണ്ടാം മാസത്തിലേക്ക് നീണ്ടതോടെ റഷ്യയിലെ പല വിദേശസ്ഥാപനങ്ങളും ഇവിടം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഡച്ച് കമ്പനിയായ ഹൈനെകെന്‍ റഷ്യയിലേക്കുള്ള പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങളും കയറ്റുമതിയും നിര്‍ത്തുമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു, തുടര്‍ന്ന് ഏകദേശം മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ്, അവിടെ ഹൈനെകെന്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതും വില്‍ക്കുന്നതും നിര്‍ത്തുമെന്നും അറിയിച്ചു. മക്ഡൊണാള്‍ഡ്സ്, സ്റ്റാര്‍ബക്‌സ്, പെപ്സികോ തുടങ്ങിയ വന്‍കിട രാജ്യാന്തര ബ്രാന്‍ഡുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 400-ലധികം കമ്പനികള്‍ യുക്രെയ്നെ ആക്രമിച്ചതിനുശേഷം റഷ്യയില്‍ നിന്ന് താല്‍ക്കാലികമായെങ്കിലും പിന്‍വലിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ആഗോള ബ്രൂവേഴ്സിന്റെ നീക്കം. കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ പതനത്തിനുശേഷം ചിലര്‍ അവിടെയുണ്ട് - പാശ്ചാത്യ സംസ്‌കാരത്തിന്റെയും വാണിജ്യത്തിന്റെയും അവസാന ശക്തിയുടെ പ്രതീകങ്ങള്‍. സാമ്പത്തികം, കായികം, സാംസ്‌കാരികം എന്നീ മേഖലകളില്‍ റഷ്യ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവരുടെ പിരിച്ചുവിടല്‍. റഷ്യ വോഡ്ക കുടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രമായി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ലഹരിപാനീയങ്ങളിലൊന്നായി ബിയര്‍ മാറിയിരിക്കുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച, റഷ്യയില്‍ നിന്ന് കൂടുതല്‍ കൃത്യമായ ഇടവേള ഹൈനെകെന്‍ സൂചിപ്പിച്ചു. 'റഷ്യയിലെ ബിസിനസ്സിന്റെ ഹെയ്നെക്കന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നിലവിലെ പരിതസ്ഥിതിയില്‍ സുസ്ഥിരമോ പ്രായോഗികമോ അല്ലെന്ന് ഞങ്ങള്‍ നിഗമനം ചെയ്തു,' കമ്പനി പറഞ്ഞു. ഹെയ്നെകെന്‍ റഷ്യയില്‍ കുറഞ്ഞ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടരും - അതിന്റെ ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും 'ദേശസാല്‍ക്കരണത്തിന്റെ അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനും', ബിയര്‍ നിര്‍മ്മാതാവ് പറഞ്ഞു. ഉപരോധങ്ങളും കോര്‍പ്പറേറ്റ് പലായനവും നേരിടുന്ന റഷ്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര്‍ വി. പുടിന്‍, രാജ്യത്തെ പാശ്ചാത്യ ബിസിനസുകളുടെ സ്വത്തുക്കളുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് നേരത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് കമ്പനികളുടെ ഈ നീക്കം. ഇത്, കമ്പനികള്‍ എങ്ങനെ ഓഹരി ഉടമകള്‍ക്കും ജീവനക്കാര്‍ക്കും സമൂഹത്തിനും തുല്യത നിലനിര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും ഹൈനെക്കന്റെ വിടവാങ്ങല്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.