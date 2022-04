റഷ്യന്‍ കപ്പല്‍ തകര്‍ത്തത് വന്‍ തിരിച്ചടിയെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട്; ആഞ്ഞടിക്കാനൊരുങ്ങി റഷ്യ

Rescuers work among remains of residential building destroyed by Russian shelling,as they search for bodies, amid Russia's Invasion of Ukraine is seen in Borodyanka, Kyiv region, Ukraine April 10, 2022. REUTERS/Zohra Bensemra